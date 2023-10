Aldi-Schnäppchen: Geniales 4-in-1-Tool für jeden Haushalt

Elektrische Luftpumpen finden in immer mehr Haushalten ein Zuhause. Kein Wunder! Hilft ein solcher Luftkompressor doch dabei, etwa Sport- und Gymnastikbälle, Luftmatratzen oder auch Fahrrad- respektive Autoreifen im Handumdrehen aufzupumpen. Die elektrische Luftpumpe LX AP153 von Yard Force, jetzt bei Aldi im Onlineshop im Angebot, kann aber noch sehr viel mehr. Sie ist nämlich, wenn man so will, ein praktisches 4-in-1-Tool, das auch bei Pannen mit dem Auto wertvolle Hilfe leisten kann.

Multifunktions-Powertool bei Aldi kaufen

Denn das kleine Gadget, das mit einem Gewicht von circa einem Kilogramm gut im Kofferraum verstaubar ist, lässt sich zeitlich begrenzt auch als mobiler LED-Lichtstrahler mit einer Helligkeit von 200 Lumen nutzen. Außerdem über einen USB-A-Anschluss als Powerbank mit einer Kapazität von 10.400 mAh für das Aufladen von elektronischen Geräten wie Smartphones, Tablets oder Bluetooth-Kopfhörern. Ferner ist das Multifunktions-Tool sogar als Starthilfe für Motoren mit bis zu 5.000 cm³ Hubraum einsetzbar (1.500 A).

Multifunktions-Luftkompressor Yard Force LX AP153 – jetzt neu im Angebot bei Aldi – im Einsatz an einem Autoreifen.

Und der Preis? Normalerweise liegt der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) für den Yard Force Multifunktions-Luftkompressor und Jump Starter LX AP153 laut Angaben von Aldi bei 99,90 Euro. Davon zieht der Discounter aber 20 Euro ab und bietet das Gadget jetzt in seinem Onlineshop zu einem Sparpreis in Höhe von 79,99 Euro an. Drei Jahre Garantie inklusive. Einmalig kommen 5,95 Euro Versandkosten dazu, sodass der Gesamtpreis auf 85,94 Euro steigt; optional über Klarna auch bezahlbar in drei zinsfreien Raten inklusive Liefergebühr in Höhe von je 28,64 Euro.

Ein Schnäppchen? Absolut!

Günstiger ist dieser smarte Alltagshelfer mit vier praktischen Funktionen und einem umfangreichen Zubehörpaket für die Nutzung der elektrischen Luftpumpe mit einem Luftdruck von bis zu 9,5 bar derzeit übrigens in keinem anderen Webshop zu haben. Ein Preisvergleich zeigt, dass es das Yard Force-Tool derzeit nur bei Aldi im Onlineshop derart günstig zu kaufen gibt.

