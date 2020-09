Prime Day 2020: Amazon verrät alles - erste Angebote starten jetzt schon

Wann findet der Amazon Prime Day 2020 statt? Nachdem das sonst im Juli geplante Shopping-Event bisher auf sich warten ließ, macht Amazon jetzt alles bekannt.

Prime Day 2020 am 13. und 14. Oktober

Amazon veranstaltet den diesjährigen Prime Day am 13. und 14. Oktober. Was die Spatzen schon seit Wochen von den Dächern pfiffen, ist somit offiziell. An jenem Dienstag und Mittwoch erwarten Prime-Mitglieder zahlreiche Angebote aus einer Vielzahl an Produktkategorien. Aber die ersten Angebote starten sogar schon vorab.

Tipp: Wer die Schnäppchen nur einmalig anschauen möchte und sich nicht direkt im Prime-Abo an Amazon binden will, der kann einen 30-tägigen Testzeitraum buchen. Das kostet nichts und bietet keine Nachteile gegenüber einer regulären Prime-Mitgliedschaft.

Diese Prime-Day-Deals starten jetzt schon

Mit der Ankündigung rund zwei Wochen im Voraus hat Amazon auch schon die ersten Angebote und Aktionen live geschaltet. In den „frühen Prime Day Angeboten“ liegt der Fokus auf Amazon-eigenen Produkten. Diese Angebote gibt es jetzt schon:

Daneben stellt Amazon weitere Aktionen in Aussicht: Wer etwa für 10 Euro bei kleinen Unternehmen einkauft, spart am Prime Day 10 Euro auf seine Einkäufe. Was ein „kleines Unternehmen“ ist, steht in den Teilnahmebedingungen: Es sind die sogenannten Storefronts, man könnte auch Start-Ups sagen. Alle teilnehmenden Produkte findest du auf dieser Seite.

Weitere Prime Day Aktionen, die jetzt schon starten:

50 Prozent Rabatt auf ausgewählte Filme und Serien (Prime Video)

20 Prozent Rabatt auf Amazon-Marken (AmazonBasics, Mama Bear, Solimo und viele weitere)

Amazon Prime VISA-Karte: Jetzt anmelden und 50 Euro Guthaben sichern#

Die Angebote gelten nur für Prime-Kunden.

Angebote am Prime Day von Samsung bis Lego

Inhaltlich dürften auch die neuen Alexa-Geräte beim Prime Day 2020 im Fokus stehen. So gibt es unter anderem neue Fire TV Sticks und die Echo-Serie ist weiter gewachsen. Ansonsten gibt Amazon in der Ankündigung einen Vorgeschmack auf Marken, die am Prime Day im Fokus stehen werden. So werden exklusive Angebote von – namentlich – Samsung, Philips, Braun, Bosch, Oral-B, Sony, De’Longhi, Nintendo und Lego erwartet.

Ausgewiesene Shopping-Events hatte Amazon seit Beginn der globalen Corona-Pandemie nur spärlich angeboten. Schon die sonst stattfindende „Oster-Angebote-Woche“ ist 2020 offenbar Corona zum Opfer gefallen. Rund um Ostern gab es in diesem Jahr keine gesonderte und konzentrierte Oster-Aktion bei Amazon. Außerdem waren auch die täglich wechselnden Blitzangebote nur sehr versteckt einsehbar und nicht mehr prominent im Amazon-Menü sichtbar. Diese Tagesangebote feierten mittlerweile ihr Comeback. Im September gab es zudem einen kurzzeitigen Schnäppchen-Fokus mit den „September-Angeboten“.

Das ist der Amazon Prime Day

Beim Prime Day ist die Verwendung des Singulars streng genommen nicht korrekt. Tatsächlich ist der Prime Day seit 2019 nämlich ein zweitägiges Online-Shopping-Fest, meint: Er dauert 48 Stunden. 2019 fand der Amazon Prime Day am 15. und 16. Juli statt – Voraussetzung für die Angebote: Prime-Kunde sein.

Und hier gibt es das erste Schlupfloch: Wer mitshoppen möchte, kann Amazon Prime für 30 Tage kostenlos testen. Kündigt man das Abo, das sonst 69 Euro im Jahr kostet und neben Prime-Video-Zugang auch stets schnellen Gratis-Versand beinhaltet, kann man also ohne Mehrkosten in den Genuss der Angebote kommen. Bessere Konditionen gibt es für Studenten – hier kostet die Jahresmitgliedschaft im ersten halben Jahr nichts und danach nur die Hälfte.

Der Amazon Prime Day ist eine Art Unterjähriger Gegenentwurf zu den Shopping-Feiertagen „Singles Day“, „Black Friday“ und „Cyber Monday“, die den November alljährlich zum Hochamt für Online-Shopping-Fans machen. Der Vorteil beim Prime Day: Amazon schafft eine eigene Öffentlichkeit, der Fokus liegt immer auf Amazon, die Aufmerksamkeit ist hier fokussierter und Amazon muss den Kuchen nicht so sehr teilen – wenngleich andere Händler mit eigenen Angeboten dagegen ankämpfen.

Weitere Infos:

→ Aufpassen bei der Schnäppchenjagd: Die Tricks der Online-Shops

→ Neue EU-Regel: Rabatt-Schummelei wird schwieriger

Amazon Prime Kunde werden

Alle Werbemaßnahmen zum Amazon Prime Day sind garniert mit dem Hinweis „Exklusiv für Prime Kunden“. Amazon nutzt die Aktion also als Entgegenkommen für alle Bestandskunden und als Werbung für Neukunden gleichermaßen.

Das Prime-Abo läuft in der Regel ein Jahr und kostet pro Jahr 69 Euro. Enthalten sind die Streaminginhalte von Amazon Prime Video und Prime Music. Außerdem profitieren Prime-Kunden von Gratis-Versand – auch bei geringen Bestellwerten.

Wer nur reinschnuppern und dabei den kommenden Prime Day mitnehmen will, kann ein Probe-Abo abschließen, das in den ersten 30 Tagen kostenlos ist und im Zweifel wieder gekündigt werden kann.

