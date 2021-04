Marken-E-Bikes bei Lidl: Lohnen sich die Angebote?

Prophete E-Bike Navigator City Expedition

Das E-Bike Navigator City Expedition von Prophete gehört zu den Kassenschlagern unter den elektrischen Fahrrädern, die gern von Discountern vertrieben werden. Nun kommt es in der 28 Zoll Größe zurück ins Sortiment von Lidl. Was kann das E-Bike?

Wie der Name des E-Bikes schon sagt, handelt es sich bei dem Modell um ein klassisches Stadtfahrrad, das in erster Linie für befestigte Straßen geeignet ist. Einkäufen und kleinen Ausflügen steht somit nichts im Wege. Unterstützt wirst du bei der Fahrt mit dem Prophete Navigator City Expedition von einem 10,4 Ah großen Akku, mit dem du auf eine Reichweite von bis zu 100 Kilometer kommst. Praktisch ist, dass das E-Bike über eine Anfahrhilfe verfügt. Der Motor sitzt beim Navigator City Expedition vorne; der Akku ist am Rahmen angebracht.

Das Prophete E-Bike Navigator City Expedition im Angebot

Darüber hinaus bietet das E-Bike eine 7-Gang-Nabenschaltung samt Rücktrittbremse von Shimano, eine Suntour Federgabel und einen City-Comfort-Sattel von Selle Royale. Am Lenker ist zudem ein LED-Display von Blaupunkt angebracht, mit dem du fünf Leistungsstufen, die Anfahrhilfe sowie das Licht regeln kannst. Der Rahmen ist aus Aluminium und trägt ein Maximalgewicht von 150 kg.

Fischer E-MTB Montis 6.0i

Im Vergleich zum Prophete Navigator City Expedition hat das Fischer Montis 6.0i deutlich breitere Reifen. Das ist dem Umstand geschuldet, dass es sich bei dem Fahrrad um ein E-Mountainbike handelt. Fahrten quer durch unebene Wald und Wiesen sind das Fachgebiet des Fischer Montis 6.0i. Für ordentlich Anschub sorgt ein 504 Wh starker Akku, der in den Fahrradrahmen eingelassen ist und für bis zu 120 km Reichweite ausreicht. Der eingebaute Mittelmotor bietet auch eine Anfahrhilfe, was vor allem bei steilen Gebieten hilfreich ist.

Darüber hinaus bringt das Fischer-E-Mountainbike eine SRAM-Kettenschaltung mit 12 Gängen mit. Hydraulische Scheibenbremsen am Vorder- und Hinterrad sind ebenso angebracht wie eine Federgabel, die Unebenheiten der Fahrstrecke ausgleicht. Zum Aufsitzen ist ein ungefederter Ergon MTB-Sattel integriert. Bei Lidl ist das E-MTB in der Größe von 27,5 Zoll zu ergattern. Das Maximalgewicht von 135 kg sollte nicht überschritten werden.

Das Fischer Montis 6.0i im Angebot

E-Bikes im Preis-Check

Im vergangenen Jahr hatte nicht nur Aldi, sondern auch Lidl das Prophete-Modell mehrfach im Angebot. Die aktuelle Offerte kann an die günstigen Preise allerdings nicht anknüpfen, sondern überschreitet die 1.000-Euro-Marke. Für das Prophete E-Bike Navigator City Expedition verlangt der Discounter nun 1.099 Euro – eine Ersparnis von 26 Prozent des Ursprungspreises. Im Vergleich zu teureren Markenrädern sind rund 1.100 Euro aber dennoch ein vergleichsweise günstiger Preis.

Für das E-Mountainbike von Fischer müssen Interessenten deutlich tiefer in die Tasche greifen. Das Montis 6.0i schlägt mit 2.329 Euro zu Buche. Lidl gewährt hier aber auch „nur“ eine Preissenkung von 10 Prozent, normalerweise kostet das Modell 2.599 Euro. Dennoch: Der Discounter hält stand heute laut guenstiger.de den erschwinglichsten Preis für das E-Mountainbike.

Laut Lidl-Prospekt gelten die Rabattpreise ab dem 3. Mai. Während das Prophete E-Bike derzeit nicht im Online-Shop verfügbar ist, kannst du das E-MTB von Fischer schon jetzt für den reduzierten Preis ergattern. Dem Werbeprospekt nach zu urteilen sollte das Prophete E-Bike Navigator City Expedition ab dem 3. Mai wieder bei Lidl verfügbar sein. Die Angebote sind ausschließlich im Online-Shop erhältlich.