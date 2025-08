Urlaub mit Hund: Die hundefreundlichsten Länder in Europa

Wenn es dir wie mir geht, kannst du dir einen Urlaub ohne den besten Freund des Menschen nicht mehr vorstellen. Für viele Haushalte sind Hunde längst nicht mehr nur Haustiere, sondern bereits zu festen Familienmitgliedern geworden. Doch so weit verbreitet unsere geliebten Fellnasen auch sein mögen, nicht überall sind sie als Urlaubsgäste willkommen. Glücklicherweise bietet Europa bereits eine Fülle an Ländern, die einige Möglichkeiten für Hund und Mensch bieten. Der Ferienhausanbieter „HomeToGo“ hat untersucht, welche Urlaubsziele sich in Europa besonders für Menschen mit Hund und Auto eignen. Dabei wurde berücksichtigt, wie gut die Straßeninfrastruktur in den jeweiligen Regionen ausfällt sowie mögliche Sehenswürdigkeiten.

Diese Urlaubsziele in Europa sind besonders hundefreundlich

Den ersten Platz im HomeToGo-Ranking sicherte sich Tschechien. Das Land lädt für lediglich 125 Euro pro Nacht zum Besuchen ein, rund 37 Prozent aller Unterkünfte sind tierfreundlich. Das Land überzeugt mit einem ordentlichen Straßennetz, geringen Entfernungen sowie der Gastfreundschaft der Einwohner. Egal ob Ausflüge in der Natur oder Erkundung von Städten und Regionen – hier finden deine Fellnase und du ein passendes Urlaubsziel. Rang 2 belegt Deutschlands Nachbarland Polen, das vordergründig mit Stränden an der Ostseeküste zum Genießen einlädt. Hier kostet die Nacht im Durchschnitt 143 Euro, doch fast 40 Prozent aller Unterkünfte erlauben Haustiere. Zusätzlich laden zwei UNESCO-Weltnaturstätten Hund und Halter zur Erkundung ein. Ebenso punktet unser Nachbarland mit einer guten Infrastruktur. Perfekt also für alle, die mit dem Auto und Haustier zum Urlaubsziel gelangen wollen.

Mann mit Hund auf Düne am Sandstrand

Platz drei des Rankings sichert sich ein weiteres unserer Nachbarländer: Frankreich. Sowohl die Atlantikküste, die Alpen als auch ein Camping-Ausflug in die Provence bieten sich hier für Tierbesitzer an. Das Straßennetz ist gut ausgebaut, rund 30 Prozent der Unterkünfte heißen Hunde zudem willkommen. Neben den schönen Landschaften und kleinen architektonischen Besonderheiten wartet auch ein kulinarischer Genuss auf Reisende. Auf Platz vier der Liste findet sich Schweden, was Naturfreunde wohl wenig verwundern dürfte. Denn in Schweden gilt das Jedermannsrecht, das es erlaubt sich frei in der Natur zu bewegen und dort überall zu campen. Dazu erlaubt ein Drittel der Ferienhäuser Haustiere. Die Straßen sind nicht nur in einem ordentlichen Zustand, sondern vergleichsweise wenig befahren. Ideal also, wenn du einen Roadtrip in die Natur mit deinem Vierbeiner unternehmen möchtest. Mit Preisen von durchschnittlich 125 Euro pro Nacht erweist sich die Unterbringung ebenso als preiswert.

Den fünften Platz im Gesamtranking sichert sich Italien, das besonders in der Toskana, Südtirol sowie der Adriaküste Urlauber lockt. Insbesondere die nördlichen Regionen des Landes punkten mit einer gut ausgebauten Infrastruktur. Rund 34 Prozent der Ferienwohnungen und Hotels akzeptieren Haustiere. Insgesamt wurden 28 Länder in Europa untersucht. Die wichtigsten Daten haben wir in dieser Gesamttabelle für euch zusammengefasst:

Rang Land Prozentsatz tierfreundlicher Unterkünfte durchschnittlicher Preis pro Nacht im Juli 2025 (Euro) 1 Tschechien 37 125 2 Polen 38 143 3 Frankreich 30 157 4 Schweden 32 125 5 Italien 34 170 6 Slovenien 28 172 7 Dänemark 32 169 8 Deutschland 32 138 9 Schweiz 33 193 10 Großbritannien 35 203 11 Niederlande 31 199 12 Litauen 33 96 13 Luxemburg 30 170 14 Serbien 24 65 15 Finnland 32 153 16 Ungarn 23 140 17 Moldawien 30 80 18 Spanien 20 188 19 Belgien 21 195 20 Rumänien 20 103 21 Kroatien 26 221 22 Österreich 32 192 23 Montenegro 20 154 24 Portugal 13 204 25 Türkei 11 224 26 Griechenland 17 240 27 Irland 12 193 28 Island 8 261

Jetzt lesen Mit Hund in Europa unterwegs? Dieser Tracker sichert euch ab

Die besten Regionen für Hundehalter in Deutschland

Wer sich nach einem schönen Urlaubsziel sehnt, muss nicht einmal zwingend die Grenzen Deutschland verlassen. Sowohl Berge als auch das Meer sind in ausreichend Urlaubsregionen hierzulande verfügbar. Als freundlichstes Bundesland in Deutschland sticht Schleswig-Holstein hervor. Rund 36 Prozent der Ferienunterkünfte erlauben Haustiere. Mit einem durchschnittlichen Übernachtungspreis von 149 Euro pro Nacht können sich auch die Preise sehen lassen. Die Küstenabschnitte zwischen Nordsee und Ostsee sind perfekt für Spaziergänge mit Hunden. Viele Urlaubsregionen bieten sogar einen separaten Hundestrand an, an dem sich Mensch und Vierbeiner entspannen können.

Nach Schleswig-Holstein bietet Sachsen mit 34,2 Prozent den höchsten Anteil an hundefreundlichen Unterkünften – und das bei durchschnittlichen Preisen von 113 Euro pro Nacht. Hier locken vorwiegend Wandergebiete im Erzgebirge sowie die Sächsische Schweiz. Vor allem für Menschen und Hunde, die aktiv sind, entpuppt sich Sachsen als wahre Fundgrube an Gelegenheiten.

Mein persönlicher Geheimtipp in Deutschland: Grömitz an der Ostsee

Wenn du auf der Suche nach einem Urlaubsziel in Deutschland bist, kann ich dir als Hundebesitzer Grömitz wärmstens empfehlen. Dort findest du nicht nur einen eigenen Hundestrand, an dem du es dir mit deinem Vierbeiner gut gehen lassen kannst. Auch die meisten Restaurants und viele Läden erlauben dir den Zutritt mit Hund. Morgens mit dem Husky beim Bäcker Brötchen holen und abends ein Grillteller beim Griechen und Wasser für den Vierbeiner? In Grömitz ist das kein Problem. Allerdings ist der Ort bei Urlaubern bereits heute sehr beliebt, weshalb du zeitnah buchen solltest. Die Strandpromenade mit Hund ist übrigens auch in der Nebensaison ein schönes Ausflugsziel, solange uns ein goldener Herbst beschert ist. Weniger Menschen und Hunde, aber dennoch ein schöner und sauberer Sandstrand. Du willst einen ersten Eindruck von Grömitz erhalten? Die Webseite liefert dir einen passenden Eindruck inklusive Kameraansichten der Strände und des Hafens.