Das beste Handy aller Zeiten? In diesem Telekom-Tarif mit 5G ist es aberwitzig günstig

Das beste Samsung-Handy, ein 5G-Tarif im besten Netz Deutschlands und eine Riesen-Ersparnis von über 600 Euro – dieser Tarif-Deal liefert dir in jeder Hinsicht absolute Highlights. Zu einem 20 GB starken Telekom-Vertrag gesellt sich hierbei nämlich das Galaxy S23 Ultra und dabei sparst du gewaltig. Wir stellen dir das Angebot genauer vor und werfen einen Blick auf das enorme Sparpotenzial.

Über 600 Euro billiger? So rechnet sich der Telekom-Tarif zum Samsung-Hammer

Im Angebot zum Galaxy S23 Ultra ist dabei der Magenta Mobil M Tarif der deutschen Telekom. Hierbei werden dir 20 GB 5G-Datenvolumen mit einer maximalen Bandbreite von bis zu 300 MBit/s zur Verfügung gestellt. Egal, ob Social Media, Surfen oder HD-Streamen – hiermit bist du stets blitzschnell und ruckelfrei im wohl besten Netz Deutschlands unterwegs. On top kommt noch eine Telefon- und SMS-Flat sowie EU-Roaming.

Preislich schlägt das Telekom-Bundle zum Galaxy S23 Ultra mit monatlich 59,95 Euro zu Buche. Als Anschlusspreis fallen einmalig 39,99 Euro an, während du für das Samsung-Handy einen Gerätepreis von lediglich einem Euro, plus 4,95 Euro Versandkosten, zahlst. Besonders cool: Wenn du nach Vertragsabschluss eine SMS mit „Bonus“ an die 22234 sendest, staubst du noch einen 50-Euro-Wechselbonus ab.

Galaxy S23 Ultra für 246 Euro

Doch wie kommt es jetzt zu der enormen Ersparnis? Dafür werfen wir einen genaueren Blick auf die monatlichen Grundkosten. Einzeln kostet der Telekom-Tarif nämlich 49,95 Euro pro Monat. Bei dem Bundle gibt es also einen monatlichen Aufpreis von 10 Euro für das Galaxy S23 Ultra. Über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten zahlst du dadurch insgesamt 245,95 Euro für das Oberklassen-Smartphone extra. Der Clou: Das Handy gibt’s momentan im Netz nicht unter 900 Euro. Du sparst bei dem Telekom-Deal mit Blick auf das Samsung-Handy also rund 654 Euro! Klar, der Tarif subventioniert das Gerät. Aber eine Ersparnis in dieser Größenordnung ist schon enorm.

So günstig ist die Kombi jedoch nur, wenn du über MediaMarkt bestellst. Bei der Telekom selbst kostet das S23 Ultra im M-Tarif zwar ebenfalls 59,95 Euro Grundgebühr. Jedoch verlangt der Bonner Netzbetreiber einmalig 910 Euro – und damit 909 Euro mehr als MediaMarkt. Und auch der Vertragsanbieter Freenet, der auch beim MediaMarkt-Deal dein Vertragspartner ist, verlangt bei dieser Konfiguration noch 350 Euro für das Handy im identischen Tarif.

Galaxy S23 Ultra – Das beste Samsung-Gerät auf dem Markt

Das Galaxy S23 Ultra ist „das beste Handy seit Jahren“ – so bezeichneten wir Samsungs Flaggschiff-Modell zumindest in unserem eigenen Test. Und das mit Recht: Das Gerät liefert nämlich in so ziemlich jeder Kategorie ab. Du möchtest eine tolle Performance im Alltag? Dann wirst du über die flüssige Nutzererfahrung rund um den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Prozessor staunen. Dir ist hingegen eine lange Akkulaufzeit wichtig? Auch hier punktet das Smartphone mit seinem 5.000 mAh starken Akku. Zusätzlich bekommst du mit dem 6,8-Zoll-Display noch einen absoluten Top-Bildschirm mit 120 Hz und einer exzellenten Pixeldichte von 501 ppi.

Samsung Galaxy S23 Ultra Software Android 13 Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Display 6,8 Zoll, 3.088 x 1.440 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB, 8 GB interner Speicher 1 TB, 256 GB, 512 GB Hauptkamera 16455×12155 (200,0 Megapixel) Akku 5.000 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 233 g Farbe Schwarz, Weiß, Grün, Violett Einführungspreis Galaxy S23 Ultra (12/1000 GB): 1819 €, Galaxy S23 Ultra (8/256 GB): 1399 €, Galaxy S23 Ultra (12/512GB): 1579 € Marktstart Februar 2023

Diese Auflistung könnten wir quasi ewig erweitern. Das Kamerasystem rund um die 200-MP-Hauptkamera ist genial, der Schutz gegen Untertauchen nach IP68 nützlich und auch der Speicher fällt mit 256 GB ordentlich aus. Wenn du dir also wirklich ein Top-Smartphone mit einem starken Tarif sichern möchtest, kannst du bei diesem Angebot zum Galaxy S23 Ultra bedenkenlos zugreifen.

→ Galaxy S23 Ultra mit 20 GB Telekom-Tarif für monatlich 59,95 Euro