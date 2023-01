HP-Funkmaus für 9 Euro – und mehr Computer-Zubehör zum Tiefpreis

Eine Maus für nur 9 Euro, eine Tastatur für 20 Euro – Bei notebooksbilliger.de gibt’s bis Ende Januar über 50 Prozent Rabatt auf Computer-Zubehör von HP. Was sich für dich lohnt, erfährst du hier.

Mäuse im Angebot: Hier sparst du richtig

Fangen wir direkt mit der Schnäppchen-Maus an: Für nur 8,90 Euro bekommst du die HP 200 Funkmaus – das ist ein Rabatt von 55 Prozent auf den UVP. Dennoch verfügt das Gerät über einige sinnvolle Funktionen: Die 3-Tasten-Maus wird via Bluetooth über einen Nano-USB-Emfpänger mit deinem PC verbunden und funkt dabei zuverlässig mit 2,4 GHz. Dank der 1000 dpi sollte dich das Gerät bei Büroarbeiten stets flüssig und schnell an dein Ziel bringen. Die geschwungene Form ermöglicht währenddessen einen angenehmen Halt für Links- und Rechtshänder. Betrieben wird die Maus mit zwei AAA-Batterien, welche bis zu 12 Monate halten sollen.

→ HP 200 Funkmaus für 8,90 Euro

Wer hingegen bereit ist, etwas mehr für Computer-Zubehör auszugeben, sollte einen Blick auf die HP Bluetooth Travel Mouse werfen: Diese gibt‘s aktuell mit einem Rabatt von 53 Prozent für 23,19 Euro. Die Bluetooth-Maus überzeugt mit einem kompakten Design und verfügt über fünf Tasten. Dank eines hervorragenden LED-Sensors kannst du das Gerät auf praktisch jeder Oberfläche verwenden, einschließlich Glas. Besonders cool ist außerdem, dass du mit der Maus zwei PCs gleichzeitig ansteuern kannst.

Auch bei den Batterien bist du mit der HP-Maus flexibel: So lassen sich wahlweise eine oder zwei AA-Batterien verwenden, wodurch du entweder von einer langen Batterielaufzeit von bis zu 24 Monaten, oder vom geringeren Gewicht profitierst. Generell werden die Batterien durch den intelligenten Standby-Modus geschont: Dieser aktiviert sich nämlich, wenn das Gerät für eine Weile nicht verwendet wird. Günstiger als für den Tiefpreis von 23,19 Euro gab es die Maus dabei noch nie im Netz.

→ HP Bluetooth Travel Mouse für 23,19 Euro

Weiteres PC-Zubehör mit starken Rabatten

Eine ganz besondere Maus bekommst du mit der HP Funkmaus Z3700 für nur 11,69 Euro – diese ist nämlich äußerst flach und somit super leicht zu transportieren. Das Gerät sollte sogar ohne Probleme in eine Notebooktasche passen. Doch auch sonst weiß das Computer-Zubehör zu überzeugen: Die Maus verfügt über die typischen drei Tasten, ist mit einem blauen LED-Sensor ausgestattet und kommt auf starke 1200 dpi. Dadurch sollen die Bewegungen der Maus auch auf den verschiedenen Oberflächen genau umgesetzt werden.

Angeschlossen wird das Gerät via Bluetooth mittels einer drahtlosen 2.4 GHz Verbindung über einen Nano-USB-Empfänger. Die Maus punktet zudem mit einer langen Batterielebensdauer von bis zu 16 Monaten sowie einer Batteriestatusanzeige. Benötigt wird dabei nur eine AA-Batterie. Mit einem Rabatt von 53 Prozent auf den UVP bekommst du für 11,69 Euro hier eine besondere Maus zum kleinen Preis.

→ HP Funkmaus Z3700 für 11,69 Euro

Wenn du hingegen eher eine neue Tastatur gebrauchen kannst, dann könnte die HP Pavilion Kabeltastatur 300 für den absoluten Tiefpreis von 19,49 Euro vielleicht für dich interessant sein. Hier sparst du ganze 21 Euro im Vergleich zum UVP.

Die kabelgebundene Tastatur ist mit einem 3-Zonen Standardlayout, inklusive Pfeiltasten, F-Tasten und einem Ziffernblock ausgestattet. Zudem gibt es Multimediasteuerelemente, über die du die Lautstärke oder Musikwiedergabe bedienen kannst. Anschließen lässt sich das Gerät ganz simpel über USB. Das Preisschild von 19,49 Euro ist dabei der absolute Tiefpreis für die Tastatur und somit ein toller Deal.

→ HP Pavilion Kabeltastatur 300 für 19,49 Euro