LG Gram 16 (2023): Großes Office-Notebook mit geringem Gewicht und großem Akku

Bei LGs Gram-Serie war der Name seit jeher Programm: Die Notebooks zeichneten sich stets durch ein sehr niedriges Gewicht aus. Und das ist bei der 16-Zoll-Version des LG Gram 16 (2023) nicht anders, die im gleichen Gehäuse daher kommt wie die Version des vergangenen Jahres. Schon äußerlich wird auf Reduktion gesetzt. Unterbau wie Displaydeckel sind zudem aus Kunststoff. Doch dank des konsequenten Leichtbaus werden auf der Waage lediglich 1,2 kg angezeigt. Das ist noch einmal deutlich leichter als das nicht gerade schwere Samsung Galaxy Book3 Pro. In der Tasche macht sich vorwiegend die Größe von 35,6 x 24,3 x 1,7 cm negativ bemerkbar, die jedoch vor allem dem großen Bildschirm geschuldet ist, denn die Ränder sind knapp geschnitten.

Kunststoff sorgt für niedriges Gewicht

Allerdings hat das geringe Gewicht auch seine Schattenseiten, denn die Stabilität ist nicht sonderlich hoch. Unter dem Handballen lässt sich der Kunststoff deutlich nach unten drücken und der Unterbau verwinden sich zum Teil sehr leicht, was ebenso deutlich hörbar ist. Der Displaydeckel des LG Gram 16 (2023) ist ähnlich “weich”, lässt sich jedoch nicht bis auf den Bildschirm durchdrücken. Immerhin sorgt die angeraute Oberfläche für Widerstandsfähigkeit gegenüber Gebrauchsspuren im Alltag. Eine Zertifizierung nach dem US-Militärstandard Mil-STD-810H soll die Haltbarkeit unterstreichen.

Schlichtes Gehäuse gibt unter Druck schnell nach

Moderner Display-Zuschnitt

Das LG Gram 16 (2023) ist als Arbeitstier gedacht, und dazu passt das Display mit einem Seitenverhältnis von 16:10. Mit einer Diagonale von 16 Zoll steht für die Darstellung der Inhalte viel Platz zur Verfügung. Die Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln sorgt für eine scharfe Wiedergabe und eine matte Oberfläche reduziert die beim Arbeiten störenden Reflexionen. Lediglich an der Bildwiederholrate von 60 Hz könnte sich manch anspruchsvolles Auge stören. Ähnlich wie bei Smartphones setzt sich auch hier mehr und mehr 90 Hz als Standard durch, vorrangig im höherpreisigen Bereich.

Auch die kräftigen Farben gefallen, fürs grafisch exakte Arbeiten, wäre eine Optimierung nach den sRGB- und/oder DCI-P3-Farbstandards jedoch wünschenswert.

Prozessor: Intels schnellster unter den sparsamen

Im Inneren des LG Gram 16 (2023) verbaut LG mit dem Intel Core i7-1360P einen Prozessor, dem im Office-Betrieb nicht zu schnell die Puste ausgeht. Er wird aus vier leistungsstarken und acht effizienten CPU-Kernen zusammengesetzt, die sich bis zu 16 Threads parallel widmen; die maximale Taktfrequenz wird bei 5 GHz festgelegt. Die bewerkstelligte Performance entspricht in etwa der eines Core i5-13500H, der allerdings einen höheren Strombedarf aufweist.

LG Gram 16 (2023) Display: 16 Zoll, IPS, 2.560 x 1.600 Pixel Prozessor: Intel Core i7-1360P Grafik: Intel Iris Xe Arbeitsspeicher: 16 GB, LPDDR5 Datenspeicher SSD, PCIe 4.0, 1 TB Kamera 1080p Anschlüsse: 2x USB Typ-A (3.2 Gen 1), 2x USB Typ-C (Thunderbolt 4), HDMI, Klinke Drahtlos: WiFi 6E, Bluetooth 5.1 Akku: 80 Wh Lieferumfang: Netzteil, USB-A-Adapter Abmessungen: 35,5 x 24,2 x 1,7 cm Gewicht: 1,2 kg Betriebssystem: Windows 11 Home Preis: 1.399 Euro

Für anspruchsvollere Anwendungen wird letztlich die im Prozessor integrierte GPU zum Flaschenhals: Die Intel Iris Xe kann bei grafiklastigen Anwendungen nicht mit einem separaten Grafikchip von AMD oder Nvidia mithalten. Sie erreicht weniger als 25 Prozent der Leistung einer Nvidia Geforce RTX 4050, wie ein Blick auf Acers Swift X14 zeigt. Außerdem nutzt die Intel-GPU den gleichen Arbeitsspeicher, der im Falle des LG Gram 16 eine Größe von 16 GB umfasst. Aufwändige Videobearbeitungen oder anspruchsvolle Spiele stoßen da schon mal an Grenzen.

Kein Notebook für Gamer, aber leistungsstark im Büro

Schnelle SSD mit ausreichend Platz

Beim Datenspeicher bietet das LG Gram 16 (2023) da, was heute erwartet werden darf: Die mithilfe der PCIe-4.0-Schnittstelle angebundene SSD nimmt Daten im Umfang von bis zu einem Terabyte auf. Auch die Geschwindigkeiten des von Samsung stammenden Laufwerks sind ordentlich: Daten werden mit mehr als 6.500 MB/s gelesen und mit knapp 5.000 MB/s geschrieben.

LG Gram 16 2023: Großer Akku, lange Laufzeit

Trotz allem Leichtbau spart LG nicht an wesentlichen Komponenten. Der Akku bietet eine Kapazität von 80 Wh, und das zeigt sich in der Laufzeit. Nach einer Stunde im Browser wurden laut Füllstandsanzeige gerade mal 12 % der mitgeführten Reserven verbraucht. Auch beim Spielen ohne Netzteil lässt sich das Gram 16 nicht so schnell an Grenzen treiben. Nach einer Stunde auf den Rennstrecken von Asphalt 9: Legends verbleiben noch 69 Prozent der Reserven im Akku. Wer nicht zu anspruchsvolle Anwendungen nutzt, schafft den Arbeitstag auch ohne das Notebook ans Netzteil anzuschließen.

LG Gram 16: Gute Auswahl bei den Anschlüssen

Anschlüsse: Fürs Arbeiten gewappnet

Das LG Gram 16 (2023) weiß als Arbeitstier auch hinsichtlich der Anschlüsse zu gefallen. Insgesamt stehen vier USB-Ports zur Verfügung. Die beiden klassischen basieren auf dem Standard 3.2 Gen 1, die beiden USB-Typ-C-Buchsen unterstützen auch Thunderbolt 4. Für das Anschließen eines zusätzlichen Monitors kann auch HDMI genutzt werden, und selbst an einen Micro-SD-Kartenslot wurde gedacht.

Bei den Möglichkeiten zur Drahtlos-Kommunikation werden keine Überraschungen geboten. Für das Ansprechen von Peripherie wird Bluetooth 5.1 genutzt; das WLAN-Modul auf der Basis der 6E-Spezifikation für Netzwerkzugriff. Ein 4G-/5G-Modem hätte dem Notebook gut zu Gesicht gestanden.

Tastatur und Touchpad des LG Gram 16 überzeugen

Die Tastatur überzeugt Vielschreiber und Zahlen-Fans, denn dem von LG imaginierten Einsatzbereich wird pflichtgemäß ein Nummernfeld zur Verfügung gestellt. Die Tasten gefallen mit viel Weg nach unten und einem angenehmen Druckpunkt. Das leicht nach links versetzte Touchpad bietet mit 13 x 8,4 cm eine ordentliche Größe und wird auch hinsichtlich Präzision und Reaktionsfreude den Ansprüchen an ein Business-Notebook dieser Klasse gerecht.

Das LG Gram 16 gefällt auch beim Schreiben langer Texte

Fazit zum LG Gram 16 2023

Form follows Function. Diesem Grundsatz wurde beim LG Gram 16 nahezu mustergültig gefolgt. Aufgrund des geringen Gewichts fällt das Notebook in Taschen oder Rucksäcken unterwegs kaum auf und bietet beim Arbeiten dennoch viel Display. Der Prozessor ist für den Office-Betrieb allemal leistungsstark genug, Tastatur und Touchpad sind gelungen und auch Peripheriegeräte finden ihren Port.

LG Gram 16 (2023) Wertung Design / Verarbeitung 10 5 Display 15 12 Prozessor 20 13 Speicher 10 7 Akku und Verbrauch 10 10 Tastatur 5 4 Anschlüsse 10 7 Preis / Leistung 20 13 Gesamt 100 71

Das große Alleinstellungsmerkmal ist allerdings auch gleichzeitig der größte Nachteil: Das geringe Gewicht zeigt sich in einer sich vergleichsweise leicht verwindenden Außenschale.

Pro

Trotz großem Bildschirm ein echtes Leichtgewicht

Gute Eingabegeräte

Gute Auswahl an Anschlüssen

Contra