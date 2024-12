Günstig aber gut? SwitchBot Smart Lock Pro im Test

Mit dem Smart Lock Pro steigt SwitchBot in den Wettbewerb gegen Nuki und Aqara um das beste elektronische Türschloss mit Fingerabdruckscanner ein. Das Schloss punktet mit Matter-Kompatibilität und einer besonders einfachen Installation. Wie sich das Smart Lock Pro im Vergleich zu den Konkurrenzmodellen schlägt, erfährst du in unserem ausführlichen Test.

Die ersten Schritte: So funktioniert die Installation und Kalibrierung

Das SwitchBot Smart Lock Pro ist das neueste smarte Türschloss des chinesischen Herstellers und wird in Schwarz und Silber angeboten. Das Gerät misst 12 × 5,9 × 8,39 cm und wird ab Werk mit vier AA-Batterien betrieben. Diese sollen laut Hersteller bis zu 9 Monate halten. Alternativ kannst du ein separat erhältliches Battery-Pack nutzen, das eine Laufzeit von 12 Monaten verspricht. Die Batterien sind leicht zugänglich und befinden sich hinter einer magnetisch haftenden Abdeckung an der Vorderseite. Bevor du das Schloss kaufst, solltest du auf der Website des Herstellers zunächst überprüfen, ob es überhaupt mit deiner Tür kompatibel ist.

Im Lieferumfang des SwitchBot Smart Lock Pro findest du:

2 Halterungen

1 passenden Inbusschlüssel

1 × 3 Meter langes Klebeband

1 Bewegungsscanner

Die Installation ist unkompliziert: Befestige eine der beiden Halterungen am Türrahmen und fixiere sie mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel. Danach setzt du das Schloss auf die Halterung und schraubst es mit jeweils zwei Schrauben pro Seite fest. Bohren ist bei diesem Modell nicht notwendig.

Falls du während der Installation auf Probleme stößt, lohnt sich ein Blick in die SwitchBot-App. Der Hersteller hat dort kurze Anleitungsvideos integriert, die dich Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess führen. Um das Schloss in der App einzurichten, benötigst du eine 2,4-GHz-WLAN– und Bluetooth-Verbindung.

Die SwitchBot-App führt dich ganz einfach durch die Einrichtung

Nach der Installation folgt die Kalibrierung des Schlosses. Dieser Schritt kann etwas knifflig sein. In unserem Test klappte es erst nach dem dritten Versuch. Besonders verwirrend wurde es, als das Schloss nach Anpassungen in den Einstellungen erneut kalibriert werden wollte.

Trotz kleinerer Stolpersteine bemüht sich SwitchBot, dir jeden Einrichtungsschritt so einfach wie möglich zu machen. Der gesamte Prozess dauert etwa 15 Minuten. Auch wenn du neu in der Welt der Smart-Home-Technik bist, eignet sich das Smart Lock Pro gut für dich – die klaren Anleitungsvideos sorgen dafür, dass Frust gar nicht erst aufkommt.

Für unseren Test hat SwitchBot zusätzlich das Keypad und den Matter-Hub bereitgestellt. Im Gegensatz zum Türschloss hält das Keypad mit Fingerabdruckscanner problemlos mit den Modellen von Nuki und Aqara mit. Die Einrichtung von Keypad und Matter-Hub ist denkbar einfach: Die App erkennt beide Geräte sofort. Bevor du loslegst, solltest du jedoch sicherstellen, dass auf allen Geräten die neueste Firmware installiert ist.

Das Keypad macht die Bedienung noch leichter

So macht sich das Smart Lock Pro im Alltag

SwitchBot bietet mit seiner App eine schlichte und übersichtliche Plattform, um alle Smart-Home-Geräte des Herstellers zu verwalten. Im Hauptmenü findest du eine Liste aller Geräte, die du bereits in dein Smart Home eingebunden hast. Solltest du dir das Keypad oder den Matter-Hub zulegen, wird dieses Zubehör ebenfalls hier angezeigt. Im Startmenü des Smart Locks kannst du die Tür öffnen oder schließen. Eine ansprechende Animation zeigt dir dabei genau, welchen Vorgang das Gerät gerade ausführt. Allerdings öffnet das SwitchBot Smart Lock Pro Türen nicht so schnell wie das Aqara U200 (zum Test).

Im Einstellungsbereich der App findest du zahlreiche praktische Funktionen und Anpassungsmöglichkeiten für dein Türschloss. So kannst du etwa festlegen, welche Aktion durch einen einfachen oder doppelten Klick auf die Taste des Türschlosses ausgelöst wird. Die beliebteste Einstellung ist vermutlich die „Lock & Unlock“-Funktion. Für zusätzliche Sicherheit bietet das Schloss eine Warnfunktion: Diese gibt einen Warnton aus, wenn die Tür für eine von dir festgelegte Zeitspanne offen bleibt.

So sieht die Smart Lock Pro App aus

Wie bei anderen smarten Türschlössern schließt auch das SwitchBot-Modell die Tür automatisch, nachdem du die Wohnung verlassen hast. Dafür musst du den mitgelieferten Magneten außen an der Haustür anbringen und das Schloss anschließend neu kalibrieren. Dieses Feature funktioniert hervorragend in Kombination mit der Matter-Kompatibilität des Geräts.

Wenn du einen Matter-Hub besitzt, kannst du smarte Funktionen nutzen, wie etwa den SwitchBot-Saugroboter S10 automatisch starten zu lassen, sobald du die Wohnung verlässt. Umgekehrt kannst du ihn anhalten, wenn du nach Hause kommst und den Lärm vermeiden möchtest.

Ebenfalls richtig cool ist die Geofence-Funktion. Hiermit öffnen smarte Türschlösser die Tür automatisch, sobald sich dein Smartphone in Bluetooth-Reichweite befindet. Auch das SwitchBot Smart Lock Pro bietet diese Funktion, allerdings mit Einschränkungen. Es unterstützt nur den älteren Bluetooth-4.2-Standard. Mit dem moderneren Bluetooth-5.0-Standard würde das Schloss von einer größeren Reichweite und einer längeren Akkulaufzeit profitieren. Darüber hinaus befindet sich die Geofence-Funktion laut App-Angabe noch in der Beta-Phase.

Unser Fazit zum SwitchBot Smart Lock Pro

Das SwitchBot Smart Lock Pro ist ein erschwingliches elektronisches Türschloss, das mit dem passenden Zubehör einen starken Eindruck hinterlässt. Wenn du den Matter-Hub hinzufügst, kannst du das Smart Lock problemlos in dein bestehendes Smart Home integrieren. Die SwitchBot-App bietet dir dabei detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die den gesamten Prozess sehr benutzerfreundlich machen. Auch die Installation des Smart Lock Pro selbst wird in der App verständlich erklärt und ist so einfach, dass selbst Neulinge im Bereich smarter Türschlösser keine Schwierigkeiten haben.

Unser Fazit zum smarten Türschloss

Im Grunde muss SwitchBot nur zwei Schwachstellen beim Nachfolger verbessern. Zum einen das Tempo, mit dem das Smart Lock Pro Türen öffnet. Aktuell gibt es in der App keine Option, die Geschwindigkeit anzupassen, wie es bei den direkten Konkurrenten Nuki und Aqara der Fall ist. Zum anderen unterstützt das Modell lediglich Bluetooth 4.2. Das ist insbesondere in Verbindung mit der Geofence-Funktion ein merklicher Nachteil gegenüber moderneren Modellen.

Trotzdem überzeugt das Smart Lock Pro vor allem durch seinen Preis. Mit einer UVP von 139,99 Euro ist es ein echtes Schnäppchen. Das Keypad-Bundle kostet 219,99 Euro, und für das Gesamtpaket aus Türschloss, Keypad und Matter-Hub zahlst du 239,99 Euro.

Vorteile des SwitchBot Smart Lock Pro:

Kinderleichte Einrichtung

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Unterstützt Matter, Home Assistant, Google Home und Alexa

Keypad unterstützt Fingerabdrücke und NFC-Tags

Battery-Pack optional erhältlich

Nachteile des SwitchBot Smart Lock Pro:

Keypad muss separat erworben werden

Nur mit Bluetooth 4.2