WhatsApp: Auf dieses Speicher-Update haben alle gewartet

Profilbild von Blasius Kawalkowski Blasius Kawalkowski
3 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
WhatsApp-Nutzer kennen das Speicherchaos: Bilder, Videos, alles landet ungefragt auf dem Handy. Doch ein Update soll das jetzt ändern und Nutzern mehr Kontrolle geben. Hier findet man die neue Funktion in dem beliebten Messenger.
WhatsApp-Logo
WhatsApp: Auf dieses Speicher-Update haben alle gewartetBildquelle: inside digital mit Material von WhatsApp & rishi / Unsplash
  • Teilen

WhatsApp ist von den meisten Handys nicht mehr wegzudenken. Ob Fotos, Videos oder Sprachnachrichten: Ständig fließen Medien über die Bildschirme der inzwischen zwei Milliarden Nutzer. Doch viele verstehen nicht, wie sehr das Datenvolumen und der Speicher davon belastet werden. Im Alltag nimmt man hin, dass WhatsApp automatisch Medien zieht und abspeichert, ohne groß zu fragen, ob man das will. Besonders bei Gruppen mit vielen Bildern oder langen Videos zeigt sich schnell, dass der Messenger ungefragt ganze Arbeit leistet. Und das auf Kosten von Platz und Tarifvolumen. Das wird nun anders.

WhatsApp spart jetzt Speicherplatz: Kleine Einstellung, große Wirkung

Bisher war es so: Wenn dir jemand ein Bild oder Video schickt, dann bekommst du es in jener Qualität, in der der Absender es hochgeladen hat. Du hast also kaum Einfluss darauf, was auf deinem Handy landet und ob es besonders groß, detailreich oder schlicht stark komprimiert ist. Manche Einstellungen, etwa zu automatischem Download je nach Verbindung (Mobil, WLAN), helfen, aber sie unterscheiden nicht nach hoher oder niedriger Auflösung und damit Größe. Und wer schon mal erlebt hat, wie ein eingehendes HD-Video den Speicher sprengt oder den Datenverbrauch hochjagt, weiß: Das ist keine feine Sache.

Es geht los: WhatsApp vergibt Nutzernamen. Jetzt heißt es: Schnell sein!

Das weiß auch WhatsApp und erlaubt künftig, zu bestimmen, in welcher Auflösung und Größe Medien heruntergeladen werden. Nutzer können in den Einstellungen (unter „Speicher und Daten“ genauer gesagt „Auto-Download-Qualität“) wählen, ob automatisch in Standard- oder HD-Auflösung heruntergeladen wird. Intern lädt WhatsApp beim Versenden bereits zwei Versionen – eine in Standard, eine in HD – und liefert dann je nach Wunsch des Empfängers das passende Format. Wenn man möchte, kann man später noch manuell die HD-Version abrufen. Außerdem zeigt WhatsApp künftig direkt im Chat die Dateigröße an, damit man sofort sieht: „Oh und hui, dieses Bild zieht gleich 5 MB“.

Wann ist es soweit?

Was heißt das konkret? Wer Speicher sparen will, kann Standard wählen – sparsam, genügsam, aber ausreichend. Wer Qualität schätzt, insbesondere bei Fotos, detaillierten Motiven oder Filmen, kann HD wählen und bekommt bessere Versionen. Aktuell wird das Feature unter Android bereits in Beta-Versionen getestet und langsam ausgerollt. Für iPhone-Nutzer gibt es bisher noch keine verbindliche globale Version. WhatsApp bemüht sich meist, Funktionen irgendwann auch auf iPhones zu bringen. Aber ob zum gleichen Zeitpunkt, steht offen.

Die Logos von Telegram, WhatsApp und Signal
Jetzt weiterlesen
Totalüberwachung: Alle Chats bei WhatsApp und Co. sollen durchleuchtet werden – Rückzug aus Europa droht

Bildquellen

  • WhatsApp gibt auf: Wie groß ist die Angst vor Signal und Co?: WhatsApp/inside digital
  • In 14 Tagen: Diese WhatsApp-Nutzer haben bald ein Problem: inside digital mit Material von WhatsApp & rishi / Unsplash
2 0

Jetzt weiterlesen

SAMSUNG
Diese 9 beliebten Galaxy-Smartphones erhalten jetzt Android 16
Samsung Galaxy A53 5G Rückeseite in vier Farben.
Samsung war zwar nicht der erste Hersteller, der seine Smartphones auf Android 16 aktualisiert hat, hält aber einen konstanten Rhythmus an One UI 8-Updates bei. Jetzt sind auch neun beliebte Mittelklasse-Modelle der Galaxy-Reihe dran.

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Samsung Galaxy A53 5G Rückeseite in vier Farben.
Samsung
Diese 9 beliebten Galaxy-Smartphones erhalten jetzt Android 16
Apps kostenlos
Apps und Software
Gratis statt 29,99 Euro: Die ultimative PDF-App
Es beginnt: WhatsApp vergibt Nutzernamen. Jetzt heißt es: Schnell sein!
WhatsApp
Es geht los: WhatsApp vergibt Nutzernamen. Jetzt heißt es: Schnell sein!
Kriminalität
20 Anrufe in 10 Tagen: Auf diese Masche musst du jetzt achten
Politik
Was plant die EU? Droht uns allen die Totalüberwachung?
Post- und Paketdienste
Ohne dein Zutun: So wollen Post & DHL automatisch auf Millionen Handys
WhatsApp
WhatsApp mit Benutzernamen: Das steckt hinter dem geplanten Reservierungssystem
Apps und Software
Totalüberwachung: Alle Chats bei WhatsApp und Co. sollen durchleuchtet werden – Rückzug aus Europa droht
Künstliche Intelligenz
Klage gegen OpenAI: Können europäische Künstler auf Einnahmen hoffen?