Ivacy VPN: Zugriff auf all deine Lieblingsfilme und -serien mit nur einer App

Ein VPN-Dienst – wie Ivacy VPN – verschleiert deine Daten im Internet und lässt dich anonym surfen. Die Verschlüsselung läuft dabei über einen sogenannten Tunnel, der es Hackern erschwert, an deine Daten zu gelangen. Ivacy VPN kannst du für zu Hause und unterwegs nutzen. Dadurch bist du sowohl im WLAN, als auch im mobilen Netz geschützt. Schließt du ein 5-Jahres-Abo ab, sparst du aktuell rund 90 Prozent.

Sicher surfen zu Hause und unterwegs – so schnell du möchtest

Ivacy VPN bietet dir ein großes Paket an Funktionen zu einem günstigen Preis. So schützt dich der VPN-Dienst beispielsweise vor Malware. Das ist nicht nur im heimischen WLAN von Vorteil, sondern insbesondere auch in öffentlichen WLAN-Netzen. Dabei verspricht der Dienst keine Drosselungen in puncto Geschwindigkeit, wodurch du wie gewohnt surfst, streamst oder Dateien herunterlädst.

Die US-Version von Netflix mit Ivacy VPN.

Deine Anonymität gewährleistet der Dienst, indem er deinen Datenverkehr über mehr als 5.700 Server an über 100 Standorten leitet. So bleibst du unsichtbar und kannst zusätzlich auch auf Inhalte zugreifen, die in deinem Land normalerweise nicht verfügbar sind. Darunter fallen zum Beispiel zahlreiche Serien und Filme bei Netflix, Amazon Prime oder anderen Streaming-Anbietern.

Ivacy VPN: Sichere deinen PC, dein Smartphone und viele weitere Geräte

Weiterhin bietet Ivacy VPN dank des sogenannten Kill Switches die Möglichkeit, sämtliche Internetaktivitäten zu unterbrechen, sobald die VPN-Verbindung einmal abbricht. Dadurch bewegst du dich zu keiner Zeit ungeschützt im Netz. Außerdem lohnenswert: Ein einziges Abo lässt sich gleich auf bis zu zehn Geräten gleichzeitig verwenden. So kannst du es zum Beispiel für dein Notebook, Smartphone und Tablet nutzen und zusätzlich deine Familie mithilfe eines VPNs schützen. Und, ja – den VPN-Dienst kannst du sogar auf deiner Konsole nutzen und dich so selbst beim Online-Gaming absichern.

Darüber hinaus solltest du bei einem VPN-Dienst immer darauf achten, dass er einer sogenannten No-Logs-Richtlinie unterliegt. Denn die stellt sicher, dass der jeweilige Anbieter dein Verhalten nicht protokolliert. Ivacy VPN gibt dieses Versprechen. Dadurch garantiert der VPN-Dienst deine Privatsphäre und sorgt so für noch mehr Sicherheit.

Netflix mit Ivacy-VPN.

Jetzt bestellen und 90 Prozent sparen

Das 5-Jahres-Abo von Ivacy VPN für bis zu zehn Geräte bekommst du jetzt für nur 0,90 Euro im Monat. Über den gesamten Abo-Zeitraum entstehen so Kosten von insgesamt rund 54 Euro. Alternativ kannst du dir den VPN-Dienst allerdings auch nur für ein Jahr (2,95 Euro/Monat) oder einen Monat (8,99 Euro/Monat) bestellen.

Ivacy VPN – jetzt 90 Prozent günstiger