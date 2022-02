Impfnachweis im Apple-Wallet: Künftig mit Bordmitteln möglich

In der sogenannten Health-App kannst du alle möglichen Gesundheitsdaten speichern. Hierzu zählen beispielsweise Körpermesswerte, Schlafgewohnheiten, Herz- und Atemwegsgesundheit und deine Ernährung. Schon bald soll eine weitere Kategorie hinzukommen: Impfungen. So kannst du deinen Corona-Impfnachweis direkt im System hinterlegen.

iOS 15.4 macht’s möglich

Aktuell wird die neue Funktion in einer öffentlichen Beta-Phase getestet. Mit iOS 15.4 kann die Funktion von allen genutzt werden. Das Update erscheint voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte.

Impfnachweis in der Health-App und im Apple Wallet

Mit dem neuen Feature in iOS 15.4 kannst du digitale Impfzertifikate in der Health-App speichern. Hierfür steht eine neue Kategorie mit dem Namen „Immunisierungen“ zur Verfügung. Theoretisch kannst du jede erfolgte Impfung hier hinterlegen. In Deutschland gibt es jedoch aktuell nur für die Covid-19 Impfung ein entsprechendes Zertifikat.

Damit du deinen Impfnachweis jederzeit griffbereit hast, speichert Apple diesen auch direkt in der Wallet App. Diese ist ebenfalls auf jedem iPhone vorinstalliert und bietet als digitale Brieftasche Platz für Kreditkarten, Flug- und Zugtickets, Kundenkarten, Eintrittskarten und vieles mehr.

So geht’s – Schritt für Schritt

Der komplette Vorgang dauert nur wenige Sekunden. Du benötigst dafür dein iPhone und den digitalen Impfnachweis (QR-Code).

Stelle sicher, dass iOS 15.4 oder neuer auf deinem iPhone installiert ist (bei älteren Versionen von iOS erscheint beim Scannen der Hinweis „keine nutzbaren Daten gefunden)

Scanne den QR-Code von deinem digitalen Impfnachweis (wenn du keinen entsprechenden Nachweis hast, bekommst du diesen in deiner Apotheke)

dein iPhone erkennt den QR-Code automatisch als „COVID-19-Impfung“ und blendet einen gelben Hinweis ein – klicke darauf

nun öffnet sich eine Seite und mit einem Klick kannst du deinen Impfnachweis in der Health- und in der Wallet-App speichern

Corona-Impfnachweis vorzeigen

Um den Impfnachweis im nächsten Restaurant, Flughafen, Store oder anderswo vorzuzeigen, musst du lediglich 2-mal hintereinander auf den Power-Button deines iPhones klicken. Das funktioniert immer – egal ob das iPhone gesperrt ist oder du gerade eine App benutzt. So hast du deinen Impfnachweis immer zur Hand.

Trägst du eine Apple Watch, wird der Impfnachweis auch dort automatisch hinterlegt. Du kannst ihn ebenfalls mit einem Doppelklick auf die längliche Power-Taste aufrufen.