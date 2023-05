Zelda: Tears of the Kingdom – Alle wichtigen Informationen zum Release

In wenigen Tagen kommt endlich die heiß erwartete Fortsetzung von „Breath of the Wild“ auf den Markt. Es handelt sich dabei um „Tears of the Kingdom“, das am 12. Mai für die Nintendo Switch erscheint. Wir wissen bereits jetzt einiges zum neuen Spiel und hier erfährst du, auf was du dich freuen kannst.

Die Story von Tears of the Kingdom

Da es sich bei Tears of the Kingdom und eine direkte Fortsetzung von Breath of the Wild handelt, ist klar, dass die Story des Spiels nahtlos an das Ende des letzten Spiels anknüpft. Jedoch ist der Release des letzten Spiels schon einige Zeit her, weswegen manche Spieler eventuell eine Auffrischung benötigen. Zu diesem Zweck hat Nintendo ein fast sieben Minuten langes Video veröffentlicht. In diesem Video bekommst du noch einmal einen Einblick in die Story von Breath of the Wild, damit du ohne Probleme in die Story eintauchen kannst.

Anhand des Titels lässt sich vermuten, dass die Story von Tears of the Kingdom in eine düstere Richtung führen könnte. Jedoch ist zur Story des kommenden Spiels noch nicht viel bekannt. Es gibt verschiedene Theorien dazu, was genau Tears of the Kingdom implizieren könnte. Bestätigt ist allerdings keine der Theorien, weswegen Spieler sich noch ein wenig gedulden müssen, bis sie Antworten auf ihre Fragen bekommen.

Gameplay und Setting

Natürlich ist die Story nicht das einzig neue an Tears of the Kingdom. Obwohl das Spiel ein direkter Nachfolger ist und in der gleichen Welt spielt, gibt es dennoch einige Dinge, auf die du dich freuen kannst. In einem kurzen Video ist beispielsweise eine Welt über den Wolken zu sehen, die aus fliegenden Inseln besteht. Auch tief in der Erde scheint es Orte voller Geheimnisse zu geben, die du erkunden kannst.

Breath of the Wild konnte nicht nur mit einer wunderschönen, offenen Welt und guter Story punkten, auch das Gameplay des Spiels war ein entscheidender Faktor. Kämpfe waren besser als je zuvor und eine ganze Reihe neuer Mechaniken sorgte für Aufregung. Eine Mechanik kam jedoch nicht sonderlich gut an. Erstmals konnten Waffen abgenutzt werden und kaputtgehen. Von der Abnutzung war sogar das legendäre Master Sword betroffen. Ob diese Mechanik auch in Tears of the Kingdom vorhanden ist, ist bislang noch nicht bekannt.

Wichtige Informationen vor dem Kauf

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kommt am 12. Mai 2023 für die Nintendo Switch auf den Markt. Ursprünglich sollte das Spiel bereits im vergangenen Jahr veröffentlicht werden, doch Probleme sorgten für eine Verzögerung. Du kannst das Spiel schon jetzt vorbestellen, doch es kostet dich satte 70 Euro. Bis dieser Preis erstmals fällt, wird es vermutlich lange dauern.

The Legend of Zelda ist eines der erfolgreichsten Franchises überhaupt für Nintendo. Mit der Veröffentlichung eines neuen Zelda-Spiels schießen die Verkaufszahlen aktueller Nintendo-Konsolen stets in die Höhe. Der hohe Preis hält viele Spieler also vermutlich nicht vom Kauf ab.