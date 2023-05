Kleine Box mit großem Klang: Die Yamaha WS-B1A im Test

Laut Yamaha ist der WS-B1A ein kompakter Lautsprecher, der Portabilität ohne Abstriche an der Soundqualität möglich macht. Wir haben für dich getestet, wie gut der Lautsprecher wirklich ist und für wen sich der Kauf lohnt.

Angenehmer, lauter Klang

Der Yamaha WS-B1A kann vor allem mit hoher Lautstärke überzeugen. Insgesamt deckt die Lautstärke der Box einen sehr großen Bereich ab, ohne die Box merklich zu überfordern. Der Klang ist dabei im Mittelbereich am ausgeglichensten, in den Extremen jedoch nicht schlecht. Ist die Box sehr leise eingestellt, dann lässt sich ein geringfügiges Hintergrundrauschen wahrnehmen. Bei hoher Lautstärke wirkt der Ton ein wenig unausgeglichener, doch da die höchste Lautstärke sehr hoch ist, nutzt du sie im Alltag vermutlich eher selten. Für einen geschlossenen Raum mittlerer Größe ist die Box bei voller Lautstärke zu laut.

Nutzt man die Box jedoch bei einer, im Alltag gewöhnlichen, Lautstärke, so kann sie mit vollem, ausgeglichenen Klang überzeugen. Tiefe Basstöne fallen manchmal ein wenig schwächer aus, was jedoch auf die kompakte Größe der Box zurückzuführen ist. Im Test konnte die Box bei allen Musikrichtungen überzeugen und eignet sich auch zum Schauen von Filmen und Videos.

So sieht die Box von oben aus.

Design und Verarbeitung

Holt man die Box zum ersten Mal aus der Verpackung, so fällt direkt auf, wie leicht und kompakt sie wirklich ist. Mit einer Höhe von nur 10 Zentimetern und einer Breite von circa 8,5 Zentimetern passt die Box in jede Tasche. Sie ist außerdem sehr leicht und zudem auch noch komplett wasserfest. Laut der IP-Schutzklasse kannst du die Box selbst in der Dusche oder im Bad verwenden, denn sie hält einem Eintauchen in Wasser bis zu einem Meter Tiefe stand. Auch vor Staub und Sand ist die Box geschützt, was sie perfekt für einen Tag am Strand macht.

Insgesamt macht der Lautsprecher einen guten Eindruck und die Verarbeitung weist keine Mängel auf. Die Steuerknöpfe lassen sich gut drücken und die Box reagiert ohne Verzögerung auf Eingaben. Auch die Verbindung via Bluetooth klappt problemlos und beim Abspielen von Musik lässt sich keine Verzögerung feststellen. Die Steuerung erscheint generell sehr intuitiv. Zu beachten ist jedoch, dass die Lautstärke der Musik besser direkt an der Box angepasst werden sollte, als über das Handy. Das liegt daran, dass die Box mehr Abstufungen in der Lautstärke macht, während es am Handy schnell mal zu laut oder zu leise wird.

Über den USB-C-Anschluss kannst du den Lautsprecher laden.

Akkulaufzeit und sonstige Details

Die Akkulaufzeit des Yamaha WS-B1A ist mit 12 Stunden angegeben und auch im Test wirkte die Akkulaufzeit ausreichend. Ist der Akku jedoch mal leer, dann kann er per USB-C-Anschluss aufgeladen werden. An der Unterseite des Lautsprechers befindet sich außerdem ein Anschluss für eine besonders schicke Ladestation, die jedoch nicht im Lieferumfang enthalten ist.

Fazit

Insgesamt eignet sich der Yamaha WS-B1A für jeden, der gerne unterwegs laut Musik hört. Ob es sich dabei um einen Ausflug zum Strand oder in die heimische Dusche handelt, ist hier egal. Durch die kompakte Größe des Lautsprechers lässt dieser sich in jede Tasche packen und ist definitiv laut genug, um auch weite Flächen ausreichend zu beschallen. Den Preis von rund 115 Euro empfinden wir als fair, da die Box sowohl mit gutem Klang als auch gelungenem Design überzeugen kann. Auch qualitativ macht die Box einen sehr hochwertigen Eindruck.

Pro

Hohe Lautstärke

Guter Klang

Kompaktes, stabiles Design

Contra