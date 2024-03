Auch wenn das Samsung Galaxy A54 schon eine Weile auf dem Markt ist, belegt das beliebte Smartphone immer noch den ersten Platz in unserem Leser-Ranking. Es ist somit nicht unwahrscheinlich, dass auch der Nachfolger – das kürzlich erschienene Galaxy A55 – sich künftig in die Liste der beliebtesten Smartphones einreihen kann. Wenn du dir das brandneue Samsung-Gerät mit 256 GB Speicher jetzt schon günstig zu einem Vertrag sichern möchtest, liefert dir Blau momentan das perfekte Tarif-Angebot für monatlich nur 19,99 Euro. Zusätzlich sicherst du dir auch noch ein cooles Gratis-Extra von Samsung. Wir schauen uns den Deal einmal genauer an.

Brandneues Galaxy A55 günstig zum Tarif

Blau bietet dir zum neuen Galaxy A55 dabei für monatlich 19,99 Euro (36 Monate Laufzeit) einen Tarif mit 10 GB 5G-Datenvolumen im Telefónica Netz. Die Surfgeschwindigkeit liegt bei bis zu 50 MBit/s, was für den Alltag rund um Social Media und Surfing locker ausreichen sollte. Obendrein stellt dir der Anbieter auch noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze sowie kostenloses EU-Roaming zur Verfügung. Auf Wunsch gibt’s den Tarif für einen Aufpreis von 3 Euro pro Monat übrigens ebenfalls mit 15 statt 10 GB 5G-Datenvolumen.

Der Anschlusspreis von eigentlich 29,99 Euro wird bei dem Tarif-Angebot komplett gestrichen. Neben den monatlichen Grundkosten von 19,99 Euro fallen somit nur noch einmalig 49 Euro für das Samsung Galaxy A55 an. Ein echtes Schnäppchen, immerhin ist das brandneue Smartphone in der hier gebotenen 256-GB-Variante eigentlich mit einem UVP von 529 Euro versehen. Wie sich diese Ersparnis auf den Effektivpreis auswirkt, zeigen wir dir jetzt.

Effektiv nur 6,10 Euro: So rechnet sich der Tarif-Deal

Der sogenannte Effektivpreis ist ein toller Indikator, um das Sparpotenzial eines Tarif-Bundles auf die Probe zu stellen. Hierfür nimmt man zunächst die Gesamtkosten über die komplette Vertragslaufzeit – in diesem Fall entspricht dies rund 768 Euro. Anschließend zieht man davon den Preis des Geräts (529 Euro) ab und teilt das Ergebnis durch die Mindestlaufzeit (36 Monate). Bei dem Angebot zum Galaxy A55 ergibt dies Kosten in Höhe von effektiv 6,10 Euro pro Monat. Ein fairer Preis, immerhin bekommst du hierbei einen starken 5G-Tarif mit 10 GB sowie ein brandneues Samsung-Handy zur Verfügung gestellt. Wenn du dir das Galaxy A55 also direkt günstig zum Vertrag sichern möchtest, ist das Angebot von Blau eine tolle Wahl.

Samsung schenkt dir beim Kauf des Galaxy A55 aktuell übrigens ebenfalls noch die Galaxy Buds FE Bluetooth-Kopfhörer. Registriere dein neues Smartphone dafür einfach bis zum 16. Mai auf dieser Aktionsseite und schon gibt’s die schicken In-Ear gratis dazu.

Galaxy A55 – Das bietet dir der Nachfolger zum beliebtesten Handy

Das Galaxy A55 hat – genau wie der Vorgänger – das Potenzial zum Kassenschlager. Immerhin liefert dir Samsung mit seiner A-Serie in der Regel hochwertige Technik mit einem tollen Preis-Leistungs-Verhältnis. Das neue Galaxy A55 scheint dabei keine Ausnahme zu sein. So überzeugt etwa direkt das 6,6 Zoll große Super-AMOLED-Display mit einer flüssigen 120-Hz-Darstellung. Unter dem Bildschirm sorgt obendrein ein Octa-Core Prozessor samt 8 GB RAM für ordentlich Power.

Samsung Galaxy A55 5G Software Android 14 Prozessor Octa-Core Display 6,6 Zoll, 1.080 x 2.340 Pixel Arbeitsspeicher 8 GB, 12 GB interner Speicher 128 GB, 256 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 2.0 Typ C IP-Zertifizierung Gewicht 213 g Farbe Blau, Silber, Gelb, Violett, Schwarz Einführungspreis Galaxy A55 5G (8/128 GB): 479 € Marktstart März 2024

Insbesondere bei den Details weiß das Galaxy A55 ebenso zu überzeugen. Der 5.000 mAh starke Akku sollte dich etwa locker durch den Tag bringen, während du die verbauten 256 GB Speicher weiterhin über eine microSD-Karte ausbauen kannst. Hobbyfotografen freuen sich obendrein über ein hochwertiges Kamerasystem rund um die 50-MP-Hauptkamera. Außerdem ist das Handy nach IP67 gegen Wasser geschützt.

→ Galaxy A55 mit 10-GB-Tarif für monatlich 19,99 Euro