Twitter Account löschen: Mit dieser Anleitung schaffst du es in wenigen Minuten

Anders als Instagram und Tiktok ist bei Twitter grundlegend eines anders: Die Social-Media-Plattform setzt auf Schrift anstatt Bilder. Auch, wenn Fotos und Videos an einen Tweet angehangen werden können, so sind es doch die Kurznachrichten an sich, die den Kern des Netzwerks ausmachen. Tweets werden in Echtzeit abgesetzt und mit Hashtags – also Schlagworten – versehen, sodass sie sich einfach einem Themenspektrum zuordnen lassen. Dementsprechend lebt die Plattform auch von Aktualität respektive dem aktuellen Geschehen in der Welt.

So sind viele Nutzer zum beruflichen Zweck bei Twitter angemeldet, um sich mit anderen Mitgliedern der Branche zu vernetzen, auszutauschen und womöglich schnell Informationen zu erhalten. Daneben nutzen viele User den Kurznachrichtendienst aber auch privat. Wie rasant sich Nachrichten über Twitter verbreiten können, haben in der Vergangenheit oft politische Ereignisse gezeigt – wie beispielsweise die Tweets und Abhandlungen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump über Twitter.

→ WhatsApp Account löschen – so gehts

Nun entwickelt sich der Kurznachrichtendienst zu einem Privatunternehmen, das von Tesla-Chef Elon Musk für 44 Milliarden US-Dollar aufgekauft wurde. Der neue Mark Zuckerberg? Wie sich das soziale Netzwerk verändert wird, bleibt abzuwarten. Das Wichtigste allerdings: Diese Veränderung oder andere Gründe verleiten dich zu der Annahme, dass es sich ausgezwitschert hat?

Twitter Account löschen: Eine Anleitung

Dann lasse deinen Vogel für immer verstummen und lösche deinen eigenen Account. Dazu brauchst du entweder dein Smartphone und die installierte App oder alternativ einen Laptop.

1. Schritt: Melde dich entweder im Browser mit deinen Login-Daten bei Twitter an oder öffne die App auf deinem Smartphone.

Melde dich entweder im Browser mit deinen Login-Daten bei Twitter an oder öffne die App auf deinem Smartphone. 2. Schritt: Gehe zur Menüleiste in der linken Spalte und klicke auf „Mehr“.

Gehe zur Menüleiste in der linken Spalte und klicke auf „Mehr“. 3. Schritt: Es öffnet sich folgend ein Fenster, wo du den Unterpunkt „Einstellungen und Datenschutz“ findest. Den klickst du an.

Es öffnet sich folgend ein Fenster, wo du den Unterpunkt „Einstellungen und Datenschutz“ findest. Den klickst du an. 4. Schritt: Wenn du auf dieser Unterseite ganz nach unten scrollst, kommst du zur Option „Deinen Account deaktivieren“.

Wenn du auf dieser Unterseite ganz nach unten scrollst, kommst du zur Option „Deinen Account deaktivieren“. 5. Schritt: Twitter zeigt dir hier einige Hinweise zur Löschung deines Kontos an, ganz unten befindet sich allerdings der Button auf dem „Deaktivieren“ vermerkt ist. Klicke darauf und gebe dein Passwort ein. Danach musst du erneut auf „Deaktivieren“ klicken.

Das Wort „Deaktivieren“ mag hier sehr irreführend sein. Tatsächlich verhält es sich so, dass sich Twitter vorbehält, deinen Account in den ersten 30 Tagen nach der Beantragung nur zu deaktivieren. So hast du dich Chance, ihn nach Belieben innerhalb der Frist wieder zu reaktivieren, indem du dich einloggst. Geschieht dies nicht, wird dein Account samt aller Daten unwiderruflich gelöscht.