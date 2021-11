Rekordpreis: iPhone 12 mini heute im Singles-Day-Sale

Bei Pricezilla rutscht das iPhone 12 mini (64 GB) in Schwarz heute auf unter 600 Euro. So günstig war das kleinste iPhone noch nie, seitdem es vor rund einem Jahr auf den Markt gekommen ist. Pricezilla verlangt derzeit nur 589 Euro für das Apple-Smartphone mit OLED-Bildschirm und A14-Prozessor.

Auf den Markt kam das iPhone 12 mini im November 2020 noch für einen Preis von 799 Euro. Nach Einführung der 13er-Serie wurde der Apple-Preis auf 679 Euro gesenkt. Das Singles-Day-Angebot liegt nochmal 90 Euro darunter. Aktuell bietet Pricezilla den klaren Bestpreis für das mini-Modell aus dem Vorjahr.

Weitere Deals neben dem iPhone 12 mini: Mi10 und Bose QC35 II

Die Android-Alternative zum kleineren Preis ist etwa das Xiaomi Mi10. Das Handy ist eines der Smartphones mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Flaggschiff aus 2020 fällt ordentlich im Preis und kostet statt 799 Euro nunmehr 429 Euro. Damit wird es im Aktions-Deal von Pricezilla erst recht zum Preis-Tipp.

Weitere Handys im Angebot sind etwa das Samsung Galaxy A52s (399 Euro), das Mi10 Lite 5G (229 Euro) oder auch das Vorjahres-Modell Google Pixel 5 (629 Euro).

Seit Jahren gelten die Bluetooth-Kopfhörer Bose QueitComfort 35 II als verlässlicher Reise- und Pendler-Begleiter. Die Over-Ears bieten Noise-Cancelling und eine nachhaltig gute Akkulaufzeit auch für lange (Durst-)Strecken. Bei Pricezilla sinkt der Preis der Bose-Kopfhörer derzeit ordentlich. In Ausverkauf-Manier werden die Hörer für 169 Euro geradezu verramscht. Das Angebot gilt allerdings nur für die silberne Version. In Schwarz sind sie 30 Euro teurer – was immer noch ein ordentlicher Preis für die Bose-Bestseller ist.

Bose QC35 II – kabellose Bestseller-Kopfhörer

Die Angebote bei Pricezilla sind allesamt aktuelle Bestpreise – auch an einem Tag wie dem Singles Day. Vor allem das iPhone 12 mini und die beiden Xiaomis sowie die Bose-Kopfhörer ragen hier heraus. Weitere Schnäppchen des Tages findest du in unserem Ticker zum Schnäppchen-Event.