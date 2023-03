Genial: Dieser Bluetooth-Lautsprecher hat eine Geheimwaffe

Tragbare Bluetooth-Lautsprecher haben vor einigen Jahren die Welt im Sturm erobert. Ob beim Grillen im Garten oder am See, ob in der Garage oder im Wohnzimmer: Es gibt für jeden Raum und Zweck unzählige Modelle. Der RamblerBT Mini der Traditionsmarke Roberts will vor allem mit seiner Optik im 70er-Jahre Look punkten. Doch das ist noch längst nicht alles. Denn der Bluetooth-Lautsprecher ist nicht einfach nur ein Lautsprecher.

Mehr als nur ein Bluetooth-Lautsprecher

Per Knopfdruck lässt sich der Roberts RamblerBT Mini mit einem Smartphone verbinden. Wer hier etwa Musik über Spotify streamt, bekommt die Musik deutlich lauter als über die Lautsprecher des Handys. So weit, so Bluetooth-Lautsprecher. Doch der RamblerBT Mini kann noch mehr. Denn auch ohne Smartphone lässt sich Musik abspielen. Dazu hat der in den 1930er-Jahren gegründete Hersteller aus dem englischen South Yorkshire ein Radio eingebaut. Egal, wo man sich befindet, der RamblerBT bekommt per FM alle dort empfangbaren Kanäle rein. Und während man die Antenne herauszieht, um den Empfang zu verbessern, versetzt einen nicht nur das Design des Lautsprechers zurück in die 70er-Jahre. Doch das ist noch längst nicht alles.

Der Roberts RamblerBT Mini ist mehr als nur ein Bluetooth-Lautsprecher

Denn Roberts hat auch ein DAB+-Modul eingebaut. Somit lassen sich auch Digitalradios empfangen. Ob Radio Bob, Rock Antenne oder alle öffentlich-rechtlichen Radiosender: Ohne Internetanschluss genießt man hier Radio in höchster Qualität.

Der Klang des Roberts RamblerBT Mini

Der Bluetooth-Lautsprecher mit integriertem Radio ist äußerst kompakt und mit 450 Gramm auch recht leicht. Dass man hierbei keinen Monstersound erwarten darf, sollte klar sein. Doch das will der RamblerBT Mini auch gar nicht. Durch seine Kompaktheit und das geringe Gewicht will er mit auf Reisen gehen. Und auch an Orten, weit weg von WLAN und Internet den Fado, Flamenco oder Chanson aus dem Lokalradio dudeln. Und das macht der Bluetooth-Lautsprecher so, wie er aussieht und sich anfühlt: im Stil der 70er.

FM-Radio und DAB+ bringen lokale Sender und Musik auch auf Reisen ins Haus

Laut ist er nicht. Zumindest sollte man den RamblerBT Mini nicht komplett aufdrehen, da der Ton zu sehr verzerrt. Aber für Hintergrundmusik an nahezu jedem Ort ist er optimal geeignet. Dem spielt auch die Akkulaufzeit in die Karten. Denn der Bluetooth-Lautsprecher hält bis zu 20 Stunden durch, ehe er aufgeladen werden muss. Ihn, wie in den 70ern, mit Batterien zu befüllen, muss man also nicht.

Fazit: Für wen eignet sich der Lautsprecher?

Der Roberts RamblerBT Mini ist nicht nur ein Bluetooth-Lautsprecher, sondern auch ein FM- und DAB+-Radio. Er will mit in den Urlaub oder auf Geschäftsreisen und immer überall eine gute Figur machen. Das schafft er mit seinem 70er-Jahre Look und den drei damals populären Farben, in denen er erhältlich ist: Duck Egg, Leaf und Pastel Cream. Der Preis: rund 140 Euro. Partys beschallen ist nicht sein Ding. Er ist eher zurückhalten und für Hintergrundmusik zuständig.

Look, Haptik und Sound: Alles im Stil der 70er-Jahre

Er will die Lokalradios der Welt ins Ferienhaus oder ans Meer holen und einen entspannten Urlaub mit Kultur und dem dort verbreiteten Musikstil verbinden. Und wer mag es nicht, im Urlaub wach zu werden, während einen dort heimische Klänge wecken, die aus dem RamblerBT Mini schallen? Der Bluetooth-Lautsprecher bietet zwar auch moderne Elemente und lässt sich mit dem Handy verbinden, doch im Grunde will er entschleunigen. Und das gelingt ihm äußerst gut.

