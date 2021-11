Amazon Black Friday 2021: Das sind die 8 besten Angebote

Bei Amazon starten die diesjährigen Black-Friday-Angebote mit einigen echten Schnäppchen-Tipps und Bestpreisen. Aber hier und da gilt es auch genauer hinzuschauen. Einer der „Norbrainer“, die es beinahe in jedem Jahr zum Black Friday günstiger gibt, ist das Office-Abo Microsoft 365. Das gibt es jetzt nicht nur im 12-, sondern sogar im 15-Monate-Abo zum Top-Preis von 49,99 Euro. Wichtig zu wissen: Je nach Wahl ist hier auch noch ein paralleles Abo einer Sicherheitssoftware – McAffee oder Norton – mit dabei. Die Angebote sind als Download-Code verfügbar, du kannst das Microsoft-Abo also direkt nach dem Kauf aktivieren oder als Verlängerung in deinem Microsoft-Account hinterlegen und einlösen.

Bose QC35 II – beliebte Kopfhörer wieder deutlich reduziert

Die beliebten Bose-Kopfhörer QuietComfort 35 II waren bereits zum Black Friday 2020 reduziert und avancierten zum Amazon-Bestseller der Aktion im Vorjahr. Die Kopfhörer verfügen über ein hervorragendes Noise-Cancelling und eignen sich insbesondere für Pendler, Reisende, aber auch für den ungestörten Audio-Palast im lauten Büro oder Homeoffice (Langzeit-Test lesen).

Bei Amazon sind die Kopfhörer Teil einiger Bose-Angebote und stechen mit einem Preis von nun 159,99 Euro hervor. Für 40 Euro mehr gibt es die noch etwas edleren Bose Headphones 700. Ebenfalls interessant ist die Bluetooth-Box Bose SoundLink Mini II, die für 104,99 Euro im Angebot ist.

Philips Hue 4er-Set für 120 Euro bei Amazon

Nutzer der smarten Beleuchtung von Philips Hue können ihr System mit dem Amazon-Angebot preisgünstig erweitern. Der Online-Händler reduziert den 4er-Pack mit E27-Lampen des Typs „White & Color“ (60W, 800 Lumen) von 180 auf rund 120 Euro. Die Einzellampe kostet rechnerisch also 30 Euro.

Bist du auf der Suche nach einem Hue-Starterset mit der Steuereinheit Philips Hue Bridge, gibt es bei MediaMarkt derzeit ein interessantes, weil günstiges Angebot für 99 Euro. Weitere Black-Friday-Angebote von MediaMarkt haben wir in diesem Artikel für dich unter die Lupe genommen.

Viererpack von Philips Hue – jetzt bei Amazon im Angebot.

Amazon Echo Dot mit LED-Uhr zum Black-Friday-Preis

Auch eigene Geräte nimmt Amazon in die Black-Friday-Deals mit auf. Unter anderem mit dabei: Der Smart Speaker Echo Dot (4. Generation) mit Uhr. Der kleine runde Lautsprecher ist ein Multitalent und dank der eingelassenen LED-Uhr auch ohne smarte Funktionen praktisch und generell ein Hingucker. Auch die Soundqualität ist im Vergleich zu den Vorgängern deutlich verbessert (Testbericht zum Echo Dot 4 lesen).

Amazon reduziert den einst 70 Euro teuren Smart Speaker jetzt deutlich und bietet ihn während der aktuellen Aktion für 39,99 Euro an. Ein Rabatt von 30 Euro beziehungsweise 43 Prozent. Ein anderes Amazon-Gerät ist allerdings noch mehr reduziert.

Fire TV Stick 4K fast 60 Prozent günstiger

Der Amazon Fire TV Stick 4K war in seiner Markt-Geschichte noch nie günstiger als jetzt. Um satten 58 Prozent ist der Stick, der deinen Fernseher um smarte Funktionen, Apps und die komplette Amazon-Welt erweitert, reduziert. Das heißt: Der Preis-Sinkflug landet bei 24,99 Euro. Ein echter Knaller-Preis für den HDMI-Stick.

Übrigens: Auch weitere TV-Sticks und Fire-Gadgets sind bei Amazon günstiger. So auch der neue Fire TV Stick 4K, der nunmehr 36,99 Euro kostet (43 Prozent Rabatt) und im Vergleich zum normalen 4K-Stick auch WiFi 6 unterstützt (Testbericht lesen). Bei den Fire TV Sticks ist außerdem stets eine Alexa-Sprachfernbedienung mit dabei.

SodaStream-Set mit Glasflaschen für 70 Euro

Der SodaStream erlebt seit einigen Jahren, seitdem es den Wassersprudler auch mit Glasflaschen gibt, ein Revival. Der Glasflaschen-Sprudler SodaStream Crystal 2.0 ist mit Kohlensäure-Kartusche und zwei Glas-Karaffen deutlich reduziert. Der Einstiegspreis des Sets lag einst bei 160 Euro, oft war das Paket aber schon für um die 100 oder gar 90 Euro erhältlich. Amazon zieht hiervon jetzt nochmals einiges ab und bietet den SodaStream „Titan„-Pack für 69,99 Euro an.

Sodastream Crystal Wassersprudler

Samsung Galaxy S21+: Samsung-Flaggschiff bei Amazon günstiger

Die Plus-Version der Samsung-Flaggschiff-Serie aus diesem Jahr ist bei Amazon günstiger. Zum Black Friday reduziert der Händler das Smartphone, das einst für 1.049 Euro auf den Markt gekommen ist, auf jetzt 739 Euro. Das Plus steht im Serien-Vergleich nicht nur für einen etwas größeren Bildschirm, sondern vor allem auch für eine bessere technische Ausstattung – etwa beim Arbeitsspeicher – und eine ausgereiftere Kamera-Ausstattung mit drei Objektiven. Wie alle Handys der Serie ist das Gerät im Übrigen auch 5G-fähig.

Top-Angebote zu weiteren Smartphones von Samsung teilt Amazon mit den Händlern der MediaMarkt-Saturn-Gruppe. Beim einen ist das Basismodell Galaxy S21 im interessanten Kombi-Angebot samt neuer Smartwatch im Angebot, außerdem gibt’s das Galaxy A52s dort günstiger. Beim anderen findet sich ein Bestpreis-Deal zum beliebten Galaxy S20 FE.

Amazon Black Friday: PlayStation Plus — 12 Monats-Abo für 40 Euro

Um 20 Euro günstiger wird jetzt das Gaming-Jahresabo von Sony. PS Plus für 12 Monate gibt es bei Amazon für 39,99. Der Normalpreis liegt bei rund 60 Euro. Das Sony-Abo ist essenziell für PlayStation-Zocker, die im Multiplayer-Modi online spielen wollen. Generell gibt es für PlayStation-Plus-Nutzer im PlayStation-Store Sonderrabatte, du kannst Cloud-Speicher für Spielstände nutzen und so etwa den Konsolenwechsel von der PS4 auf die PS5 leichter vollziehen.

Last but not least gibt es für PS-Plus-Mitglieder monatlich zwei Gratis-Spiele, oft richtige Blockbuster, die kostenlos heruntergeladen werden können und dann dauerhaft gespielt werden können. Insbesondere dadurch lohnt sich das PS-Plus-Abo – gerade, wenn es günstiger ist.