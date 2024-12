Top 8 Liste: Die besten Weihnachtsfilme bei Netflix

Schon wieder Weihnachten

Ein Familienvater und Feiertagsmuffel steckt in einer weihnachtlichen Zeitschleife und lernt, worauf es im Leben wirklich ankommt. „Schon wieder Weihnachten“ ist eine fantastische Komödie, die an „Und täglich grüßt das Murmeltier“ erinnert und zugleich einer der schönsten Weihnachtsfilme.

The Christmas Chronicles

Weihnachten bei Netflix als Abenteuer? Ja, mit „The Christmas Chronicles„. Der Film erzählt die Geschichte zweier Geschwister, die an Heiligabend Santa Claus (gespielt von Kurt Russell) mit der Kamera erwischen wollen. Ihr Plan stößt auf Schwierigkeiten und bald befinden sich die beiden auf einer unerwarteten Reise, von der die meisten Kinder nur träumen können. Nachdem sie Santa bei seiner Ankunft beobachtet haben, schleichen sie sich in seinen Schlitten, verursachen einen Unfall und bringen so das Weihnachtsfest in Gefahr.

Wem der Film gefällt, darf sich freuen. Denn bei Netflix gibt es mit „The Christmas Chronicles: Teil zwei“ eine Fortsetzung. In der Hauptrolle des Weihnachtsmannes wieder: Kurt Russell.

Charlie und die Schokoladenfabrik

Der Regisseur Tim Burton verfilmt mit „Charlie und die Schokoladenfabrik“ den gleichnamigen Buchklassiker von Roald Dahl. In der Hauptrolle: der exzentrische Schokoladenfabrikbesitzer Willy Wonka (Johnny Depp). Wonka startet ein weltweites Gewinnspiel, um einen Erben für sein Schokoladenimperium zu finden. Fünf glückliche Gewinner, darunter auch der kleine Charlie, der mit seiner verarmten Familie im Schatten von Wonkas wundersamer Fabrik wohnt, erhalten die einmalige Möglichkeit zu einer Führung durch die Schokoladenfabrik. Eine fantastische Reise durch ein süßes Reich beginnt.

Der Grinch – Ein Klassiker der Weihnachtsfilme

Ebenfalls kostenlos bei Netflix im Abo: Der Grinch, einer der wohl besten Weihnachtsfilme aller Zeiten. Die gleichnamige Figur wird von Jim Carrey gespielt, besitzt ein grünes Fell und lebt in einer Berghöhle. Da der Grinch schlechte Erinnerungen an Weihnachten hat, hasst er das Fest der Liebe. Als Weihnachtsmann verkleidet stiehlt er deshalb die Geschenke der Bewohner des Nachbarorts Whoville und will Weihnachten ruinieren. Doch dann trifft er die Ortsbewohnerin Cindy Lou Who.

Der Film gewann einen Oscar für das beste Make-up. Zudem wurde er für das beste Szenenbild und für das beste Kostümdesign für den Oscar nominiert. Gleichzeitig wurde der Grinch aber auch als „Schlechteste Neuverfilmung oder Fortsetzung“ und „Schlechtestes Drehbuch“ für die Goldene Himbeere nominiert.

Angelas Weihnachten

Angela kommt beim weihnachtlichen Kirchbesuch mit ihrer Familie eine außergewöhnliche Idee. Dieser herzerwärmende Film basiert auf dem Roman von Frank McCourt. Eine mitreißende und rührende Geschichte, die jeden ins Herz trifft. Und wer nach einer halben Stunde gerne noch mehr will: Mit „Angelas Weihnachten 2“ gibt es eine Fortsetzung bei Netflix zu sehen. Die dauert sogar 47 Minuten.

Noch mehr Weihnachtsfilme

Bei Netflix gibt es Weihnachtsfilme, solang das Auge gucken kann. Der Streaming-Dienst hat dafür eine eigene Internetseite online genommen und sortiert die Filme nach Genre. Von Komödien bis Dramen findest du hier alles, was dein weihnachtliches Herz begehrt. Und diese Weihnachtsfilme sind derzeit in der Liste der Top 10 aller Filme bei Netflix: