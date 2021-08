Low Budget Home Entertainment: So wertest du dein Heimkino günstig auf

Wer will, kann in seinen Heimkino-Bereich schnell mehrere tausend Euro investieren. Doch nicht jeder verfügt über so viele finanzielle Rücklagen, um sich die neueste und teuerste Technik in die eigenen vier Wände zu holen. Welche günstigen Low Budget-Alternativen stehen also für das eigene Heimkino zur Verfügung?

Low Budget-Fernsehmodelle

4K-Auflösungen bringen eine große Verbesserung in der wahrgenommenen Bildqualität im Vergleich zu Full HD-Auflösungen mit sich. Kein Wunder also, dass sich die Fernsehindustrie längst dieser und höherer Auflösungen verschrieben hat. Das hat für den kleinen Geldbeutel jedoch einen erheblichen Vorteil. Modelle mit 4K-Auflösungen sind mittlerweile erschwinglicher geworden. 4K-Fernseher unter 400 Euro sind damit keine Seltenheit mehr.

Hisense 43AE7200F — der günstigste Low Budget-Fernseher

Dieser 4K-Fernseher mit einer Displaygröße von 43 Zoll lässt sich bereits ab knapp 290 Euro erwerben. Trotz des günstigen Preises des Modells werden dennoch HDR-Inhalte dank HDR 10+ Decoding unterstützt. Wie andere Modelle des Herstellers besitzt das Gerät das Betriebssystem VIDAA, das auf Linux basiert. Dadurch ist der Fernseher mit gängigen Streaming-Apps kompatibel. Spannend an VIDAAs Betriebssystem ist zudem die Kooperation mit DeViant Art. So lässt sich der Fernseher in eine elektronische Kunstgalerie verwandeln, um zusätzliche Abwechslung zu bieten.

Trotz des günstigen Preises wird der Fernseher mit einem integrierten Game Mode geliefert. Dadurch wird die Eingabeverzögerung bei Videospielen auf unter 20 ms verringert. Dennoch eignet sich das Modell dank der Bildaktualisierungsrate von 60 Hz nicht für alle Arten von Videospielen. Für Serien und Filme ist sie jedoch völlig ausreichend. Wie die meisten der heutigen Hersteller bietet auch Hisense mit RemoteNow eine Fernbedienungs-App für Smart TVs an. Auch die Sprachsteuerung mit Alexa ist mit dem Gerät mühelos möglich. Neben den günstigen Preis setzt Hisense zudem auf eine Garantieverlängerung für qualifizierte Geräte. So lassen sich gekaufte Hisense-Modelle bis zu 8 Wochen nach dem Kauf beim Hersteller registrieren, um von einem zusätzlichen Jahr Garantie zu profitieren.

Hisense 43AE7000F

Dank eines Preises von knapp 300 Euro ist auch dieser 4K-Fernseher erschwinglich. Ähnlich wie das andere Modell des Herstellers besteht auch hier eine Möglichkeit zur Garantieverlängerung. Das Betriebssystem VIDAA unterstützt übliche Streaming-Apps sowie den Alexa-Sprachassistenten. Dank HDR 10+ Decoding sowie einer Bildaktualisierungsrate von 60 Hz lassen sich Filme und Serien in guter Qualität genießen. Das 43-Zoll-Display bietet ein Farbspektrum von 36 Farbnuancen, 10 Helligkeitsstufen und 5 Farbsättigungsstufen. Damit lassen sich Inhalte noch mehr an die eigenen Umgebungsverhältnisse anpassen. Die Bildqualität kann sich natürlich mit OLED-Fernsehern oder teuren 4K-Modellen messen, für den kleinen Geldbeutel bietet sie jedoch ein großes Upgrade zu Full-HD-Fernsehern.

Grundig Vision 7

Der Grundig Vision 7 lässt sich ab 320 Euro erwerben. Auf einem 43 Zoll großen Display wird uns hier eine 4K-Auflösung geboten. Die Bildaktualisierungsrate des Modells liegt mit 60 Hz gut genug für Filme und Serien. Dank des Fire TV-Betriebssystems lässt sich nicht nur Alexa als Sprachsteuerung mit dem Gerät verwenden, sondern auch viele Streaming-Apps. Um alle Vorteile von Fire TV nutzen zu können, ist allerdings ein Amazon Benutzerkonto erforderlich. Der 4K-Fernseher unterstützt mit HDR 10 und HLG zwei Arten von HDR-Formaten. So werden lebensechte Farben und ausgeprägtere Details auf dem Display möglich. Das Modell verfügt zudem über den Magic Fidelity Sound-Algorithmus mit dazu passend angeordneten Lautsprechern. So soll laut Herstellern ein kraftvollerer Sound am TV-Gerät selbst möglich sein.

Panasonic TX-50HXW584

Für wen es eine etwas größere Bildschirmdiagonale sein darf, der wird sich über diesen 50 Zoll großen 4K-Fernseher freuen. Das Modell ist bereits unter 400 Euro verfügbar und bietet ebenfalls Unterstützung für HDR-Inhalte. Gängige Internetservices wie Netflix, Amazon Instant Video, YouTube sowie ein Browser stehen zur Verfügung. Die verfügbare Bildwiederholfrequenz von 50 Hz bedient Filme und Serien zuverlässig. Laut Herstellerangaben soll das Gerät zumindest bis zum Anfang des Jahres 2029 mit weiteren Software- und Firmwareupdates versorgt werden. Es ist also davon auszugehen, dass die Gerätesoftware noch lange Zeit aktuell bleibt. Die Technik des Geräts selbst wird bis dorthin jedoch sicherlich veraltet sein.

Low Budget-Soundbars

Neben preiswerten Fernsehern erfreuen sich auch Soundbars einigen günstigen Modellen. Natürlich sind leistungsstarke Modelle wie die kürzlichen Testsieger von Stiftung Warentest dennoch einige hundert Euro teuer. Das heißt jedoch nicht, dass günstigere Modelle das Fernseherlebnis nicht aufpeppen könnten. Insbesondere bei günstigeren Fernsehmodellen lässt sich vom zusätzlichen Soundboost profitieren.

Sony HT-SF200 — die günstigste Low Budget Soundbar

Diese Soundbar aus dem Hause Sony lässt sich bereits ab knapp 130 Euro erwerben. Dank Bluetooth-Unterstützung kann die Soundbar problemlos mit Fernseher und Handy verbunden werden. Spannend ist an dem Gerät unter anderem der integrierte Nachtmodus, der leise Töne hervorhebt und lautstarke Geräusche dämpft. So lassen sich auch zu späteren Stunden noch Filmerlebnisse genießen ohne, dass die Nachbarn davon belästigt werden. In der Beurteilung von Stiftung Warentest schnitt das Modell vor allem im Stromverbrauch gut ab, doch auch der Ton hielt ein befriedigendes Ergebnis.

Philips Soundbar HTL3310/10

Mit diesem Philips-Gerät lässt sich für knapp 170 Euro eine Soundbar mit kabellosem Subwoofer erwerben. Das Modell kann nicht die gleiche Leistung erbringen wie große und teure Soundanlagen, aber sie wertet den TV-Ton vor allem in kleineren Räumen und bei günstigeren Fernsehmodellen auf. Dank Bluetooth-Unterstützung lassen sich die Modelle leicht mit einem Fernseher verbinden und simpel steuern. Der Hersteller liefert zum Produkt auch eine Wandhalterung, sodass man sie ebenso zu einem an der Wand montierten Fernseher gut unterbringen kann.

Sony HT-S350

Dieses Modell aus dem Hause Sony besitzt neben dem Nachtmodus des Schwestermodells auch sieben Klangprogramme, die Anwender einstellen können. Im Test von Stiftung Warentest schnitt sie ebenfalls mit einem guten Stromverbrauch ab und liefert einen befriedigenden Sound. Dabei hob sie sich vor allem durch sehr guten Schalldruck und Frequenzbereiche hervor. Für einen Preis von knapp 160 Euro kann sie den fernseheigenen Sound somit aufstocken. Auch sie verfügt zudem über einen drahtlosen Subwoofer und bietet Unterstützung für Bluetooth an, sodass auch Inhalte vom Handy problemlos wiedergeben werden können. Dadurch bleibt auch die Handhabung für Nutzer leicht, da sie sich unkompliziert mit vielen Fernsehmodellen verbinden lässt.

Bose Solo 5 TV-Soundsystem

Für wen es noch etwas teurer ausfallen darf, der ist mit der Bose Solo 5 Soundbar gut bedient. Ab knapp 210 Euro lässt sich das Modell erwerben. Dank des flachen Designs kann man die Soundbar gut zum Flachbildfernseher integrieren. Durch Bluetooth-Unterstützung lässt sie sich ebenfalls leicht mit Geräten verbinden. Im Test von Stiftung Warentest zeichnete sie sich wohl für gut hörbare Filmeffekte als auch guten Schalldruck und Frequenzbereiche aus. Dazu kam ein sehr guter Stromverbrauch, der das Gerät auch kostenfreundlich in der Nutzung macht. Sie verfügt im Gegensatz zu Sonys Modellen jedoch weder über einen Nachtmodus noch über Klangprogramme. In der Tonqualität erzielte sie jedoch ein gutes Testurteil.

Low Budget – Heimkinoupgrade für unter 500 Euro

Sicherlich: Wer mehr investiert, kann auch eine leistungsstärkere Technik erhalten. Bei der Auswahl an günstigen Modellen lassen sich in kleineren Wohnräumen Fernsehabende jedoch auch mit knapp 500 Euro Ausgaben erheblich verbessern. Wer also einen alten Full-HD-Fernseher endlich upgraden will, kann das mit einem den vorgestellten Modellen und einer dazu passenden Soundbar tun. Man sollte jedoch nicht den Raumklang erwarten, den leistungsstärkere Soundanlagen bieten können. Wem ein günstigeres Fernsehmodell mit einem aufgepeppten Sound ausreicht, der kann mit wenig Investitionen sein Heimkino bereichern.

