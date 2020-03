CyberGhost VPN ermöglicht es dir, anderen Apps oder Webseiten einen beliebigen Standort vorzugaukeln. So kannst du Streaming-Dienste, die in Deutschland nicht verfügbar sind, nutzen oder Netflix und Co. um neue Inhalte erweitern.

Für fast jede Plattform verfügbar

Die Installation von CyberGhost ist super einfach gehalten: Einfach über diesen Link ein Konto erstellen und anschließend die CyberGhost VPN App wie jede gewöhnliche App herunterladen und mit dem Konto anmelden.

Neben deinem Smartphone oder Tablet kannst du CyberGhost VPN auch auf einem Smart TV mit FireOS (auch auf dem FireTV Stick) oder Android TV verwenden. Unter Windows, MacOS und Linux ist die Software ebenfalls verfügbar. Ein Account lässt sich dabei auf 7 Geräten einrichten und sogar parallel nutzen.

So funktioniert CyberGhost VPN

Beim Surfen im Internet oder bei der Benutzung von Apps werden normalerweise einige Daten über dich an jede vor dir besuchte Seite übermittelt. Neben Betriebssystem und genutzten Browser werden sowohl deine IP-Adresse, als auch dein Standort übergeben.

CyberGhost VPN verhindert genau dies, indem dein Datenverkehr umgeleitet wird. Dazu besitzt CyberGhost VPN über 5900 VPN-Server in 90 Ländern. Wenn du den Dienst aktiviert, wählst du ein Land aus, über welches dein Datenverkehr umgeleitet werden soll. Für alle von dir genutzten Websites und Apps sieht es dann so aus, als würdest du dich in dem gewählten Land befinden. Dabei verspricht CyberGhost VPN, absolut keine Daten über dich zu sammeln. Durch ihren Firmensitz in Bukarest unterliegen sie auch keiner gesetzlichen Verpflichtung mit Behörden zusammenzuarbeiten; handelt so also von EU-Boden aus.

Streame was du willst und soviel du willst

Neue Streamingdienste mit CyberGhost VPN entdecken

Mit CyberGhost VPN kannst du Ländersperren umgehen und deine Lieblings-Streaming-Inhalte genießen. Über 40 internationale Streamingdienste werden offiziell unterstützt.

Für viele dieser Dienste auf der Übersicht gibt es einen extra optimierten Server, mit dem du dich verbinden kannst. Dieser lässt sich in der App oder dem Programm auswählen. Jedoch bist du jedoch nicht auf die Auswahl dieser 40 Seiten beschränkt. Auch andere nicht in Deutschland verfügbare Dienste lassen sich nutzen.

Mehr Filme bei Netflix und Co. freischalten

Möchtest du gar keinen neuen Streamingdienst nutzen, kannst du CyberGhost VPN auch nutzen, um das Film- und Serienangebot von Netflix, Prime Video und Co. zu erweitern. So ist in Deutschland nur circa 60 Prozent des gesamten Netflix-Katalog abrufbar. Stellst du deinen Standort auf die USA um, hast du ohne Zusatzkosten Zugriff auf unzählige weitere Inhalte.

Deutsche Filme und Serien im Urlaub

CyberGhost VPN funktioniert auch andersherum: Bist du in einem Land außerhalb der EU im Urlaub, möchtest aber weiterhin deutsche Streaming-Dienste und Fernsehsender nutzen, kannst du in CyberGhost VPN deinen Standort auf Deutschland stellen und alle Dienste wie gewohnt nutzen.

Sport schauen mit CyberGhost VPN

Sport-Fans kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Mit CyberGhost kannst du fast alle Sport-Events der Welt unabhängig von Ländergrenzen streamen. So gibt es die Champions League in Deutschland beispielsweise nur im Pay-TV zu sehen. In der Schweiz hingegen zeigt SRF zwei die meisten Spiele kostenfrei.

CyberGhost VPN ausprobiert: So schlägt sich der Dienst im Alltag

Egal ob auf dem PC oder Smartphone, CyberGhost VPN ist in wenigen Minuten einsatzbereit. Durch einen Klick auf den Punkt „verbinden mit“ kann man den gewünschten Server auswählen. Im Test haben wir versucht ein Video bei CBS zu sehen. Der Sender zeigt unter anderem die Fernsehserie „Brooklyn 99“ Monate vor der Ausstrahlung in Deutschland. Regulär sind die Videos aus Deutschland nicht abrufbar.

In CyberGhost VPN kann nun der passende Server für CBS ausgewählt werden und mit einem weiteren Klick auf den Verbinden-Button steht die Verbindung.

Auch mit Apps auf dem Smartphone oder Tablet funktioniert CyberGhost VPN. Einfach mit dem passenden Server verbinden und schon kann man über die App des jeweiligen Anbieters Videos streamen.

Geschwindigkeit der Server

Die Geschwindigkeit der Server bewegte sich im Test zwischen 60 bis 100 MBit/s und war damit immer schnell genug um in Full-HD oder sogar in 4K Videos zu streamen. Der Datenverbrauch spielt übrigens keine Rolle. CyberGhost VPN hat kein Datenlimit.

Fazit: Einfach zu bedienender VPN-Client

Die App von CyberGhost VPN war im Test sehr einfach zu bedienen und bietet eine große Anzahl von optimierten Servern für verschiedenste Streaming-Dienste. Im Test konnten wir keinen Streaming-Service finden, der nicht mit CyberGhost VPN funktioniert. Dabei war die Geschwindigkeit immer ausreichend, um sogar in 4K zu streamen. Wer gerne Sendungen wie „The Tonight Show“ von Jimmy Fallon, „Carpool Karaoke“ mit James Corden oder andere internationale Fernseh-Sendungen und Serien guckt, ist bei CyberGhost VPN genau richtig. Aber auch wenn du nur deinen bestehenden Netflix- oder Prime Video Account um mehr Inhalte erweitern möchtest, solltest du den Dienst einmal ausprobieren.

Weitere Einsatzmöglichkeiten von CyberGhost VPN

Neben dem unlimitierten Streamen von Videos bietet CyberGhost VPN noch weitere spannende Zusatzfunktionen:

Spiele bereits vor der Veröffentlichung in Deutschland spielen

Content-Blocker in öffentlichen WLANs umgehen

In ungesicherten WLANs sicher surfen

Sicher online bezahlen

Anonym im Internet surfen

