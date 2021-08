Von Samsung und LG: Das sind die schönsten Fernseher der Welt

Das Fernseher auch Wert auf ein gewisses, ästhetisches Design legen, ist keine Neuigkeit. Samsungs The Frame Produktserie sowie LGs Gallery Design und Evo Produktreihe heben diesen Anspruch jedoch auf eine völlig neue Ebene. Wenn die Grenzen zwischen Bilderrahmen und Fernseher so verschwimmen, fügt sich das Modell besonders gut in die restliche Einrichtung ein.

Samsung The Frame 2021

Samsung The Frame

Das erste Modell, bei dem sich schnell die Frage „Bilderrahmen oder Fernseher?“ stellt, ist Samsungs The Frame. Der Fernseher verfügt über einen schmalen Rahmen, der sich in unterschiedlichen Farben austauschen lässt. Ändert sich also die Umgebung, in der man den Fernseher integrieren will, genügt ein neuer Rahmen, damit sich das Gerät wieder nahtlos in die Einrichtung einfügt. In kleinster Größe ist das 4K-QLED-Modell bereits ab rund 400 Euro verfügbar.

Dank der schmalen Umrandung fügt sich wie der Fernseher wie ein Bilderrahmen an der Wand ein. Unterstrichen wird dieser Effekt durch Samsungs Art Mode. Im ausgeschalteten Zustand zeigt der Fernseher Kunstwerke, die Anwender individuell einstellen können. Dank des integrierten Bewegungssensors weiß der Fernseher, wann jemand in der Nähe ist. Ohne Betrachter schaltet der Fernseher den Art Mode aus, um Energie zu sparen. So lässt sich die Kunst beispielsweise zu einem Dinner genießen, ohne dass in Abwesenheit hohe Stromkosten anfallen. Der eingebaute Umgebungslichtsensor passt die Darstellungen zudem bequem an die Umgebungsbedingungen an.

LG Gallery Design – Bilderrahmen und Fernseher

LG Gallery Design

Auch LGs Gallery Design hat sich von der Kunstwelt inspirieren lassen. Dank der OLED-Technologie kann der Fernseher Bilder noch kontrastreicher und intensiver darstellen als LCD-Modelle. Durch das flache Design des TV-Geräts und den schlanken Rahmen kann man den TV nahtlos an die Wand montieren. Damit lässt sich der Fernseher mit seiner 4K-Auflösung und Unterstützung für Dolby Vision IQ nicht nur als Zentrum der Heimkinoanlage nutzen, sondern kann auch zur Darstellung von Kunst genutzt werden. Ästhetik und Nutzen werden daher gut in der Modellreihe vereint. Dabei ist ein LG Gallery Design je nach Größe bereits ab knapp 1.300 Euro erhältlich.

LG Evo

Bilderrahmen oder Fernseher – diese Modelle fügen sicht nahtlos in die Einrichtung ein

Auch LGs Evo-Produktserie reiht sich für die Frage Bilderrahmen oder Fernseher ein. Ähnlich wie LGs Gallery Design Fernseher setzt auch dieses Modell auf schmale Rahmen, um direkt an die Wand montierbar zu sein. Dabei greift der Fernseher auf den Alpha 9 Prozessor der 4. Generation zurück, um ein neues Niveau der dargestellten Bilder zu erreichen. LGs Evo OLED-Modelle besitzen eine Intertek-Zertifizierung für hundertprozentige Farbtreue. Dadurch wird sichergestellt, dass die dargestellten Farben auf dem Bildschirm auch mit den Farben des Originalbilds übereinstimmen. Um von dem neueren Modell zu profitieren, muss man jedoch tiefer in die Tasche greifen. Die kleinste Größe ist ab etwa 1.700 Euro verfügbar.

Bilderrahmen oder Fernseher – eine ästhetische Entscheidung

Wer ohnehin in einen 4K-Fernseher mit guter Qualität investieren will, kann mit einem der vorgestellten Modelle nichts falsch machen. Vor allem, wer Wert darauf legt, dass Fernseher und restliche Einrichtung zusammen passen, ist mit Samsungs The Frame oder LGs OLED-Alternativen gut bedient. Die Mehrinvestition lohnt sich jedoch nur für Kunstliebhaber oder Anwender, denen das Einrichtungsgefühl besonders wichtig ist. Wer nur einen kleinen Fernseher sucht, der das Heimkino bezahlbar erweitern soll, ist mit günstigeren Kandidaten besser beraten.