Top-Angebot zum Galaxy S21: mit 40-GB-Tarif für 27,99 Euro pro Monat – auch Z Flip günstig

Das Samsung Galaxy S21 ist bei Sparhandy im Spezial-Angebot zum „Weltsparhandytag“. Der Aktions-Deal umfasst das Smartphone für 49 Euro Einmalpreis und die Gratiszugabe der Galaxy Buds Pro, also kabellosen Kopfhörern. Das Handy gibt es in Kombination mit dem Tarif O2 Free M Boost, der satte 40 GB Datenvolumen pro Monat bietet. Die monatliche Grundgebühr liegt bei günstigen 27,99 Euro.

Galaxy S21 im 40-GB-Tarif unter 30 Euro – der Preis-Check

Das S21-Angebot überzeugt nicht zuletzt durch die 7 Euro Rabatt jeden Monat, die den Preis ermöglichen, der sonst bei 34,99 Euro liegt. Sowohl die Zugabe der Kopfhörer als auch der Tarif an sich machen das Angebot zu einem besonders guten.

Der Free-M-Boost-Tarif bietet 40 GB Datenvolumen mit maximalem LTE-Speed. Dazu eine Allnet-Flat und die Möglichkeit, mehrere SIM-Karten für einen Tarif zu nutzen. So kannst du die 40 GB geteilt auf dem Smartphone und bei Bedarf auf weiteren Geräten – Smartwatch, Tablet, Mini-Router – verbrauchen. O2 nennt das Prinzip Connect-Option.

Schauen wir auf den Preis: Insgesamt zahlst du in diesem Konstrukt, Einmalpreis, Grundgebühr und Anschlusskosten zusammenaddiert, insgesamt 760,75 Euro. Das S21 kostet solo schon mindestens 725 Euro. Die Neukosten der Galaxy Buds Pro betragen Minimum 110 Euro. Somit ist der Hardware-Gegenwert schon höher als das, was du im Vertrag bezahlst. Hinzu kommt der nicht zu verachtende 40-GB-Tarif von O2. Der Effektivpreis ist negativ – ein sicheres Zeichen dafür, dass der Deal hält, was er verspricht.

Wichtig: Der Rabatt auf den Tarifpreis gilt nur in den ersten 24 Vertragsmonaten. Danach solltest du kündigen, damit du nicht mehr zahlst – denn das Handy gilt dann als abbezahlt. Bist du an dem Angebot interessiert, brauchst es aber noch nicht direkt, kannst du hier auch einen Vertragsbeginn in der Zukunft wählen und dir den Sonderpreis frühzeitig sichern.

Übrigens: auch das neue Google Pixel 6 ist hier für die 27,99 Euro Grundgebühr im Angebot. Allerdings kostet das nagelneue Modell 99,95 Euro Einmalpreis. Hier ist sogar 5G im Tarif mit dabei.

Z Flip3 ebenfalls im Angebot

Zeit für etwas Extravagantes? Bei Sparhandy ist auch das Galaxy Z Flip3 im Angebot. Das neue Falt-Smartphone, das sicher für neugierige Blicke sorgt, ist im noch größeren Tarif O2 Free L Boost verfügbar. Der Tarif bietet 120 GB Datenvolumen sowie Zugang zum 5G-Netz. Das Galaxy Z Flip3 kostet hier einmalig 99 Euro. Den Tarif zahlst du per monatlicher Grundgebühr in Höhe von 34,99 Euro. Für den Boost-Tarif in Kombi mit dem immer noch knapp 900 Euro teuren Smartphone ein wirklich gutes Angebot. Der monatliche Effektivpreis für den 5G-Tarif mit 120 GB Datenvolumen liegt bei rund 5 Euro.