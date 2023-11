540-Euro-Gutschein geschenkt! Einzigartiger Tarif-Deal bei MediaMarkt

Wer hin und wieder gerne auf Shopping-Tour bei MediaMarkt geht und nebenbei auch einen neuen Tarif sucht, kann bei diesem Angebot gewaltig sparen. Für monatlich 29,99 Euro bekommst du hierbei einen O 2 -Tarif mit 35 GB LTE-Datenvolumen sowie einer Allnet-Flat zur Verfügung gestellt. Ein ordentlicher Preis, aber bei Weitem kein Schnäppchen. Hinzu kommt allerdings noch ein MediaMarkt-Gutschein im Wert von 540 Euro. Verrechnet man diesen mit den Tarif-Kosten zahlst du effektiv unter 10 Euro im Monat! Wir stellen dir den Deal genauer vor und zeigen, worauf du achten musst.

35 GB, Allnet-Flat und Co. – Der Tarif im Überblick

Bevor wir genauer auf den Coupon und die Ersparnis schauen, gibt’s hier erst ein mal noch einen kurzen Blick auf den Tarif selbst. Für monatlich 29,99 Euro bekommst du bei dem Angebot 35 GB LTE-Datenvolumen im O 2 -Netz zur Verfügung gestellt. Dabei surfst du mit einer maximalen Bandbreite von bis zu 50 MBit/s – was für den Alltag rund um Social Media und Streaming vollkommen ausreichen sollten. Hinzu kommt außerdem noch eine Telefon- und SMS-Flat in alle deutschen Netze. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Als Anschlusspreis fallen einmalig 39,99 Euro an sowie 4,95 Euro Versandkosten für die SIM-Karte. Wirklich besonders wird das Tarif-Angebot aber natürlich erst durch den beliegenden Gutschein.

Effektiv unter 10 Euro? Der 540-Euro-Gutschein macht’s möglich

MediaMarkt schenkt dir beim Vertragsabschluss nämlich einen Store-Coupon im Wert von krassen 540 Euro – und dadurch wird das Tarif-Angebot deutlich günstiger. Über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten kommst du bei dem Vertrag auf Gesamtkosten in Höhe von rund 764 Euro. Verrechnet man hiermit allerdings den Gutschein, zahlst du monatlich effektiv nur noch 9,36 Euro! Ein niedriger Preis für den 35-GB-Tarif. Damit sich das Angebot für dich lohnt, musst du aber natürlich ohnehin öfter bei MediaMarkt einkaufen gehen.

Ein paar Dinge musst du rund um den MediaMarkt-Gutschein noch beachten. Etwas altbacken, aber verkraftbar: Der Coupon ist beispielsweise ausschließlich ausgedruckt vor Ort im Store einlösbar. Du solltest also Zugang zu einem Drucker haben. Außerdem bekommst du die Summe nicht auf einen Schlag: Der Gutschein wird dir nämlich in mehreren Teilbeträgen per Mail zugesandt und kann anschließend deutschlandweit bei Einkäufen in MediaMarkt-Filialen eingelöst werden. Das jeweilige Gültigkeitsdatum ist dabei auf dem Coupon abgedruckt. Zusätzlich gibt es einige Ausnahmen, wodurch die Gutscheine etwa nicht für Reparaturdienstleistungen oder Lebensmittel eingelöst werden können. Dafür sind die ausgedruckten Coupons komplett anonym und übertragbar. Dadurch also auch problemlos als Geschenk geeignet. Wenn du also regelmäßig selbst bei MediaMarkt einkaufen gehst oder du deinen Freunden eine Freude machen möchtest, kann sich dieser Tarif-Deal ungemein lohnen.

→ 35 GB für 29,99 Euro + 540-Euro-Coupon