Prime Video im November 2021: Packende Film- und Serien-Neustarts

Zugriff auf das Angebot von Prime Video hast du entweder per Einzelabo oder als Kunde von Amazon Prime. Zu den Vorteilen von Amazon Prime zählt, neben dem kostenlosen Premium-Versand beim Onlineshopping und dem ohne Zusatzkosten nutzbaren Musik-Angebot von Amazon Prime Music, auch die Film- und Serien-Flatrate Amazon Prime Video. Dort findest du unter anderem Filme, Serien und Dokumentationen. Aber auch viele Inhalte für Kinder. Und im November 2021 stehen wieder einige spannende Neustarts in Form von neuen Serien und Filmen auf dem Programm.

Neue Serien bei Prime Video im November 2021

Als neue Amazon Original Serie geht ab dem 19. November 2021 „Das Rad der Zeit“ an den Start. Mit mehr als 90 Millionen verkauften Bücher gehören die gleichnamigen Geschichten zu einer der erfolgreichsten Fantasy-Reihen aller Zeiten. Die Serie spielt in einer weitläufigen, epischen Welt, in der Magie existiert, jedoch nur bestimmte Frauen Gebrauch von ihr machen können. Die Geschichte folgt Moiraine, einem Mitglied der unglaublich mächtigen Organisation der Aes Sedai, bei ihrer Ankunft in der kleinen Stadt Two Rivers. Dort begibt sie sich mit fünf jungen Männern und Frauen auf eine gefährliche Reise um die Welt. Einem ihrer Mitreisenden wird dabei prophezeit, ein wiedergeborener Drache zu sein, der die Menschheit entweder retten oder vernichten wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Ebenso dürften sich viele Fans auf die Fortsetzung der actiongeladenen Drama-Serie „Hanna“ freuen. Ab dem 24. November 2021 geht es bei Prime Video mit der bereits dritten Staffel weiter. Zu der Handlung hat sich Amazon bisher nur vage geäußert. Klar dürfte aber sein, dass Hanna, ein Mädchen mit übernatürlichen Fähigkeiten, ihre Mission fortsetzt, die Machenschaften der mysteriösen Organisation Utrax zu zerstören, die Kinder zu unberechenbaren Kampfmaschinen ausbildet. Unterstützung wird sie dabei (wohl) ein weiteres Mal von der ehemaligen CIA-Agentin Marissa Wiegler erhalten, die Hanna schon bei der Flucht aus der Einrichtung „The Meadows“ half.

„Der Beischläfer“ wird fortgesetzt

In eine zweite Staffel startet ab dem 12. November 2021 zudem die deutsche Produktion „Der Beischläfer“. Um wieder an der Seite „seiner“ Richterin Dr. Julia Kellermann am Amtsgericht für Gerechtigkeit zu sorgen, muss der Schöffe Charlie Menzinger zuallererst dafür sorgen, dass ihre Versetzung in die bayerische Pampa rückgängig gemacht wird. Denn zwischen den beiden hat sich in den vergangenen Monaten eine Verbundenheit entwickelt, die ihn auf mehr hoffen lasst. Doch bevor die aufkeimende Liebe zwischen den beiden ihre Chance bekommt, taucht Julias Ex Nico von Blomm auf. Doch nicht nur Nico, sondern auch die potenzielle Berufung der Richterin ans Landgericht München droht Charlie und Julia auseinanderzureißen. Er muss alles daransetzen, Nico aus dem Rennen zu werfen und Julia für sich zu gewinnen.

Auf welche weiteren Serien-Neustarts du dich im November 2021 freuen kannst, verrät dir die folgende Tabelle. Sie gibt dir auch einen Ausblick auf weitere neu angekündigte Projekte bei Prime Video, zu denen es noch keinen konkreten Starttermin gibt:

Titel Staffel abrufbar ab Fairfax 1 29. Oktober 2021 Maradona – Leben wie ein Traum 1 29. Oktober 2021 The Middle 1-9 29. Okrober 2021 Der kleine Tiger Daniel 1 & 2 1. November 2021 Stumptown 1 1. November 2021 The Kids Are Alright 1 1. November 2021 FC Bayern – Behind the Legend 1 2. November 2021 Always Jane 1 12. November 2021 Der Beischläfer 2 12. November 2021 Harrow 1 & 2 15. November 2021 Das Rad der Zeit 1 19. November 2021 Hanna 3 24. November 2021 Unzensiert - Bushido's Wahrheit 1 26. November 2021 Celebrity Hunted 1 3. Dezember 2021 Die Discounter 1 17. Dezember 2021 The Devil’s Hour 1 2021 The Expanse 6 2021 Star Trek: Picard 2 Februar 2022 Der Herr der Ringe 1 2. September 2022 Love Addicts 1 2022 Luden 1 2022 A League of Their Own 1 noch unbekannt Anansi Boys 1 noch unbekannt Die Therapie 1 noch unbekannt Good Omens 2 noch unbekannt Herr der Ringe 2 noch unbekannt Hunters 2 noch unbekannt Mammals 1 noch unbekannt Paper Girls 1 noch unbekannt Sex Zimmer, Küche, Bad 1 noch unbekannt The Boys 3 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 2 noch unbekannt

Neue Filme bei Amazon Prime Video im November 2021

Und natürlich darfst du dich im November 2021 auch wieder auf zahlreiche neue Filme freuen, die bei Prime Video anlaufen. Dazu zählen unter anderem die Amazon Origial Produktionen „Mayor Pete“, „A Man named Scott“, „Anni Da Cane“ und „Burning“. Ab dem 18. November 2021 sind bei Prime Video zudem die „Harry Potter“-Filme abrufbar. Das Spin-off „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ gibt es on top dazu.

Details zu weiteren Film-Neustarts im November 2021 bei Prime Video kannst du der folgenden Tabelle entnehmen:

Titel verfügbar ab Memoir of a Murder 4. November 2021 A Man named Scott

5. November 2021 Amazon Original Der Unsichtbare 9. November 2021 1162 – Die Schlacht um Taian 11. November 2021 Viele Grüße vom Weihnachtsmann 11. November 2021 Mayor Pete

12. November 2021 Amazon Original Stille Nacht - Eine wahre Weihnachtsgeschichte 13. November 2021 The Equalizer 2 14. November 2021 Emma 16. November 2021 The Clone – Schlüssel zur Unsterblichkeit 16. November 2021 White Snake- Die Legende der weißen Schlange 17. November 2021 Harry Potter und der Stein der Weisen (+ Extended Version) 18. November 2021 Harry Potter und die Kammer des Schreckens (+ Extended Version) 18. November 2021 Harry Potter und der Gefangene von Askaban 18. November 2021 Harry Potter und der Feuerkelch 18. November 2021 Harry Potter und der Halbblutprinz 18. November 2021 Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 & 2 18. November 2021 Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind 18. November 2021 Contagion 22. November 2021 Crazy, Stupid, Love 23. November 2021 Anni Da Cane

26. November 2021 Amazon Original

Black Friday

26. November 2021 Burning 26. November 2021 Amazon Original

Assassin’s Creed 27. November 2021 Ooops! 2 – Land in Sicht 28. November 2021 Catch Me! 29. November 2021 Outbreak 29. November 2021 The 6th Day 29. November 2021 Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer 30. November 2021

Eine Übersicht aller derzeit verfügbaren Film-Titel ist über die Homepage von Amazon Prime Video oder über die zugehörigen Apps einsehbar.

Was kostet Amazon Prime Video?

Um Amazon Prime Video nutzen zu können, ist ein Prime-Abonnement von Amazon notwendig. Neukunden haben die Möglichkeit, Amazon Prime für 30 Tage kostenlos zu nutzen. Danach werden für den Dienst 7,99 Euro pro Monat fällig. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, sich für ein Jahresabo zu entscheiden. Das kostet in Deutschland und Österreich derzeit 69 Euro, also 5,75 Euro pro Monat. Studenten haben die Möglichkeit, Amazon Prime Student ein Jahr lang kostenlos zu nutzen und erhalten anschließend 50 Prozent Rabatt auf die Prime-Mitgliedschaft. Sie können Amazon im Jahresabo also für 34 Euro nutzen.

Welche Extras bietet Amazon Prime?

Für Prime-Kunden stehen verschiedene Extras kostenlos zur Verfügung. Dazu zählen unter anderem die folgenden Leistungen:

Prime Video

Unbegrenztes Streaming von tausenden Filmen und Serienepisoden inklusive Download-Funktion für die Offlinenutzung. Außerdem Zugriff auf einige Spiele der UEFA Champions League im Livestream.

Prime Music

Über 2 Millionen Songs und Podcasts – ohne Werbung. Wichtig dabei: Viele brandaktuelle Songs stehen über Prime Music zunächst nicht zur Verfügung. Dafür ist ein Music-Unlimited-Abo notwendig.

Prime Photos

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos im Amazon Drive. Vorbei ist die Zeit, bei der man sich Gedanken über den begrenzten Speicherplatz auf dem eigenen Smartphone machen musste.

Prime Reading

Auch eine eingeschränkte E-Book-Flatrate ist Teil des Abos. Hunderte E-Books, E-Magazine, Comics und Kindle-Singles stehen für Prime-Kunden ohne Aufpreis zur Verfügung. Ideal für den nächsten Urlaub oder für eine längere Bahn- oder Flugreise. Aber auch hier gilt: Die Auswahl an E-Books ist begrenzt.

Gratis Premium-Versand

Millionen von Artikeln verschickt Amazon für Prime-Mitglieder schneller als für Standard-Kunden. Außerdem steht in immer mehr Regionen ein kostenloser Same-Day-Lieferungsdienst zur Verfügung – heute bestellt, wenige Stunden später steht der Paketdienst mit der gewünschten Ware vor der Haustür.

Premiumzugang zu Blitzangeboten

Täglich bietet Amazon seinen Kunden tausende Sonderangebote an. Prime-Kunden können 30 Minuten früher auf eben diese Angebote mit Schnäppchenpotenzial zugreifen.

Amazon Family

Bis zu 20 Prozent Rabatt auf Windeln und Babynahrung im Spar-Abo sowie exklusive Rabatt- und Werbeaktionen.

Übrigens: Wenn du dich für neue Serien bei Netflix oder die neuesten Serien bei Sky interessierst, haben wir auch dafür die passenden Übersichten für dich. Und auch zu den Neustarts bei Disney+ halten wir dich monatlich auf dem Laufenden.