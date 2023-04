Ohne Umsteigen: Karte zeigt, weit du mit der Bahn kommst

Reisen mit der Bahn ist im vergangenen Sommer wieder beliebt geworden. Dazu haben die gestiegenen Benzin- und Dieselpreise beigetragen. Doch auch das Chaos an den Flughäfen in Deutschland ist ein triftiger Grund mal wieder in den Zug zu steigen anstatt in den Flieger. Dazu wurde das Zugfahren nicht nur vom Deutschlandticket-Vorgänger, sondern auch von einer Rabatt-Aktion von Interrail, in der es Karten für die Hälfte des regulären Preises gab. Schlussendlich ist die Bahn die umweltschonendere Reiseoption vor dem Fliegen und dem Auto. Doch wohin soll es gehen?

Umsteigen adé: Diese Karte zeigt direkte Verbindungen

Für viele Menschen ist das Umsteigen das Hindernis für eine entspannte Reise. Koffer durch Bahnhöfe zu schleppen oder einen ergatterten Sitzplatz aufzugeben ist eben keine komfortable Sache. Somit kann es sehr nützlich sein, zu wissen, welche Ziele aus deiner Heimatstadt oder deinem Heimatdorf direkt angesteuert werden. Und dafür gibt es eine einfache Karte, die sogar noch mehr bietet, als die reine Information, wo es hingehen kann.

Julius Tens aus Berlin hat mit seiner Karte auf direkt.bahn.guru diesem Problem angenommen. Hier kannst du deinen Abfahrtbahnhof eingeben und schon zeigt dir die Karte, wohin du ohne lästigen Umstieg mit dem Zug fahren kannst. Doch nicht nur das.

Bahn: Nahverkehr und Reisedauer

Die Karte hat noch ein paar Tricks drauf. Denn in den Optionen kannst du auswählen, ob du dir alle Züge oder nur Nahverkehrszüge anzeigen lassen kannst. Dabei musst du allerdings darauf achten, dass auch internationale Züge und Nachtzüge unter den Begriff „Nahverkehr“ fallen können. Doch genau sie sind es, die beim Stöbern auf der Karte zu erstaunlichen Erkenntnissen führen. So finden sich immer wieder Verbindungen, mit denen man nicht gerechnet hat. Beispielsweise kannst du ohne Umstieg von München nach Budapest fahren oder erreichst Stockholm von Berlin aus mit einem einzigen Zug. Und wenn es dich nach Barcelona zieht, kannst du aus Paris eine Direktfahrt planen.

Dazu zeigt die Karte, wie lange die Fahrt bis zum jeweiligen Bahnhof dauert. So sind die Fahrtzeiten farblich markiert und staffeln sich von grün (bis eine Stunde) bis rot (über acht Stunden). Dass dabei nicht alle Verbindungen das ganze Jahr oder gar täglich verkehren, ist klar. Dennoch ist die Karte für jeden Reiseinteressierten eine Fundgrube für Abenteuer und neue Reiseziele.