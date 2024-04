Genialer O2-Hack: So sicherst du dir riesige Gutscheine zum Vertrag

Dieser O2-Hack ist genial und hat keinerlei Nachteile für dich. Du sicherst dir die verschiedenen Tarife zum aktuellen Normalpreis, mit einer herkömmlichen Anschlussgebühr sowie der standardmäßigen Mindestlaufzeit von 24 Monaten. Der Vorteil ist dafür umso beachtlicher: MediaMarkt schenkt dir nämlich Gutscheine im Wert von bis zu 870 Euro zu den Verträgen! Wir stellen dir die verschiedenen O2-Tarife mit den unterschiedlichen Coupons hier genauer vor.

Bis zu 870 Euro: Bei diesen O2-Tarifen winken große Gutscheine

In der Tarifwelt von MediaMarkt gibt es immer wieder starke Tarif-Bundles sowie preiswerte SIMonly-Tarife mit Filial-Gutscheinen. Die aktuellen Angebote rund um die verschiedenen O2-Verträge stechen dabei jedoch nochmal hervor. Wie eingangs erwähnt, holst du dir die Tarife zum aktuellen Normalpreis, ohne jegliche Extrakosten beim Tarif selbst. So kostet der O2 Mobile M Vertrag mit wachsendem 25 GB 5G-Datenvolumen etwa die üblichen 29,99 Euro pro Monat. Eine Allnet-Flat, EU-Roaming sowie der Grow-Vorteil – bei dem dein Datenvolumen jährlich um 5 bis 10 GB wächst – sind ebenso bei allen Tarifen inklusive. Das Gleiche gilt für die schnelle Surfgeschwindigkeit von bis zu 300 Mbit/s. Die Mindestlaufzeit liegt bei den üblichen 24 Monaten und auch der 39,99 Euro Anschlusspreis ist Standard.

Den einzigen Aufpreis im Vergleich zum Kauf über O2 zahlst du bei den Versandkosten für die SIM-Karte. Diese betragen bei MediaMarkt nämlich 4,95 Euro. Doch über die Gutscheine holst du dir diesen winzigen Betrag umgehend wieder. Beim Vertragsabschluss über MediaMarkt winkt dir nämlich stets ein Filial-Coupon im Wert von 540 bis 870 Euro zum O2-Tarif! Dadurch ist die Tarifwelt des Elektromarkts die ideale Adresse, um dir die Tarife des Netzbetreibers zu sichern.

Alle O2-Optionen mit den jeweiligen Gutscheinen im Überblick

Das musst du bei den MediaMarkt-Coupons beachten

Die Gutscheine von MediaMarkt kannst du dann bei künftigen Einkäufen einlösen. Dabei musst du jedoch einige Sachen beachten. Zum einen handelt es sich hierbei um reine Filial-Coupons. Du kannst sie also nicht online, sondern nur ausgedruckt in einer MediaMarkt-Filiale einlösen. Ein weiterer Haken: Du kannst die teilweise enormen Beträge nicht auf einen Schlag ausgeben. MediaMarkt schickt dir die Gutscheine in Teilbeträgen per Mail zu.

Im Kleingedruckten sind zudem noch folgende Ausnahmen zu finden: „Keine Barauszahlung. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Nicht einlösbar für: Verträge mit Drittanbietern, sämtliche Download-/Content-/GamingCards, Gutschein(-karten/-boxen), Prepaid-Aufladekarten/-Services, E-Books/Bücher, Zusatzgarantien, Lieferservice, Reparaturdienstleistungen, Fotoservice, Lebensmittel, IQOS, E-Zigaretten, Heets, Liquids und Tchibo Cafissimo Produkte.“ Trotzdem: Als kostenloses Extra sind die Gutscheine dennoch eine tolle Sache. Wer aktuell also einen O2-Tarif abschließen möchte, sollte hier zuschlagen!