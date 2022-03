HP-Angebot: Laptop oder PC kaufen und Adobe Software-Abos gratis nutzen

Neben Premiere Pro und Photography Plan gibt’s beim Kauf einer HP Workstation derzeit zusätzlich 6 Monate Zugriff auf die Adobe Substance 3D Collection.

Das aktuelle Angebot gilt für den Kauf ausgewählter HP Workstations im Online-Store von HP. Hier kannst du aus einer Vielzahl von Laptops oder Desktop-PCs wählen und dir das jeweilige Adobe-Abo kostenlos sichern. Dabei ist zu beachten, dass du den Adobe Creative Cloud Photography Plan nur bei ausgewählten Geräten erhältst und Adobe Premiere Pro beim Kauf von anderen ausgewählten Geräten. Die Software zur Adobe Substance 3D Collection bekommst du beim Kauf aller teilnahmeberechtigten Geräte obendrauf.

HP Workstation kaufen und Adobe Photography Plan 12 Monate gratis nutzen

Kaufst du beispielsweise das Notebook „HP Workstation Book Power 15 G8 Mobile Workstation mit NVIDIA®️ T1200“, so kannst du dir ein 12-Monats-Abonnement für Adobe Photography Plan sichern. Das Notebook kommt mit einem leistungsstarken Intel Core i7 Prozessor und 16 Gigabyte RAM. Außerdem sind eine SSD-Festplatte mit 512 Gigabyte Speicherplatz sowie eine Nvidia T1200 Grafikkarte integriert. Das 4K UHD-IPS-Display mit 15,6 Zoll Bildschirmdiagonale bietet darüber hinaus eine große Arbeitsfläche für Bildbearbeitung und Co.

Die Geräte der HP Workstation Serie gibt es als Laptop und als Desktop-PC. Sie richten sich an Kreative, sind in der Regel mit Intel i7, i9 oder sogar Xeon-Prozessoren (nur bei Desktop) und mächtigen Grafikkarten ausgerüstet – entsprechend gestalten sich die Preise. Wir listen einige Beispiele auf – bei manchen gibt es dank Kombi-Aktionen sogar noch einen Gutschein-Rabatt:

Was ist in dem Abo-Paket Adobe Photography Plan enthalten? Hier bekommst du ein 12-monatiges Abo für mehrere Programme der Adobe Creative Cloud – konkret für Adobe Photoshop Lightroom Classic und Photoshop. Da es sich hierbei um die Basis-Version „20 GB Adobe Photography Plan“ handelt, bekommst du zusätzlich 20 Gigabyte Cloud-Speicher. Falls du nicht genau weißt, was du damit anstellen kannst: Lightroom Classic ist eine Bildbearbeitungs-Software speziell für RAW-Dateien. Hiermit kannst du also Rohdaten von Kameras bearbeiten und so noch mehr aus deinen Fotos herausholen. Der Vorteil: Lightroom ist auch für Einsteiger leicht zu bedienen.

Die im Paket enthaltene Software-Nutzung für Photoshop dürfte mehr Nutzern ein Begriff sein. Denn sie ist die wohl bekannteste Bildbearbeitungs-Software. Hiermit bearbeitest du professionell Bilder, erstellst kreative Collagen, retuschierst Fotos, fügst Effekte ein oder malst und skizzierst eigene Ideen.

HP Desktop-PC mit Premiere Pro Abo

Möchtest du dir das Ein-Jahres-Abo für Adobe Premiere Pro sichern, kannst du zu einem der teilnahmeberechtigten Laptops oder Desktop-PCs im HP Online-Store greifen. Dazu zählt zum Beispiel der Desktop-PC „HP Workstation G8 Tower Workstation mit NVIDIA GeForce RTX 3070″. Hier bekommst du einen leistungsstarken Tower-PC ebenfalls mit einem Intel Core i7 (11. Generation), 16 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie einer SSD-Festplatte mit 512 Gigabyte Speicherplatz. Außerdem verbaut ist hier eine Nvidia GeForce RTX 3070 Grafikkarte. Damit bist du auch für hohe Leistungs- und Grafikanwendungen gut ausgerüstet.

Bei diesem Desktop-PC erhältst du ein 12-Monats-Abo für Adobe Premiere Pro. Die professionelle Software für Videobearbeitung dürfte vielen ein Begriff sein, da sie nicht nur von Youtubern und Hobby-Filmemachern genutzt wird – sondern sogar bei der Bearbeitung moderner Kinofilme zum Einsatz kommt. Hiermit kannst du Videos professionell bearbeiten, schneiden, Farben ändern und Effekte hinzufügen. Das gilt sowohl für Smartphone-Videos als auch für Filme, die mit professionellen Kameras gedreht wurden.

Zu jeder berechtigten HP Workstation der Aktion gibt’s Adobe 3D-Software gratis

Kommen wir nun zu den beiden Software-Abos, die du bei jedem Kauf einer der berechtigten HP Workstations noch obendrein erhältst. Das ist zum einen das 6-Monats-Abo der Adobe Substance 3D Collection. Das ist ein Paket aus verschiedenen 3D-Programmen, mit dem du ganze 3D-Welten oder einzelne dreidimensionale Objekte gestaltest. Hiermit kannst du Objekte mit realistischen Texturen versehen oder die Beleuchtung der Szenerie anpassen. So lassen sich zum Beispiel 3D-Elemente für Spiele, Filme oder Fotos gestalten.

So sicherst du dir die Adobe-Software-Abos

Die Aktion läuft noch bis zum 26. Juli 2022 – bis dahin kannst du einen der teilnahmeberechtigten Z Workstation Laptops oder Desktop-PCs im HP Online-Store kaufen. Im Anschluss erhältst du per Mail einen Code, mit dem du das jeweilige Angebot einlösen kannst. Nun kannst du dich bei Adobe registrieren und befolgst die Anleitung.

Denk dran: Um das Angebot zu bekommen, musst du den Gutscheincode vor dem 22. Juli 2022 eingeben. Die Zusendung des Codes kann bis zu 2 Wochen dauern. Wenn du dir das kostenfreie Software-Abo also auf keinen Fall entgehen lassen möchtest, solltest du entsprechend früh genug deine HP Workstation kaufen.