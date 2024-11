Landwirtschafts-Simulator 25 im Test: Eine echte Verbesserung?

Der Landwirtschafts-Simulator 25 kam am 12. November auf den Markt. Er verspricht zahlreiche Verbesserungen, inklusive eines neuen Kontinents. Dieser bringt neue Feldfrüchte, Arbeitsweisen und exotische Tiere mit sich. Zu den Verbesserungen gehören laut Giants Software Bodenverformung und verbesserte Wetterereignisse. Doch wie sehr lassen sich diese Veränderungen beim Spielen spüren? Gibt es merkliche Unterschiede zum Vorgänger?

Landwirtschafts-Simulator: Spaß ohne Ziel?

Warum spielen Leute den Landwirtschafts-Simulator überhaupt? Diese Frage stellen sich, mehr oder weniger berechtigt, viele. Im Landwirtschafts-Simulator gibt es keine Story, keine packenden Ereignisse und kein endgültiges Ziel. Dennoch begeistert das Spiel so viele Leute wie kaum ein anderer Simulator. Selbst mein Bruder, der in einem landwirtschaftlichen Betrieb arbeitet, verbringt hunderte Stunden im Spiel.

Gameplay: Die Geheimwaffe des Spiels

Das liegt daran, dass der Landwirtschafts-Simulator es auch ohne Story schafft, ein lohnendes Spielerlebnis zu schaffen. Das gelingt gerade im neuen Landwirtschafts-Simulator 25 besonders gut. Ich bin eigentlich kein Simulator-Spieler, bin aber dennoch stundenlang im Spiel versunken. Das Management des eigenen Hofs ist anspruchsvoll und bietet viel Tiefe, was es nicht langweilig werden lässt. Gleichzeitig ist es jedoch einfach genug verpackt, um auch Gelegenheitsspielern ein Erfolgserlebnis zu ermöglichen. Und das ist es, was das Spiel so erfolgreich macht.

Der LS25 steckt voller Details, die das Gameplay spannend machen.

Es sind nicht nur der Realismus und die zahlreichen echten Maschinen, die das Spiel zu dem machen, was es ist. Vor allem anderen ist es das Gameplay, das dich stundenlang auf ein Erfolgserlebnis hinarbeiten lässt, was das Spiel besonders macht. Denn für alles musst du hart arbeiten. Auch die KI-Arbeiter, zu denen ich später mehr sage, erfordern Management deinerseits. Das erste Kalb, das auf deiner Farm geboren wird, ist das Ergebnis zahlreicher Arbeitsschritte und überlegter Anschaffungen.

Terrainverformung und Anpassungen

Ein besonders wichtiges neues Feature des Landwirtschafts-Simulator 25 ist die Bodenverformung. Das Feature mag unscheinbar wirken, macht jedoch viel her. Die Verformung des Bodens sieht nämlich nicht nur schick aus, sondern hat auch Einfluss auf das Spiel, da sich auf dem Feld Spurrinnen bilden. Diese sind beim Navigieren von Bedeutung.

Gerade bei Regen und Matsch spürt man, wie sich der Traktor beim Pflügen über das Feld kämpft. Hin und wieder steckt er sogar in den tiefen Furchen auf dem Feld fest. Bei Trockenheit gab es dieses Problem nicht. Du musst das Wetter also stets im Blick behalten und deine Arbeit aktiv daran anpassen, was das Spiel noch realistischer macht.

Die Arbeit bei Nacht und Regen wird zur Herausforderung.

Das Fahrgefühl: Eine riesige Verbesserung

Einen Punkt, der selten erwähnt wird, möchte ich besonders hervorheben. Und das ist das Fahrgefühl. Im Vergleich zum Vorgänger spüre ich hier massive Verbesserungen. Sämtliche Fahrzeuge lassen sich viel besser steuern und fühlen sich beim Fahren natürlicher an. Da das Fahren verschiedener Fahrzeuge ein riesiger Teil des Spiels ist, ist diese Verbesserung nicht zu unterschätzen.

Baby-Tiere: Ein kleines Detail mit viel Potenzial

Ein persönliches Highlight des Spiels sind für mich die neuen Baby-Tiere. Sie sind nicht nur verdammt niedlich, sondern vertiefen das Tier-Gameplay immens. Ein Jungtier ist jetzt nicht mehr nur eine Zahl. Stattdessen siehst du direkt auf den ersten Blick, dass es sich noch nicht um ein ausgewachsenes Tier handelt.

Die Integration von Kälbern ist gut gelungen.

Etwas schade ist in dieser Hinsicht die Vernachlässigung der Pferde. Sie scheinen weiterhin nur der Dekoration zu dienen und erfüllen keinen wirklichen Zweck. Sie sind auch die einzigen Tiere, die keine neuen Entwicklungsstadien erhalten haben. Dabei hätte man hier mit Fohlen und neuen Fellfarben viel bewirken können.

Grafische Gestaltung und Performance

Der Landwirtschafts-Simulator 25 sieht grafisch deutlich besser aus als der Vorgänger. Es handelt sich zwar nicht um Grafik der Oberklasse, aber für einen Simulator ist die Grafik beeindruckend. Der Fuhrpark ist detailliert und es bewegt sich so viel an den einzelnen Fahrzeugen, dass man meint, sie würden wirklich dadurch angetrieben werden. Die verschiedenen Gebäude sind ebenfalls gut gelungen.

Bei aktiviertem Raytracing wird das Spiel schnell zu einem Meisterwerk. Der leichte Nebel auf dem Feld und die aufgehende Sonne schaffen ein Lichtspiel, dass mich einem Feature nachtrauern lässt. Und das ist ein Fotomodus. Ein so einfaches Feature fehlt dem Landwirtschafts-Simulator und sorgt bei mir für Frust. Wie kann man ein Spiel so aufwendig gestalten und auf so ein kleines, aber bedeutendes Feature dennoch verzichten?

Diese Grafik schreit nach einem Fotomodus.

Performance und Bugs

Trotz der tollen Grafik hat der Landwirtschafts-Simulator 25 auch mit Performance-Problemen zu kämpfen. Du solltest dich bei den Grafikeinstellungen am PC unbedingt an die Voreinstellungen halten. Ansonsten kommt es zu signifikanten Problemen. Ich habe das Spiel an einem PC mit einem i9-13900K, 64 GB RAM und einer RTX 4090 getestet. Das Spiel läuft flüssig, weist jedoch ein merkliches Flackern auf. Immer wieder flackert plötzlich der gesamte Bildschirm. Nach kurzer Zeit beginnt man, das zu ignorieren, aber es fällt dennoch immer wieder negativ auf.

Insgesamt hat das Spiel noch mit einigen Bugs zu kämpfen. Manche davon sind so stupide und offensichtlich, dass es fast schon lächerlich ist. Möchtest du beispielsweise Heuballen aus deinem Lager entnehmen, dann erscheinen diese in der Einlager-Zone. Das führt dazu, dass das Spiel direkt abstürzt. Auch im Multiplayer-Modus zeigen sich noch scharfe Kanten. Hier gibt es beispielsweise Probleme mit den KI-Helfern, die nur der Server-Host vernünftig bedienen kann.

Die KI-Helfer: Mehr K als I

Tatsächlich sind die KI-Helfer mir auch im Singleplayer-Modus ein Dorn im Auge. Man hat oft das Gefühl, sie seien mehr künstlich als tatsächlich intelligent. Man könnte meinen, es würde den Helfern gelingen, eine simple Liefermission abzuschließen. Stattdessen bleiben sie an Gebäuden hängen, bauen Unfälle und scheinen ein persönliches Vendetta gegen Brücken zu haben.

Dieses Hindernis hätte einfach umfahren werden können.

Fazit zum Landwirtschafts-Simulator 25

Trotz aller Kritik kann ich den Landwirtschafts-Simulator 25 guten Gewissens empfehlen. Das Spiel macht trotz seiner Mängel einfach Spaß, insbesondere, wenn man mit Freunden spielt. Ein Kritikpunkt, der mir immer wieder untergekommen ist, ist der kleine Fuhrpark. Es mag sein, dass dieser tatsächlich kleiner ist, als in manch anderen Spielen. Für mich ist das jedoch kein Problem.

Letzten Endes musst du dir selbst die Frage danach stellen, was du von einem Landwirtschafts-Simulator erwartest. Suchst du nach einer extrem detaillierten, tiefgreifenden Simulation, dann könntest du von diesem Spiel an manchen Stellen enttäuscht werden. Bist du jedoch auf der Suche nach einem netten Zeitvertreib, der hin und wieder Details für Spielspaß eintauscht, dann bist du hier gut bedient. Der aktuelle Preis des Spiels liegt bei 50 Euro, was recht hoch ist. In meinen Augen kann das Spiel den Preis jedoch rechtfertigen.

Pros des Landwirtschafts-Simulator 25

Tolle Grafik

Gelungenes Gameplay

Terrainverformung

Verbessertes Fahrgefühl

Contras des Landwirtschafts-Simulators 25

Performance-Probleme

Zahlreiche Bugs

Unvollendete Ideen