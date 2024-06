DAS E-Bike? Lekker Amsterdam GTS überzeugt im Test

Waren E-Biker noch vor wenigen Jahren eine Randerscheinung, findet man sie heute an jeder Straßenecke. Radelt ein Fahrradfahrer mit 25 km/h durch die Gegend, handelt es sich bei dessen Gefährt mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein E-Bike. Denn mit einem Elektrofahrrad lassen sich viel weitere Entfernungen zurücklegen. Und als Alternative für Pendler machen die elektrischen Tretesel ebenfalls eine gute Figur. Zudem sind Versicherungen, Registrierungen und Kennzeichen in der Regel nicht erforderlich. Ein fruchtbarer Boden also, was auch erklärt, warum gegenwärtig E-Bike-Hersteller wie Pilze aus dem Boden sprießen. Dennoch ist Pedelec nicht gleich Pedelec. Wir haben uns das Amsterdam GTS, ein neues E-Bike des niederländischen Herstellers Lekker, genauer angesehen und verraten, ob die 3. Generation zu überzeugen vermag.

Lekker Amsterdam GTS im Test

Innovation kann sprunghaft und kontinuierlich erfolgen. Beim Amsterdam GTS ist letzteres der Fall. So ähnelt das Rad seinem Vorgänger in vielerlei Hinsicht. Nicht jedoch, ohne in einigen Bereichen schwächer aufgestellt zu sein. Doch alles der Reihe nach. Zunächst einmal handelt es sich bei dem Lekker Amsterdam GTS um ein Allrounder-Modell, das sowohl in der Stadt als auch außerhalb eine gute Figur macht. Käufer haben die Wahl zwischen zwei Rahmenhöhen: 56 und 60 cm. Somit ist das Fahrrad nicht gerade für kleinere Personen geeignet. Auch, weil der Aluminiumrahmen in Kombination mit dem Rest stolze 25 kg auf die Waage bringt.

Da das Gefährt laut Hersteller zu 98 Prozent vormontiert verschickt wird, hatten wir keinerlei Probleme, das Rad straßentauglich zu machen. Sobald dies geschehen war, stand ein ästhetisches, stabiles E-Bike vor uns, das zwar nicht mit einem originellen Design hervorsticht, dafür jedoch auch keine Angriffsfläche für Kritik bietet – zumindest optisch nicht. Besonders spannend in diesem Kontext die Positionierung des Cockpits. Dieses kam früher mit einem LCD-Panel und einem IP65-Schutzgrad daher, versucht nun jedoch mit einem TFT-Display und IPX7 zu überzeugen. Interessanter dürfte jedoch der Umstand sein, dass das Steuerungselement dieses Mal in den Vorbau integriert wurde und nun nicht mehr an einen altmodischen Fahrradcomputer erinnert. Die bequeme Handhabung blieb hingegen erhalten. Genauso, wie das Fehlen einer App und smarter Funktionen – was wir jedoch als überaus angenehm empfanden. Wobei das selbstverständlich Geschmackssache ist.

Lekker Amsterdam GTS – Steuerungselement

Wichtigste Hardware

So viel zur Optik und Steuerung. Doch wie sieht es mit der Hardware aus? Zum technischen Portfolio des Lekker Amsterdam GTS gehört in erster Linie ein Bafang-M420-Mittelmotor mit einem 80-Nm-Drehmoment, der die Leistung automatisch an die Tretkraft anpasst. In unserem Test funktionierte das in Kombination mit einer stufenlosen Enviolo Schaltnabe ausgezeichnet. Bemängeln können wir an dieser Stelle nichts. Ansonsten bietet das Elektrofahrrad einen geräuscharmen Gates CDX Riemenantrieb, Tektro hydraulische Scheibenbremsen (jeweils 160 mm) und Schwalbe G-One Allround-Reifen (29″ x 2.25).

Beim Akku haben Radler die Qual der Wahl. So können sie sich für einen Energiespeicher mit 378Wh Akkukapazität (10.5Ah, 36V) und einer Reichweite von 40 bis 70 km entscheiden. Oder aber tiefer in die Tasche greifen und eine Batterie mit 504Wh Akkukapazität (14Ah, 36V) sowie 65 bis 100 km ordern. Wir empfehlen an dieser Stelle unbedingt die teurere Variante, da die maximale Reichweite bei höherer Tretunterstützungs-Stufe (es stehen insgesamt fünf zur Auswahl) stark abnimmt. Dafür ist der Akku abnehmbar und lässt sich folglich bequem in den eigenen vier Wänden laden. Und das ist bei einer Ladedauer zwischen 6 und 8 Stunden auch empfehlenswert. Vor Diebstahl schützt derweil ein in den Akku integriertes Schloss.

Lekker Amsterdam GTS im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Lekker Amsterdam GTS im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Lekker Amsterdam GTS im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Lekker Amsterdam GTS im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Lekker Amsterdam GTS im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Lekker Amsterdam GTS im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Lekker Amsterdam GTS im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Lekker Amsterdam GTS im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Lekker Amsterdam GTS im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Lekker Amsterdam GTS im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Lekker Amsterdam GTS im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Lekker Amsterdam GTS im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital Lekker Amsterdam GTS im Hands-On Quelle: Artem Sandler / inside digital

Stärken & Schwächen des Lekker Amsterdam GTS

Das Lekker Amsterdam GTS bietet zahlreiche Stärken wie das bereits erwähnte integrierte Display, die unkomplizierte und gut umgesetzte Handhabung, die überzeugende Optik und einen herausnehmbaren Akku. Ferner ist auch das Rücklicht auf eine ansehnliche Art in das Schutzblech integriert und entspricht zusammen mit dem Frontlicht den STVZO-Normen.

Dem gegenüber steht eine geringe Auswahlmöglichkeit bei der Rahmenhöhe und ein wenig überzeugendes Gewicht von 25 kg. Ein Mal kann man das Fahrrad „mal eben“ in seine Wohnung auf dem zweiten Stockwerk tragen. Doch auf Dauer kann das ein großes Problem darstellen. Daher empfehlen wir den Kauf nur, wenn das Rad im (Fahrrad-)Keller gelagert werden kann.

Eine weitere große Schwäche stellt die Reichweite dar. Denn der leistungsfähigere Akku des Lekker Amsterdam GTS entspricht in puncto Reichweite (65 bis 100 km) dem schwächeren Akku des Vorgängers Amsterdam GT. Zusätzlich bot das Vorgängermodell jedoch eine Variante mit einer angegebenen Reichweite von 80 km bis 120 km. Was unter Anbetracht des zuvor erörterten hohen Energiebedarfs auf der 5. Unterstützungsstufe eine große Bereicherung wäre.

Fazit

Bei dem Lekker Amsterdam GTS handelt es sich um ein gelungenes Allrounder-E-Bike, das sowohl optisch als auch bei der Funktionalität zu überzeugen vermag. So greift die Tretunterstützung schnell sowie geschmeidig und die Bedienung ist überaus intuitiv. Dafür hat das Elektrofahrrad leider ein paar Kilogramm zu viel auf den Aluminium-Rippen und auch bei der Reichweite würden einige zusätzliche Kilometer sicherlich nicht schaden. Angesichts des vergleichsweise günstigen Kaufpreises von knapp 3.000 Euro ist das jedoch bereit Meckern auf einem recht hohen Niveau.

Pros des Lekker Amsterdam GT

durchdachtes Design

Allrounder-Modell

simple Bedienung

Cons des Lekker Amsterdam GT