PHOLED – phosphoreszierende blaue Subpixel in OLED-Panels

OLEDs sind durch ihr hohes Kontrastverhältnis und die schnelle Reaktionsgeschwindigkeit der Bildschirmtechnologie besonders beliebt. Mittlerweile gibt es bereits erste Weiterentwicklungen der ursprünglichen Bildtechnologie wie beispielsweise QD-OLEDs, die Samsungs Quantum Dot Technologie mit OLED-Panels kombinieren. PHOLEDs sind eine besondere Form von OLED-Panels, die durch einen entscheidenden Unterschied eine längere Lebensdauer aufweisen.

PHOLED – phosphoreszierend statt fluoreszierende blaue Subpixel

PHOLEDs ersetzen die bisher fluoreszierenden blauen Subpixel in Displays durch phosphoreszierende Subpixel, wie es bereits mit roten und grünen Subpixeln gehandhabt wird. Entscheidend ist das vor allem für die Wärmeentwicklung an den Bildschirmen. Fluoreszierende Subpixel können lediglich 25 Prozent der ihnen gebotenen Energie in Licht umwandeln. Die restlichen 75 Prozent werden stattdessen zu Wärme. Dadurch erwärmen sich die Bildschirme, was das Risiko für Einbrenn-Probleme auf den Displays verstärkt. Defekte wie der Burn-in-Effekt oder Pixelfehler sollen durch diese Änderung wesentlich seltener ausfallen. Denn fluoreszierende Subpixel konvertieren annähernd 100 Prozent der Energie in Licht. Als positiver Nebeneffekt soll sich zugleich der Stromverbrauch der neuen Displays um 20 Prozent verringern. Ebenso werden neue Spitzenhelligkeiten möglich, da die blauen Subpixel sich nicht mehr wie bisher in den Panels einbrennen können.

Die Universal Display Corporation (UCD) kündigte bereits im Rahmen der Display Week 2022 an, dass sie eine der größten Schwierigkeiten der modernen OLED-Bildtechnologie lösen möchten. Nachdem es längere Zeit still um die Ankündigung geworden war, erklärte UDC Vice President Dr. Michael Heck kürzlich in einem Interview mit Tom’s Guide, dass die neuartigen Panels im nächsten Jahr marktreif seien. Ab 2024 könnten somit zahlreiche Bildschirme mit PHOLED-Technologie im Handel erhältlich sein. Die UDC fertigt dabei selbst keine Panels an, lizenziert ihre Technologie jedoch an Kunden wie LG Display und Samsung Display.