XXL-Balkonkraftwerk mit Speicher auf CES vorgestellt

Möchtest du mehr Strom erzeugen als dir klassische Balkonkraftwerke bisher ermöglichen? Stört es dich, dass nach Sonnenuntergang kein weiterer eigenproduzierter Strom für dich mehr zur Verfügung steht? Dann dürfte dich das neue XXL-Balkonkraftwerk mit Speicher von Zendure besonders reizen. Zendure hat im Rahmen der CES 2024 eine neue Version seines SolarFlow-Hubs vorgestellt, der den Anschluss von Solarmodulen mit deutlich höherer Leistung verkraftet.

XXL-Balkonkraft mit bis zu 2.340 Watt Solarleistung

Die erste Version von Zendures PVHub trug die Zusatzkennung 1200 und limitierte die Eingangsleistung von Solarmodulen auf 1.000 Watt. Der neue PVHub 2000 bietet dir hingegen die Möglichkeit, bis zu 2.340 Watt in den Speicher einzuschleusen. Dabei bleibt die Ausgangsleistung des Speichers jedoch auf 800 Watt begrenzt. Dadurch kannst du das Gesamtpaket aus Speicher und Solarmodulen problemlos als Balkonkraftwerk anmelden, trotz der großen Leistung der Module. Damit das Modell direkt angeschlossen werden kann, liefert es zurzeit noch eine Ausgangsleistung von 600 Watt, die bisher noch als gesetzliche Grenze vorgeschrieben sind. Sobald die im Rahmen des Solarpaket I angekündigte Erhöhung auf 800 Watt nachfolgt, kann der Stromspeicher sich den neuen Vorgaben über ein Update unkompliziert anpassen. Für Besitzer bedeutet das über den Tag kann der Speicher mit wesentlich höherer Leistung aufgeladen werden, als er zeitgleich ins Haussystem einspeist.

PVHub 2000

Verschwindet die Sonne nun am Ende des Tages hinter dem Horizont, hat die Powerstation noch immer eine Strommenge übrig, die er weiterhin an das Haussystem abgeben kann. Dadurch kannst du die volle Produktion der Solarmodule ausnutzen und einen großen Teil des produzierten Stroms auch selbst nutzen. In seinem strukturellen Aufbau unterscheidet sich der PVHub 2000 dabei nicht von seinem Vorgänger. Er verfügt weiterhin über zwei MC4-Solareingänge und somit zwei MPPT-Ladereglern. Zusätzlich kannst du an den PVHub 2000 bis zu vier Batterien anschließen.

Dabei kannst du aus der AB1000 mit je 960 Wh oder dem Nachfolger AB2000 mit je 1.920 Wh Speicherkapazität wählen. Die AB2000 liefert dabei zusätzlich eine Heizfunktion, die den Akku vor Temperaturen von bis zu -20 Grad schützt. Dadurch musst du den Akku keineswegs innerhalb deiner Wohnung aufbewahren, sondern kannst das Gesamtpaket problemlos an kühleren Orten anschließen wie Kellerräumen oder Garagen anschließen. Durch die Akkus kannst du mit dem PVHub 2000 so eine Speicherkapazität von bis zu 7.680 Wh erreichen.

Genauer Verkaufsstart des PVHub 2000 noch ungewiss

Bisher gibt es leider keine Informationen darüber, wann genau der neue PVHub 2000 zum Kauf angeboten wird oder wie teuer das Gesamtpaket ausfällt. Zendure dürfte den PVHub 2000 vermutlich wie den PVHub 1200 in einem Bundle anbieten, das bereits über mindestens einen Akku verfügt, damit das Produkt direkt zum Anschluss genutzt werden kann. Beim bisherigen SolarFlow konntest du hier zwischen dem PVHub, dem PVHub und Wechselrichter sowie einer bis vier Zusatzbatterien (AB1000 oder AB2000) wählen. Auf Wunsch konntest du das Set inklusive vierer flexibler 210 Watt Module erwerben. Der Nachfolger dürfte zu ähnlichen Konditionen bestellbar sein.

Dabei ist eine Verwendung von Zendures eigenen Solarmodulen nicht zwingend erforderlich. Auch fremde Solarmodule können über die standardisierten Anschlüsse mit dem PVHub verbunden werden, solange sie eine passende Leistung liefern. Solltest du bereits ein Balkonkraftwerk ohne passenden Speicher besitzen, kannst du mit dem neuen Set deine Stromerzeugung problemlos upgraden. Den größten Effekt erzielst du mit dem PVHub 2000 jedoch, wenn du die möglichen 2.340 Watt Solareingang mit deinen Modulen vollständig ausreizt. Die mögliche Einsparung mit dem PVHub 1200 im SolarFlow-Paket beträgt bis zu 438 Euro im Jahr. Mit dem neuen Set könntest du bis zu 1024 Euro pro Jahr einsparen.

