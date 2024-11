EA macht Schluss: 9 Spiele werden endgültig abgeschaltet

Nicht jedes Spiel kann ewig bestehen bleiben. So viel ist den meisten Spielern klar. Dennoch ist es stets traurig zu sehen, dass ein Spiel, an dem man hängt, abgeschaltet wird. Auch EA nimmt immer wieder Spiele vom Netz, die sich finanziell nicht mehr lohnen, oder zu sehr in die Jahre gekommen sind. In einer ausführlichen Liste gibt das Studio stets bekannt, welchen Spielen als nächstes der Stecker gezogen wird.

Das Ende für „Die Simpsons: Tapped Out“

Auf der Liste von Electronic Arts finden sich aktuell satte neun Spiele, die im Januar 2025 abgeschaltet werden. Mit dabei ist unter anderem „Die Simpsons: Tapped Out“. Das Spiel, welches überwältigend positive Bewertungen erhalten hat, wird am 24. Januar abgeschaltet. Das Handy-Spiel nimmt somit nach über 12 erfolgreichen Jahren ein Ende. Für viele Simpsons-Fans ist es ein trauriger Tag, denn die Videospiele zur Serie gehören für viele zur Kindheit.

Zwar ist Tapped Out nicht so bekannt wie „Die Simpsons: Hit & Run“, doch die Abschaltung trifft dennoch viele. Denn auch wer heutzutage nicht mehr aktiv spielt, hat oft noch schöne Erinnerungen an das Spiel. Die anderen Spiele, die im Januar abgeschaltet werden, sind zwar weniger bekannt, aber ihre Abschaltung trifft trotzdem einige Spieler.

Die Simpsons: Tapped Out wird im Januar abgeschaltet.

Diese Spiele werden im Januar abgeschaltet

Rory McIlroy PGA Tour – 16. Januar 2025

Die Simpsons: Tapped Out – 24. Januar 2025

Blood & Glory: Immortals (iOS und Android) – 29. Januar 2025

Contract Killer: Sniper – 29. Januar 2025

Deer Hunter Classic – 29. Januar 2025

Dino Hunter: Deadly Shores – 29. Januar 2025

Eternity Warriors 4 – 29. Januar 2025

Frontline Commando 2 – 29. Januar 2025

Frontline Commando: D-Day – 29. Januar 2025

Was bedeutet die Abschaltung für Spieler?

Bei der Abschaltung eines Spiels werden sämtliche Server vom Netz genommen. Das bedeutet, dass Online-Features dann nicht mehr verfügbar sind. Für ein reines Online-Game bedeutet es das Ende. Spiele, die du jedoch auch offline spielen kannst, bleiben weiterhin in deiner Bibliothek bestehen. Meistens wird jedoch auch bei diesen Spielen der Verkauf eingestellt. Du kannst also nur spielen, wenn du das Spiel bereits vor der Abschaltung gekauft hast.