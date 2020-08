Chromebook von Asus im Test: Top-Technik, doch eine Sache stört extrem

Microsofts Windows und Apples MacOS dürfte den meisten Menschen ein Begriff sein. Der dritte Player “Chrome OS” von Google ist in Deutschland jedoch eher unbekannt. In Amerika konnte sich Google mit seinem noch recht neuen System immerhin bereits 7 Prozent Marktanteil sichern. Hierzulande waren Laptops mit Chrome OS bisher meist im unteren Preisbereich angesiedelt. Mit dem Chromebook Flip C436 bringt Asus nun ein echtes Premium-Notebook mit dem Google-System auf den Markt.

Was macht Chrome OS aus?

Chrome OS ist ein relativ schlankes Betriebssystem. Es kommt ohne verschachtelte Menüs, Treiber und andere Ärgernisse daher. Stattdessen besteht Chrome OS eigentlich nur aus einem Datei-Browser und dem Chrome Browser. Du kannst mit einem Chromebook also alles machen, was du im Browser erledigen kannst. Zusätzlich ist jedoch auch der Google Play Store installiert. Hier kannst du dir Apps installieren, wie du es von deinem Smartphone gewöhnt bist.

Die größten Vorteile sind, dass es kaum Viren für das System gibt, Chrome OS in unter 10 Sekunden startklar ist und Backups komplett automatisch angelegt werden. Außerdem werden Updates unauffällig im Hintergrund aktiviert ohne das du je auf den Notebook warten musst.

Doch kann Chrome OS im Alltag mit Windows mithalten? Um das herauszufinden, habe ich mein Surface Laptop beiseite gestellt und das Asus Chromebook Flip C436 einen Monat im Alltag getestet.

Der erste Tag mit dem Asus Chromebook Flip C436

Erster Eindruck

Das Asus Chromebook Flip C436 wird in einer schlichten weißen Verpackung geliefert. Neben einem sehr kurz gehaltenen Benutzerhandbuch findet sich lediglich das Notebook selbst, ein sehr kompaktes 45 Watt USB-C Netzteil und ein USB-C auf HDMI Adapter in der Verpackung.

Das Asus Chromebook macht mit seinem silbernen Gehäuse und dem matt-weißen Deckel mit einem schimmernden Effekt einen sehr modernen Eindruck. Ich lege also mein treues Surface-Laptop beiseite und klappe mein neues Chromebook auf.

Hier wartet jedoch die erste Enttäuschung auf mich. Das komplette Notebook besteht aus Kunststoff. Für ein rund 1100 Euro teures Notebook geht das meiner Meinung nach gar nicht. Eigentlich alle vergleichbaren Laptops in diesem Preisbereich, wie beispielsweise das Huawei MateBook 13, das Acer Spin 5 oder das Surface Laptop sind komplett aus Metall gefertigt. Aber es kommt ja nicht nur auf das Äußere an.

Die Einrichtung

Beim Aufklappen hat sich das Chromebook Flip C436 bereits automatisch eingeschaltet. Dies ist bei allen Chromebooks der Fall. Mich begrüßt ein Willkommens-Bildschirm. Mit einem weiteren Klick werde ich gebeten mich mit einem W-LAN zu verbinden. Dann folgt die Anmeldung mit dem Google-Konto. Da das Asus Chromebook Flip C436 einen Fingerabdrucksensor bietet, hat man nun die Wahl diesen einzurichten. Nicht einmal 5 Minuten nach dem ersten Einschalten ist das Gerät startklar.

Die ersten Schritte

Ist die Einrichtung abgeschlossen, findet man sich auf dem Desktop wieder. Auf Wunsch kann man sich in einer kurzen Tour durch das System führen lassen. Doch eigentlich ist Chrome OS relativ selbsterklärend. Unten befindet sich eine Taskleiste wie man sie von Windows kennt. Ganz links befindet sich der Launcher. Hier findest du alle installierten Apps und kannst das Internet durchsuchen. In der Mitte kannst du Webseiten und Apps die du häufig verwendest anpinnen. Rechts befindet sich Informationen zur Internetverbindung und zum Akkustand. Klickst du diese an, kommst du zu einer Art Kontrollzentrum und einer Benachrichtigungszentrale, wie man sie von Android kennt.

Wer auch schon vorher mit Google Chrome gearbeitet hat, findet im Browser direkt alle Lesezeichen, Erweiterungen und gespeicherten Passwörter vor. Noch nie war ich mit einem neuen Computer so schnell startklar wie mit dem Asus Chromebook Flip C436. Wenn du bisher einen anderen Browser verwendet hast, würde ich dir empfehlen auf deinem alten Computer Chrome zu installieren und deine Browser-Daten in Chrome zu importieren.

Ein Monat mit dem Asus Chromebook Flip C436

In den vergangenen vier Wochen habe ich ausschließlich mit dem Asus Chromebook Flip C436 gearbeitet. Ich habe darauf recherchiert, Mails beantwortet, Texte geschrieben, Fotos bearbeitet und mit meinen Kollegen gechattet sowie Videokonferenzen abgehalten. Aufgrund der aktuellen Situation jedoch ausschließlich im Home-Office, entweder am Schreibtisch mit externem Monitor oder auf dem Sofa.

Hardware und Anschlüsse

Auch wenn das Asus Chromebook Flip C436 auf den ersten Blick einen modernen und schicken Eindruck macht, kommt doch relativ viel Kunststoff für ein 1100 Euro teures Gerät zum Einsatz. Bis auf die Scharniere des Displays wurde zumindest äußerlich kein Metall verwendet. Dadurch wirkt das Gerät einfach nicht wie ein Premium-Notebook, sondern eher wie ein Mittelklasse-Modell. Hier hat Asus meiner Meinung nach am falschen Ende gespart.

Bei den Anschlüssen macht das Asus Chromebook Flip C436 jedoch eine gute Figur. So befindet sich auf jeder Seite je ein USB-C Port mit USB 3.2-Technologie. Heißt über beide Anschlüsse kannst du das Chromebook laden, mit einem externen Monitor verbinden, Daten übertragen oder alles gleichzeitig. Dies ist im Alltag sehr praktisch, da man immer den Port an der gerade passenden Seite verwenden kann. Zusätzlich bietet der Laptop einen MicroSD-Slot sowie eine Audiobuchse.

Im Chromebook Flip C436 verbaut Asus die aktuellste Technik und lässt für ein Premium-Notebook keine Wünsche offen. So lässt sich das Chromebook mit einem Core i5 der 10. Generation, 16 Gigabyte RAM und 512 Gigabyte Speicher konfigurieren. Für das nicht sehr leistungshungrige System kann sich diese Ausstattung sehen lassen. WLAN ist in der neusten Version 6 (ax) vorhanden. Mit dieser Ausstattung ist das Chromebook für die nächsten Jahre gut gerüstet. Dies ist auch wichtig, da Google jedem neuen Chromebook ganze 8 Jahre Software und Sicherheitsupdates garantiert.

In meinem Test hatte ich nie ein Problem mit der Performance. Alles lief super schnell, wie man es von einem Notebook in diesem Preisbereich eben erwartet. Bei meinem Modell mit 16 Gigabyte RAM konnte ich auch problemlos 30-40 Tabs geöffnet haben ohne dass sich die Performance des Laptops verschlechtert.

Lüfter kann richtig laut werden

In diesem Fall macht sich jedoch der Lüfter bemerkbar. Im normalen Betrieb ist dieser komplett aus und das Asus Chromebook damit lautlos. Öffnet man jedoch sehr viele Tabs schaltet sich der Lüfter an und ist mit einem relativ hohen Ton wahrnehmbar. Zum Problem wurde der Lüfter jedoch nur beim Anschluss an einen externen Monitor. Kombiniert mit einem 4K-Monitor drehte der Lüfter nach ein paar Minuten immer auf volle Lautstärke hoch, auch wenn nur ein einziger Tab geöffnet ist. Asus äußerte sich auf Nachfrage nicht zu diesem Verhalten.

Flexibles Display

Das 14 Zoll große Display des Asus Chromebook Flip C436 besitzt eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln. Verglichen mit anderen Notebooks in der Preisklasse ist dies etwas wenig. Im Alltag ist Full-HD jedoch schaft genug. Außerdem konnte das Display mit einer sehr guten Blickwinkelstabilität überzeugen. Im direkten Vergleich zu meinem Surface Laptop könnte er jedoch ein wenig heller sein. So hatte ich teilweise bei direktem Sonnenlich Probleme alles zu erkennen. Die Ränder um das Display herum sind angenehm dünn und verschwenden keinen Platz. Dennoch sind sie noch dick genug um noch eine Webcam darin unterzubringen.

Wie alle Notebooks aus der Flip-Serie von Asus lässt sich auch das Display des Chromebook Flip C436 um 360 Grad drehen. Hier kann die Touch-Funktionalität seine Vorteile ausspielen. Klappt man das Display um, wird aus dem Notebook ein riesiges Tablet. Dank Chrome OS lassen sich ganz einfach Android Apps aus dem Play Store installieren die perfekt für den Tablet-Modus geeignet sind. Durch das für ein Tablet hohe Gewicht von 1,1 Kilo ist dieser Modus jedoch eher fürs Sofa als für unterwegs geeignet.

Stellt man das Gerät hingegen wie ein Zelt auf, kann man darauf sehr praktisch Videos auf YouTube, Netflix und Co. schauen. Dies ist nicht nur zu Hause, sondern auch auf den kleinen Tischen im Zug oder Flugzeug praktisch, um sich unterwegs unterhalten zu lassen. Da wie bereits erwähnt sämtliche Android-Apps auf dem Chromebook laufen, kannst du so auch die Offline-Funktion von YouTube, Netflix und Co. nutzen, um dir vor der nächsten Reise Videos herunterzuladen.

Tastatur und Trackpad

Die Tastatur eines Notebooks ist in vielen Fällen eine Geschmacksfrage. Manche mögen einen flachen Tastenhub lieber, andere würden am liebsten eine mechanischen Tastatur in ihrem Notebook wissen. Für mich ist die Tastatur meines Surface Laptop mit einem recht tiefen und festen Hub die beste auf dem Markt und auch der Hauptgrund, warum ich mich für das Gerät entschieden habe. Andere Geräte müssen sich daran messen.

Die Tastatur des Asus Chromebook Flip C436 hingegen hat einen sehr, sehr kurzen und weichen Hub. Dies ist jedoch eine Frage der persönlichen Vorlieben. Für diese Preisklasse überhaupt nicht akzeptabel ist jedoch, wie stark das Kunststoff-Gehäuse beim Tippen nachgibt. Das ist einfach alles andere als High-End. Dieses Verhalten kannte ich bisher nur von günstigen Einsteiger-Notebooks und ist bei einem 1100 Euro teurem Laptop ein Dealbreaker.

Immerhin ist eine manuell regelbare Hintergrundbeleuchtung vorhanden. Dadurch sind die Tasten des Notebooks nachts gut zu erkennen. Tagsüber ist dies durch den hell-silberne Aufdruck auf den dunkel-silbernen Tasten je nach Lichtbedingungen nicht immer einfach.

Das Trackpad des Asus Chromebook Flip C436 ist schön groß und nutzt den Platz effektiv. Leider ist es alles andere als präzise und lässt die Maus auch gerne mal an eine andere Stelle “springen”. Aus diesem Grund bin ich bereits nach wenigen Tagen meines Tests auf eine Maus gewechselt. Eventuell ist dies jedoch auch ein Problem von Chrome OS, da man kein Pendant zu Microsofts „windows precision drivers“ besitzt, die für eine präzise Touchpad-Steuerung verantwortlich sind.

Akkulaufzeit

Die Akkulaufzeit des Asus Chromebook Flip C436 ist in Ordnung aber nicht überragend. Arbeitet man vorrangig im Chrome Browser, ist ein normaler Arbeitstag kein Problem. Danach will das Notebook jedoch aufgeladen werden. Nutzt man hingegen Android-Apps, sinkt der Akkustand deutlich schneller. Ein Beispiel ziegt dies relativ gut: So verbraucht eine Stunde Netflix im Browser rund 14 Prozent Akku – Mit der Netflix-App sind es ganze 20 Prozent. Dieses Verhalten zeigt sich bei eigentlich allen Apps.

Der Ladestecker ist einer der kompaktesten und leichtesten den ich jemals getestet habe. Dank modernem USB-Port kann das Notebook unterwegs sogar mit einer Powerbank mit Strom versorgt werden.

Fazit: Ist Chrome OS bereit für den Alltag?

Ob du mit Chrome OS im Alltag arbeiten kannst, hängt von deinem Nutzungsszenario ab. Im Grunde genommen kann man Chrome OS so zusammenfassen: Alles was du in deinem Browser machen kannst, funktioniert auch unter Chrome OS. Und das ist mehr als man vielleicht denken mag. Mails lassen sich im Browser abrufen. Googles Office-Suite und Microsoft Office laufen ebenfalls problemlos in Chrome. Zur Bildbearbeitung habe ich Photopea genutzt – Quasi ein Photoshop Light für den Browser, welches sogar mit PSD-Dateien umgehen kann. Messenger-Tools wie WhatsApp, Telegram und Slack stehen ebenfalls als Web-Variante bereit. Alternativ kann man natürlich auch einfach auf die Android-Apps der jeweiligen Dienste ausweichen. Einzig wenn man auf spezielle Windows-Programme angewiesen ist, oder Spiele spielen möchte ist Chrome OS weniger geeignet.

Lässt man sich auf Chrome OS ein, kann man problemlos damit arbeiten und eine Menge Zeit sparen, da man sich nicht mehr um manuelle Backups, Updates oder einen Virenschutz kümmern muss.

Das Asus Chromebook Flip C436 hat hingegen gemischte Gefühle hinterlassen. Die Performance im Alltag konnte mich überzeugen und das flexible Display war praktischer als ich vor dem Test gedacht hätte. Auch den Laptop auf beiden Seiten an einem Monitor anschließen oder laden zu können hat mir sehr gut gefallen. Mit einem Full-HD Display und einem Kunststoff-Gehäuse ist ein Preis von 1.100 Euro jedoch nur schwierig zu rechtfertigen. Notebooks mit ähnlicher Ausstattung wie das Acer Spin 3, HP Pavilion x360 oder das Lenovo IdeaPad Flex 5 kosten nur zwischen 700-800 Euro.

Ein absoluter Dealbreaker ist leider die beim Tippen unglaublich stark nachgebende Tastatur. Dies mag zwar zum Teil dem Kunststoff-Gehäuse geschuldet sein, ist in dieser Preisklasse aber einfach inakzeptabel.

