Für 20 Euro im Monat: Günstige DAZN-Kombi bei diesem Anbieter möglich

Das Spar-Angebot von DAZN und waipu.tv ist genau das Richtige für dich, wenn du auf massig Live-Sport, darunter viel Exklusiv-Fußball, nicht verzichten willst! Hier bekommst du nämlich das Streaming-Programm von waipu.tv in Kombination mit dem umfangreichen DAZN Sportpaket Spar-Preis von zusammen nur 20 Euro im Monat – also günstiger als DAZN alleine. Die Einrichtung geht komplett online und rasch vonstatten, du kannst es also sofort abschließen und direkt die Bundesliga-Begegnungen am Freitagabend und Sonntag streamen.

Aktion verlängert: Die DAZN-und-waipu-Kombi zum Sparpreis von 19,99 Euro pro Monat wurde noch einmal verlängert und endet unseren Informationen zufolge nun am 31. März

DAZN inklusive: Großes Live-Streaming-Paket für 20 Euro im Monat

Ob Bundesliga am Freitag und Sonntag, Champions League unter der Woche oder auch sonst so ziemlich alles, was mit Sport zu tun hat – bei DAZN bekommt man wirklich ein tolles Gesamtpaket. Das Gleiche lässt sich in Sachen Fernsehen auch über waipu.tv sagen. Hier kommen Fernsehfans mit über 200 Sendern definitiv auf ihre Kosten. Und beim coolen Perfect Plus DAZN Paket von waipu.tv kannst du beides jetzt zum Sparpreis von nur 19,99 Euro im Monat ergattern.

waipu.tv: Das bietet dir der TV-Streaming-Dienst

Mit waipu.tv holst du dir einen TV–Streaming-Service mit über 200 Sendern ins Haus. Und das Beste: Die meisten streamst du dabei in HD-Qualität! Neben den öffentlich-rechtlichen kommst du so auch in besser Qualität an die privaten Sender, die Sat- und Kabel-Kunden sonst erst teuer per HD+ scharfstellen müssen. Gestreamt wird über bis zu vier Geräte gleichzeitig, plus einen DAZN-Stream. Vom Smart-TV oder TV-Stick, über dein Android- bzw. iOS-Handy bis hin zum Webbrowser – bei waipu.tv werden dir dabei wirklich viele Optionen zum Fernsehen geboten. Dazu sind in diesem Paket auch zwei DAZN-Sender mit den Top-Übertragungen in die waipu-Senderliste eingebunden.

Doch auch neben dem Streamen kommt waipu.tv mit einigen sinnvollen Features daher. In der sogenannten waiputhek gibt es beispielsweise über 30.000 Filme und Serien auf Abruf. Außerdem kannst du bis zu 100 Stunden deiner Lieblingsprogramme im Online-Speicher sichern und später schauen. Die Serienaufnahme lässt dich dabei auch gleich ganze Staffeln auf einmal speichern, ohne dass du eine Folge verpassen musst.

DAZN – Alles, was das Sport-Herz begehrt

Wer Interesse an Sport hat, kennt DAZN sicherlich schon. NFL, NBA und natürlich auch reichlich Fußball – all das und noch mehr wird dir bei DAZN geboten. So kannst du über den Streaming-Dienst etwa alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga live verfolgen. Und auch Spiele der UEFA Champions League inklusive Konferenz sind Teil des Angebots. Übrigens können sich Sportfans im Rahmen des Perfect Plus DAZN Pakets von waipu.tv ebenfalls über HD-Sportsender wie SPORT1+ und Eurosport freuen.

Nur 20 Euro? Das macht den Deal so günstig

Eigentlich schlägt ein Jahresabo von DAZN mit monatlich 24,99 Euro zu Buche. Die letzte Preiserhöhung des Streaming-Diensts sorgte bei den Zuschauern dabei für reichlich Unmut. Im Spar-Bundle mit waipu.tv kommst du aber zum Glück deutlich günstiger davon. Anstelle von eigentlich 34,99 Euro zahlst du für das Perfect Plus DAZN Paket jetzt nämlich nur noch 19,99 Euro im Monat. Das ist ein Rabatt von 180 Euro über die Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Dieser Angebotspreis gilt jedoch ausschließlich für eben jene Laufzeit. Anschließend steigen die Kosten auf 39,99 Euro, doch dafür kannst du nach Ablauf des Jahresabos auch problemlos monatlich kündigen und entgehst dieser Preiserhöhung leicht.