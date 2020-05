Grand Theft Auto gehört zu den beliebtesten und erfolgreichsten Spielen aller Zeiten. Seit 2013 warten Fans und Gamer auf der ganzen Welt auf eine Fortsetzung von GTA 5. Ende des Jahres könnte der Titel erscheinen – zusammen und exklusiv für die PlayStation 5. Das gab zwar weder Sony noch Spieleentwickler Rockstar Games bekannt. Jedoch liefert Microsoft Hinweise darauf.

Vor wenigen Tagen hat Microsoft auf einem Xbox-Event Einblicke in das Gameplay der Xbox Series X gegeben. Doch das ist noch nicht alles. Das US-Unternehmen zeigte auch, von welche Entwicklern in Zukunft Spiele für die Xbox erscheinen werden. Es fehlte: Rockstar Games. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass der in New York ansässige Spielentwickler einen Exklusiv-Deal mit Sony hat. Demzufolge könnte GTA 6 tatsächlich exklusiv für die PS5 erscheinen.

GTA 6 exklusiv für PS5? Xbox-Fans sauer

Sollte Sony es tatsächlich geschafft haben, Rockstar Games davon zu überzeugen, GTA 6 zunächst nur für die PS5 auf den Markt zu bringen, dürfte der japanische Konzern den Konsolen-Krieg Ende 2020 zumindest zu einem großen Teil jetzt schon gewonnen haben. Auf der anderen Seite wäre diese Nachricht ein Schock für alle Xbox-Fans. Denn bisher veröffentlichte Rockstar Games alle Teile der Grand-Theft-Auto-Serie stets für mehrere Plattformen – auch für die Xbox. Dadurch gelang es den Entwicklern eine enorm große Zielgruppe anzusprechen. Der Erfolg: GTA 5 verkaufte sich seit der Veröffentlichung 2013 rund 120 Millionen Mal.

→ Wie sieht die PlayStation 5 aus?

Auf der Website Reddit diskutieren Nutzer unter jenem Bild von Microsoft, dass alle Entwickler von Spielen für die Xbox zeigt. „Sie haben über 120 Millionen Exemplare von GTA 5 verkauft. Glaubt ihr wirklich, dass sie sich für eine PS5-Exklusivität interessieren? Egal wie viel Sony bezahlt, es wird nicht genug sein …“ heißt es etwa unter dem Bild.

Und in der Tat: GTA 5 ist nach Minecraft das bestverkaufte Videospiel aller Zeiten. Rockstar Games machte allein mit diesem Spiel einen weltweiten Umsatz von rund 6 Milliarden US-Dollar. Um an diesen Erfolg anknüpfen zu können, müsste der Spielentwickler GTA 6 nicht nur exklusiv für die PS5 auf den Markt bringen, sondern für alle Plattformen veröffentlichen.