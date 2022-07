Flexibel im Alltag: Chromebook mit 60-GB-Tarif – Dieses Angebot ist perfekt für unterwegs

Im Angebot ist das Galaxy Chromebook 2 360 zusammen mit einem 60-GB-Tarif. Das Chromebook ist eine Mischung aus Notebook und Tablet. Denn du kannst es entweder mit der Tastatur nutzen oder: das Display einfach umklappen und das Gerät so als Tablet verwenden. So bist du flexibel für alltägliche Aufgaben auf der Arbeit oder in der Uni, ebenso wie für kreative Tätigkeiten und Games in der Freizeit. Der im Angebot enthaltene Tarif versorgt dich dazu mit einem großen Datenpaket. Das ist perfekt für dich, wenn du auf langen Bahnfahrten, beim Camping oder überall sonst unterwegs ins Internet gehen willst.

Kompakt und leicht: Dieses Chromebook bietet ein lange Akkulaufzeit

Das Galaxy Chromebook 2 360 ist mit einem 12,4 Zoll großen Touchdisplay ausgestattet und bietet dir damit ein kompaktes Format für den Transport zwischen Uni oder Schule und Zuhause. Dennoch hast du darauf genügend Platz für all deine Aufgaben. Dabei wiegt es gerade einmal leichte 1.280 Gramm und lässt sich somit kaum merklich in einer Tasche tragen. Am Namen erkennst du bereits, dass es sich hierbei um ein Gerät handelt, das mit dem Betriebssystem Google Chrome OS läuft. Das heißt: Du bekommst hier ein schnelles, einfach bedienbares Convertible mit einer hohen Akkulaufzeit. Insgesamt soll es dich bis zu 10 Stunden ohne eine Steckdose durch den Tag bringen. Damit du den im Deal enthaltenen Datentarif auch nutzen kannst, ist das Chromebook zudem LTE-fähig.

Wie für ein Chromebook üblich, ist hier mit 64 GB internem Speicher nicht allzu viel Platz auf dem Gerät selbst. Den brauchst du aber auch in der Regel nicht, da die meisten Anwendungen ohnehin online laufen. Benötigst du mehr Speicher, kannst du auf einen Cloud-Dienst oder eine externe Festplatte ausweichen. Weiterhin praktisch: Das Chromebook gilt als außerordentlich stabil. So sollen dem Gerät weder Stöße, noch Staub oder verschiedene Temperaturen etwas ausmachen.

60-GB-Tarif von O2: Hiermit surfst du in 5G-Geschwindigkeit

Wichtig beim Datentarif: Beim O₂ my Data L handelt es sich um einen reinen Datentarif, du kannst damit also im Gegensatz zu einem gewöhnlichen Handytarif nicht telefonieren – jedenfalls nicht regulär über das Handynetz. Online-Anrufe via WhatsApp und Co. sind selbstverständlich möglich. Dafür bietet dir der Tarif mit 60 GB ein ziemlich großes Datenvolumen mit bestmöglicher LTE/5G-Geschwindigkeit, je nach Standort-Verfügbarkeit. Das reicht in der Regel aus, um unterwegs bis zu 900 Stunden Musik oder 120 Stunden Videos zu streamen.

Monatlich kostet dich das Chromebook- und Tarif-Bundle 37,99 Euro (bei 36 Monatsraten). Hinzu kommen einmalig Kosten in Höhe von 55,98 Euro für die Gerät-Anzahlung und den Anschlusspreis. Ebenfalls im Preis enthalten: EU-Roaming, wodurch du auch im EU-Ausland ohne zusätzliche Kosten mobil surfen kannst.