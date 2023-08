YouTube setzt jetzt auch auf KI – Für Nutzer könnte sich einiges ändern Artem Sandler 2 Minuten

YouTube-Nutzer können sich in unregelmäßigen Abständen über kleinere und größere Änderungen am Funktionsumfang freuen. Und demnächst könnte es wieder so weit sein. Denn YouTube testet aktuell ein KI-Feature mit dem Potenzial, sowohl das Verhalten der Nutzer als auch das der Creator zu verändern.