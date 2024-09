WhatsApp warnt Nutzer: Wer nicht zur neuen App wechselt, ist raus

Als WhatsApp vor 15 Jahren erschienen ist, war noch niemandem klar, dass wir fortan nicht mehr per teuren SMS, sondern einem kostenlosen Messenger miteinander sprechen werden. Zu Beginn konnten Nutzer hier lediglich Status-Meldungen veröffentlichten, die von allen Freunden gelesen werden konnten. Es folgte ein Chat in Echtzeit, der die SMS endgültig obsolet machte. Inzwischen lässt sich WhatsApp nicht mehr nur auf dem Handy nutzen, sondern auch auf Tablets, Computern und Laptops. Und die Entwickler geben sich damit längst nicht zufrieden.

WhatsApp-Nutzern bleiben knapp zwei Monate

Ständig entwickelt sich der Messenger weiter. Ob die vor Kurzem eingeführten Communitys oder Kanäle, die man abonnieren kann: Auch an neuen Wegen, den Messenger zu nutzen, arbeiten die Entwickler. Eine inzwischen beliebte Möglichkeit ist, WhatsApp auf dem Computer zu nutzen. Dazu ruft man entweder in einem Browser die WhatsApp Web Internetseite auf und meldet sich mit seinem Konto an. Oder man installiert eine App auf seinem Windows-Rechner oder Mac. Doch nun nehmen die Macher hier Veränderungen vor.

Wer WhatsApp als App auf einem Apple-Gerät nutzt, muss die App wechseln. In 53 Tagen, am 28. Oktober 2024 also, stampft das Unternehmen nämlich eine Mac-App ein. Wie der gut informierte Blog WabetaInfo berichtet, gibt es für Apple-Geräte derzeit zwei Apps. „Da die mit dem Electron-Framework erstellte WhatsApp-Desktop-App für Mac ab Ende Oktober nicht mehr verfügbar sein wird, müssen Benutzer die Catalyst-Desktop-App für Mac von der offiziellen WhatsApp-Website herunterladen„, erklärt der Blog.

Das bietet die neue App

Die neue Version des Messengers soll deutlich schneller und zuverlässiger laufen sowie die Benutzererfahrung deutlich verbessern. Es gibt aber auch Nachteile. „Während die neue App erhebliche Verbesserungen bei Geschwindigkeit, Systemintegration und geringerem Ressourcenverbrauch mit sich bringt, sind einige Funktionen wie die Community-Registerkarte und Kanäle möglicherweise zunächst nicht verfügbar“, so der WhatsApp-Blog.