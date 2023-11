WhatsApp: So siehst du, welcher Kontakt dein Handy zumüllt

WhatsApp weiß erschreckend viel über dich und darüber, wie du den Messenger nutzt. Schließlich hast du der Anwendung Zugriff auf dein Telefonbuch, deine Fotos und sogar deine Kamera gegeben. Nicht alle Daten gibt der Messenger preis. Es gibt aber ein paar Zahlen, mit denen du herausfinden kannst, wer dein Lieblingskontakt ist – und zugleich der Kontakt, der dein Handy mit Fotos und Videos voll müllt.

Fotos und Textnachrichten: Das sind deine „Lieblingskontakte“ bei WhatsApp

Dazu öffnest du WhatsApp und tippst am oberen Bildschirmrand auf die drei Punkte. (Bei Android-Smartphones. Auf dem iPhone tippst du unten rechts auf „Einstellungen“). Anschließend öffnet sich das ein Menü. Hier wählst du „Einstellungen“ aus und tippst dann auf „Speicher und Daten“. Hier kannst du beispielsweise Einstellungen hinsichtlich dem automatischen Download von Medien vornehmen und den reduzierten Datenverbrauch einschalten. Ganz oben findest du den Punkt „Speicher verwalten“. Tippst du darauf, lädt WhatsApp eine Liste mit häufig weitergeleiteten Medien. Darunter siehst du all deine Kontakte und Gruppen, mit denen du dich regelmäßig austauschst.

Die Liste ist sortiert nach der Größe der Daten und Dateien, die du mit den jeweiligen Kontakten oder Gruppen ausgetauscht hast. Ganz oben ist demzufolge dein Lieblingskontakt. Tippst du den Kontakt nun an, zeigt dir WhatsApp – sortiert nach Größe-Fotos, Videos und GIFs, die du mit dem Kontakt ausgetauscht hast. Tippst du oben rechts auf die drei Striche, kannst du eine andere Sortierung vornehmen. Beim iPhone ist es das Icon mit den zwei Pfeilen unten links.

Aufgepasst: Es kann sein, dass ein Kontakt oder eine Gruppe sich in der Liste ganz oben befindet, da ihr enorm viele Fotos und Videos untereinander austauscht, aber kaum chattet. So tauchen eventuell die Eltern oder Großeltern auf Platz eins auf. Da Medien deutlich mehr Speicher einnehmen als Textnachrichten, steht der Kontakt folglich ganz oben. Somit ist es also auch möglich, dass der Kontakt an zweiter oder dritter Stelle derjenige ist, mit dem du am liebsten chattest.

Im Umkehrschluss bedeutet das: Die Kontakte bei WhatsApp, die in dieser Liste ganz unten auftauchen, sind für dich weniger bedeutend. Das könnte ein Hinweis darauf sein, nicht mehr benötigte Kontakte zu löschen. Denn: Auch diese können sehen, was du bei WhatsApp so treibst, auch wenn du nicht mit ihnen chattest. Zudem zieht dieser Trick einen weiteren Kniff nach sich. Denn nun kannst du ganz einfach Speicher freimachen. Hier zeigen wir dir, wie das Schritt für Schritt funktioniert.