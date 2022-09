iPhone 14 Pro: Marktfrisch im Angebot mit riesigem 5G-Handytarif

Das neue Flaggschiff von Apple verursacht wie jedes Jahr großes Aufsehen. Und ab sofort kannst du dir dein eigenes iPhone 14 Pro sichern. In Kombination mit einem Tarif kannst du oftmals noch etwas Geld sparen. Wenn du ein großes Datenpaket und 5G brauchst, ist dieses Angebot definitiv einen Blick wert.

iPhone 14 Pro mit O₂-Grow-Tarif: Das bekommst du für dein Geld

Schauen wir uns das Angebot einmal genauer an. Für eine monatliche Grundgebühr von 59,99 Euro und einmalig 45,98 Euro (Anzahlung und Anschlusspreis) bekommst du das nagelneue iPhone 14 Pro zusammen mit dem O₂-Grow-Tarif, der dir bereits im ersten Jahr ein großes Datenvolumen von 40 GB bietet. Je länger du den Vertrag hältst, desto mehr lohnt er sich. Denn pro Jahr kommen weitere 10 GB monatlich hinzu. Mehr dazu später.

Im O₂-Angebot zahlst du somit über die Mindestlaufzeit von 36 Monaten hinweg insgesamt gut 2.205 Euro. Das ist zwar immer noch eine stolze Summe – aber schließlich sind dafür auch ein riesiger Handytarif für drei Jahre lang sowie das neueste iPhone mit dabei. Kaufst du dir beides einzeln, also den Tarif bei O₂ und das iPhone bei Apple selbst, kommst du auf eine Gesamtsumme von rund 2.419 Euro. Holst du dir beides im Bundle, sparst du somit mehr als 200 Euro. Wechselst du erstmalig zu O₂, bekommst du aktuell noch zusätzlich 100 Euro Wechselbonus gutgeschrieben, der sich als Rabatt auf die Grundgebühr auswirkt.

O₂ Grow: Das macht den Tarif so besonders

Schauen wir uns noch einmal kurz den Tarif aus dem Bundle an. Hier stehen dir direkt zum Start monatlich 40 GB Datenvolumen zur Verfügung. Das ist bereits mehr als genug, um unterwegs auch regelmäßig Videos oder Serien zu schauen. Im zweiten Jahr wächst das monatliche Datenvolumen dann auf 50 GB und im dritten Jahr auf 60 GB. Bleibst du länger dabei, wächst es immer weiter – die Kosten bleiben jedoch gleich. Passend zum iPhone 14 Pro, surfst du mit dem Tarif im rasend schnellen 5G-Netz.

Mehr zum Tarif: O₂ Grow – Aus Aktionstarif wird Regeltarif

Eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze ist ebenfalls inklusive. Und dank EU-Roaming kannst du all die Konditionen auch im EU-Ausland nutzen. Solltest du irgendwann nicht mehr wissen, was du mit so viel Datenvolumen anfangen sollst: Du kannst den Tarif dank der Connect-Option auch auf bis zu 10 Geräten gleichzeitig nutzen. So versorgst du zum Beispiel neben deinem iPhone auch deine Smartwatch und dein Tablet mit mobilem Internet – oder die Geräte deiner Familie gleich mit.