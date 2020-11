Wir haben zahlreiche Shops durchgeforstet und zeigen, wo es jetzt schon spezielle Black-Week-Aktionen gibt. Manche Deals ändern sich täglich, andere sind die ganze Woche lang online.

Schon unter der Woche des Black Friday am 27.11. gibt es zahlreiche gute Angebote, die einen Blick wert sind. Bei vielen Händlern gibt es sogar schon seit Ende vergangener Woche entsprechende Deals – vorneweg bei Amazon mit zahlreichen Alexa-Schnäppchen. In unserem Deal-Bereich findest du zudem exklusive Angebote, die wir finden und dort genauer unter die Lupe nehmen.

Schnäppchen-Ticker in der Black Week: Die Top-Online-Shops

Amazon: Der größte und bekannteste Online-Shop greift direkt zu Beginn der Black Week in die Vollen. Neben einer großen Auswahl an eigenen Geräten aus den Echo-, Fire- und Alexa-Serien, gibt es auch viele weitere Angebote, die sich echt lohnen. Eine Auswahl mit Top-Highlights wie dem Apple Pencil (beide Generationen) oder der PS-Plus-Mitgliedschaft für 45 Euro. Am Mittwoch warten ansonsten diese Tages-Deals:

Media Markt und Saturn: Die beiden Elektronik-Händler starten am Sonntagabend (22.11.) in die Black Week. Mit dabei sind einige gute Angebote. Hier sind die Top-Deals für Media Markt und hier die besten Angebote von Saturn.

otto.de: Bei otto gibt es mit dem Code „81258“ 15 Euro Rabatt für Neukunden. Aber auch sonst sind einige Angebote am Start: Etwa das Samsung Galaxy A51 für unter 220 Euro. Auch das Galaxy S10+ in der 1-TB-Version ist wieder zum Top-Preis von 555 Euro zu haben. Weitere Angebote hier.

tink: Der Smart-Home-Händler hat ebenfalls schon am Wochenende vor dem Black Friday sein Schnäppchen-Feuerwerk gestartet. Mit dabei sind bekannte Marken wie Philips Hue, Bosch Smart Home, tado, Nuki und auch Googles neuer Chromecast mit Android TV ist schon im Angebot.

Conrad: Bei Conrad gibt es zahlreiche Zubehör-Artikel und auch einiges fürs Smart Home günstiger. Auch PCs, Notebooks und sogar einiges an Werkzeug ist hier deutlich reduziert.

notebooksbilliger.de: Hier gibt es nicht nur Laptops, sondern einiges an Technik, Zubehör und weitere Geräte – auch fürs Smart Home – günstiger in der Black Week.

Cyberport: Der Technik-Shop startet mit zahlreichen Gaming-Deals und weitere Angeboten mit Technik und Smart Home in die Black Week. Hier ist die Übersicht.

Discounter und weitere Online-Shops

Lidl: Beim Discounter gibt es in dieser Woche die sogenannten „Deal Days“. Alle Informationen zur Aktion und die ersten Top-Angebote zeigen wir dir in diesem Artikel.

Aldi: Beim Discounter und auch dessen Smartphone-Online-Shop gibt es in der Black Week einige Handys günstiger. Sogar ein Schnäppchen für 10 Euro. Dazu kündigt Aldi in den Filialen einige Technik-Deals – unter anderem mit den Apple AirPods oder dem Xiaomi Mi Band 4 – an.

thomann: Der Musikhändler hat eine eigene „cyberweek“ gestartet und bietet online zahlreiches Equipment, Boxen und mehr mit bis zu 60 Prozent Rabatt an.

Abos & Software günstiger oder mit Extras

Bei welchen Abo-Diensten und Flatrates sich eine Verlängerung oder ein Neuabschluss in der Black Week lohnt, haben wir auch in diesem Artikel zusammengefasst.

waipu.tv: Der TV-Streaming-Anbieter hat ein besonderes Angebot zur Black Week: Im ersten Jahr des Abonnements gibt es 50 Prozent Rabatt auf die Grundgebühr für ein Jahr (monatlich kündbar). Heißt: Waipu Perfect Plus kostet 6,50 Euro pro Monat und der interessantere Deal: Perfect Plus mit Netflix Standard kostet 11,75 Euro pro Monat. Das Abo ist mit zusätzlichem TV-Streaming günstiger als Netflix selbst.

Sky und Sky Ticket: Beim Pay-TV-Sender gibt es zwei Angebote. Wer ein vollwertiges Sky-Abo abschließt, zahlt dafür 45 Euro im Monat und erhält jetzt ein Samsung-Tablet zum Streamen gratis dazu. Kurzfristiger ist der Sky-Ticket-Deal. Hier gibt es den Sky Ticket HDMI-Stick zum Abo gratis dazu.

Bundesliga: Für 99 Cent pro Jahr gibt es jetzt wieder den DAZN-Bundesliga-Stream via Amazon Prime Video. Kürzlich hielt ein 1-Cent-Angebot nur wenige Tage. Jetzt ist es – etwas anders gestaltet – fast wieder da.

Mobilfunktarife: Einige Tarife-Deals sind in der Black Week extra günstiger. So hat mobilcom-debitel einen Telekom-Vertrag mit 18 GB LTE für 17 Euro im Angebot. Bei Vodafone gibt es 20 Prozent Rabatt auf viele Tarife – auch auf iPhone-Bundles. Beim Discount-Anbieter sim.de gibt es die kleinen Tarife für wenig Geld: zum Beispiel 2 GB LTE für 3,99 Euro oder 8 GB für 7,99 Euro.

Handy mit Vertrag: In der Saturn-Tarifwelt gibt es jetzt einige Black-Deals. ZUm Beispiel mit dem iPhone SE oder auch dem neuen Galaxy S20 FE. Günstig ist auch das beliebte Xiaomi Redmi 9 Pro bei blau. Monatlich gibt’s das Handy für unter 14 Euro.

Kasperksy: Der Internet-Sicherheits-Spezialist bietet derzeit bis zu 30 Prozent Rabatt auf zahlreiche Security- und Antivirus-Abos. Welche Deals das genau sind und wie du profitierst, zeigen wir dir in diesem Artikel zum Cyber-Deal.

NordVPN: Der VPN-Anbieter hat den gesamten November über eine Aktion am Start, bei der du einerseits 68 Prozent auf das 2-Jahres-Paket sparst und andererseits noch 3 Monate Gratis-Laufzeit dazu erhältst.

Marken und Hersteller

Apple: Apple bietet keine klassischen Rabatte, sondern eine Art Cashback-Vorteil. Wer im Apple Store einkauft, sichert sich bis zu 150 Euro iTunes-Guthaben. Der Umsatz bleibt also bei Apple.

Huawei: Auch Huawei hat die Black Week eingeläutet. Mit dabei sind zahlreiche Angebote zu Smartwatches, Tablets und Laptops der Matebook-Serie.

Samsung: Der Mischkonzern hat nicht nur Galaxy auf Lager. Bei den Samsung #BlackWeeks gibt es Sonderangebote und Bundle-Möglichkeiten aus vielen Warengruppen.

Microsoft: Vieles aus den Microsoft-Welten Xbox, Surface und Office ist im Black Sale reduziert. Hier findest du die Angebote.

Hauptkampftag Black Friday

Wir halten dich hier und in anderen Artikeln auf Stand, was den Black Friday und starke Angebotsaktionen angeht.

Weitere Händler und Marken planen zahlreiche neue und wiederkehrende Aktionen über die Woche und vor allem über das Wochenende vom 27. bis 29. November. Der Artikel wird laufend aktualisiert.

