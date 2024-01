Aldi: Notebook zum Top-Preis im Angebot

Zu haben ist das HP Laptop 255 G10 über den ALDI ONLINESHOP. Dort wird das Notebook mit einem entspiegelten Display (15,6 Zoll / 1.920 x 1.080 Pixel / 250 Nits) jetzt angeboten; aber nur solange der Vorrat reicht. Der 1,6 Kilogramm leichte Computer richtet sich in erster Linie an Einsteiger und Menschen, die nach einem Rechner für die Uni oder die Schule suchen. Auch für Arbeiten oder zur digitalen Unterhaltung im Zug ist der Rechner gut geeignet. Wer aber häufig Bilder und Videos bearbeiten möchte, sollte im Regal eher eine Etage höher greifen.

Günstiges HP-Notebook bei Aldi kaufen

Die Ausstattung des HP-Notebooks wird vom Prozessor AMD Ryzen 3 720U angeführt. Dabei handelt es sich um eine CPU mit vier Kernen, die mit bis zu 4,1 GHz takten. Dazu gesellen sich 8 GB DDR4 Arbeitsspeicher und 256 GB SSD-Speicher für persönliche Daten. AMD Radeon Graphics, eine oberhalb des Bildschirmes in den Rahmen integrierte Webcam mit Mikrofon und eine vollständige Tastatur mit Nummernblock sind ebenfalls an Bord. Gleiches gilt für drei USB-Anschlüsse, einen HDMI-Port und eine Bluetooth-Schnittstelle. Zugang zum Internet ist wahlweise per LAN-Anschluss oder über WLAN möglich.

Das HP Laptop 255 G10 ist jetzt bei Aldi besonders günstig zu haben.

So günstig ist das Laptop-Modell wirklich

Im Webshop von Aldi ist das Einsteiger-Notebook für Büroanwendungen, zum Surfen und Filme schauen ab sofort mit drei Jahren Garantie zu einem Preis von 389 Euro erhältlich. Einmalig kommen Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro hinzu. Ein guter Preis? Dazu liefert ein aktueller Preisvergleich Aufschluss. Und der besagt: Nirgendwo sonst ist das von Aldi angebotene Notebook derzeit günstiger zu haben. In anderen namhaften Webshops musst du derzeit überall mehr bezahlen, um das Notebook in der gebotenen Ausstattung nutzen zu können.

Übrigens: Kaufen kannst du das Einsteiger-Notebook von HP bei Aldi auch über eine zinsfreie Finanzierung. Dann musst du in drei Raten jeweils 131,65 Euro bezahlen. Realisiert wird dieses Angebot dann über den Zahlungsdienstleister Klarna.

