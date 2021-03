Die Huawei-Aktionswochen “Mate My Day” laufen noch bis zum 21.3. Dabei im Angebot: Laptops, Tablets und mehr. Perfekt fürs Home-Office hat Huawei außerdem seinen ersten Monitor herausgebracht – jetzt kannst du ihn vorbestellen und direkt Rabatt abstauben. Aber auch das Tablet MatePad T10s und die Kabellosen Kopfhörer FreeBuds Pro sind ordentlich reduziert. Im Zuge der Aktionswochen „Mate My Day“ sind außerdem starke Home-Office– oder Workout-Bundles im Angebot, die sich erst in der Kombination lohnen.

Watch Fit: Smarte Armbanduhr um 31 Prozent reduziert

Huawei gibt aktuell einen ordentlichen Rabatt auf die Smartwatch Watch Fit. Du bekommst sie ab dem 12. März im Online-Store für nur 89 statt 129 Euro (UVP). Die Armbanduhr ist optimal für alle Menschen mit einem aktiven Lebensstil geeignet und passt optisch perfekt zu deinem Sport-Outfit. Mit einer Akku-Laufzeit von bis zu 10 Stunden begleitet sie dich verlässlich bei all deinen Laufrunden – oder als virtueller Personal Trainer mit 12 verschiedenen Quick-Workouts. Legst du nur einen Euro drauf, erhältst du zusätzlich eine Körperfettwaage mit dazu (UVP-Wert: 69 Euro) und kannst deine sportlichen Erfolge gleich messen. So wird die Watch wirklich zum Deal – denn der Angebotspreis für die Uhr an sich ist im Markt-Vergleich nicht spektakulär.

Neuer und erster Huawei-Monitor im Launch-Angebot

Huawei bringt seinen ersten PC-Monitor auf den deutschen Markt. Ab dem 15. März ist das 23,8 Zoll große Display mit einer Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln erhältlich. Was kann das neue Display? Die innovative IPS-Technik bietet laut Huawei zum einen eine tolle Lesbarkeit auch bei Sonneneinstrahlung. Zum anderen hat das Display extrem schmale Display-Ränder und kommt auf eine Screen-to-Body-Ratio von sage und schreibe 90 Prozent. Weiterhin soll es dank Flicker-Free- und Low-Blue-Light-Technologie besonders augenschonend sein.

Wenn du den neuen Bildschirm bis zum 21.3. vorbestellst, erhältst du 30 Euro Launch-Rabatt – somit kostet er dich nur 129 Euro statt regulär 159 Euro (UVP). Außerdem gibt es zusätzliche Bundle-Angebote, die für dich interessant sein könnten. Für vier Euro mehr bekommst du den HDMI- und USB-C-Adapter MateDock 2 obendrauf und für 19 Euro Aufpreis einen AX3-WLAN-Router.

Matebook X 2020: Starker Rabatt plus Top-Bundle-Angebote

30 Prozent Rabatt erhältst du noch bis zum 21. März auf das elegante Matebook X 2020. Statt einem Normalpreis von 1499 Euro (UVP), bekommst du das leistungsstarke Notebook jetzt für nur 1049 Euro. Für den Preis erhältst du einen schnellen i5-Prozessor sowie 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und genügend Platz für all deine Daten mit einer 512 Gigabyte großen SSD-Festplatte.

Auch zwei weitere Matebooks sind im Huawei-Angebot:

Das Matebook D14 mit Intel i5, 8 Gigabyte Arbeitsspeicher und 512 Gigabyte großer Festplatte bekommst du derzeit 13 Prozent günstiger für 699 statt 799 Euro.

Das MateBook 14 mit AMD R5, 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und 512 Gigabyte großer SSD-Festplatte ist um 10 Prozent reduziert und nun für 809 statt 899 Euro erhältlich.

Besonderes Schmankerl: Du bekommst beim Kauf jedes dieser Matebooks eine Bluetooth-Maus kostenlos dazu geschenkt. Außerdem erhältst du einen 60 Euro Vorbestellungs-Rabatt auf den neu vorgestellten Huawei-Monitor.

Doch damit nicht genug. So bietet dir Huawei beim Kauf eines der Matebooks zusätzlich weitere spannende Bundles an:

Für 19 Euro Aufpreis erhältst du einen AX3-Wlan-Router hinzu (Normalpreis im Online-Store: 59 Euro)

Für 79 Euro Aufpreis erhältst du Freebuds Pro Kopfhörer hinzu (Normalpreis im Online-Store: 159 Euro)

Für 99 Euro Aufpreis erhältst du ein Matepad T10 mit 16 Gigabyte und LTE Tablet hinzu (Normalpreis im Online-Store: 129 Euro)

Huawei Tablets im Angebot mit Bundle-Highlights

Nur noch bis zum 7. März bekommst du das MatePad T10s in Deepsea Blue mit 3 Gigabyte Arbeitsspeicher und 64 Gigabyte Festplattenspeicher um 27 Prozent günstiger. Statt 219 Euro (UVP), bekommst du es nun für nur 159 Euro. Ein Blick lohnt sich außerdem auf die Bundles. Für 19 Euro Aufpreis bekommst du auch hier einen AX3-Wlan-Router on top oder die Freebuds 3i mit dazu.

Beim MatePad Pro fällt der Rabatt von 549 auf 499 Euro auf den ersten Blick relativ gering aus. Doch beim zweiten Hinsehen stecken hier im Bundle die Top-Angebote. Denn: Hier bekommst du den innovativen Touchstift M-pencil und die Hülle mit Tastatur Matepad Keyboard kostenlos dazu geschenkt. Für einen Aufpreis kannst du hier ebenfalls den AX3-Router (19 Euro Aufpreis) oder Freebuds Pro (99 Euro Aufpreis) günstiger ergattern.

Freebuds Pro – 28 Prozent günstiger

Vom 3. März bis zum 14. März bekommst du im Online-Store auch die schicken kabellosen Freebuds Pro für weniger Geld. Hier zahlst du nur 129 statt normalerweise 179 Euro (UVP). Zu einem Tablet oder Matebook sind sie die perfekte Ergänzung für ein tolles Hörerlebnis.

Huawei bietet bei all seinen Produkten aus dem Online-Store eine kostenlose und schnelle Lieferung. Meldest du dich zusätzlich für den Newsletter an, kannst du bei Bestellungen über 139 Euro von zusätzlichen 20 Euro Rabatt profitieren. Und auch ein Blick auf die Trade-In-Aktion kann sich lohnen. Denn: Hier kannst du dir bis zu 350 Euro zusätzlichen Trade-In Bonus sichern, wenn du dein Altgerät eintauschst.

Affiliate-Link: inside digital erhält eine kleine Provision, wenn du über den markierten Link einkaufst. Den Preis für das Produkt beeinflusst dies nicht. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir unseren hochwertigen Journalismus kostenfrei anbieten zu können.