Großer TV-Sale bei Otto: Dieser 4K-Fernseher kostet jetzt nur 229 Euro

Ein guter 4K-Fernseher muss schon eine Weile nicht mehr sonderlich viel kosten. So kommst du derzeit etwa bei Otto schon für nur 229 Euro an einen Smart-TV. Doch auch andere Modelle stehen bei dem Onlinehändler momentan im virtuellen Verkaufsregal. Wir schauen uns die TV-Schnäppchen mal etwas genauer an.

4K-Fernseher für 229 Euro – Das wird dir hier geboten

Im Angebot für erstaunlich günstige 229 Euro ist momentan der TCL 4K-Fernseher 43RP630X1. Mit einer Bildschirmdiagonalen von 43 Zoll beziehungsweise 108 cm bietet dir dieser eine ordentliche Größe fürs tägliche Fernsehen, spannende Filmabende oder die nächste EM-Partie. Gleichzeitig punktet der Smart-TV aber auch mit seiner 4K-Auflösung, inklusive HDR-Formaten wie HDR10 und HLG. Die Bildwiederholrate beträgt 60 Hz, was für den Alltag ebenfalls absolut ausreicht. Wer auf dem Gerät zocken möchte, aktiviert für noch flüssigere Bilder den speziellen Game Mode.

Wirklich stark ist obendrein die Anschlussvielfalt: Neben gleich vier HDMI 2.1. Steckern (ALLM und eARC) stehen dir so unter anderem auch ein USB-Slot, ein digitaler Audioausgang sowie ein CI+ Modul-Schacht zur Verfügung. Selbstverständlich lässt sich der Smart-TV ebenso via LAN oder WLAN mit dem Internet verbinden. So streamst du ruckzuck Serien und Filme von beliebten Streaming-Apps wie Netflix oder Prime Video. Für den TV-Empfang wurde hingegen ein integrierter Triple-Tuner verbaut.

Ebenfalls cool: Zur Bedienung des 4K-Fernsehers musst du nicht zwangsläufig immer zur Fernbedienung greifen. Das Gerät unterstützt nämlich so ziemlich alle gängigen Sprachassistenten wie Apple Home, Amazon Alexa und den Google Assistant. Zusätzlich lässt sich auch die kostenlose Roku Mobile App zur Steuerung des TVs nutzen.

Und dann wäre da noch der Preis: Bei Otto sparst du noch bis Dienstag 40 Prozent und zahlst nur 229 Euro für den 43 Zoll großen 4K-Fernseher. Hinzu kommen zwar noch 2,95 Euro für den Versand – sehen lassen kann sich der Preis aber trotzdem auf jeden Fall. Zuvor gab’s den UHD-TV nämlich nur ein einziges Mal wenige Euro günstiger, wodurch wir dir das aktuelle Angebot wirklich uneingeschränkt empfehlen können (zum Preisvergleich).

Alternative von LG & größeres Modell ebenfalls im Angebot

Wer lieber auf ein Modell der beliebten Marke LG setzen möchte, wird bei Otto derzeit ebenfalls richtig günstig fündig. Der LG 43UR73006LA misst ebenfalls 43 Zoll, liefert dir gestochen scharfe Bilder in 4K und verfügt über nützliche Extras wie einen 4K Upscaler und die AI Brightness Control. Dadurch werden verschiedene Inhalte stets optimal dargestellt. Sehen lassen kann sich obendrein auch der aktuelle Angebotspreis bei Otto. Nur noch diesen Monat werden hier nämlich satte 43 Prozent vom UVP gestrichen, wodurch nur noch 299 Euro für den 4K-Fernseher auf der Rechnung stehen. Für den Versand fallen weitere 2,95 Euro an. Günstiger geht’s im Netz momentan nicht (zum Preisvergleich).

→ LG 4K-Fernseher in 43 Zoll für 299 Euro

Wenn dir hingegen die Größe wichtiger ist, können wir dir alternativ diesen TCL QLED 4K-Fernseher in 55 Zoll empfehlen. Mit einem aktuellen Preisschild von nur 405 Euro (plus 2,95 Euro Versand) sorgt Otto hiermit nämlich für einen weiteren Bestpreis und liefert dir einen schicken Smart-TV zum kleinen Preis.

→ TCL QLED 4K-Fernseher in 55 Zoll für 405 Euro