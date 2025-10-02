Klage gegen OpenAI: Können europäische Künstler auf Einnahmen hoffen?

Profilbild von Matthias Wellendorf Matthias Wellendorf
2 Minuten
  • Teilen
  • Teilen oder speichern
Nach Ansicht der GEMA nutzt OpenAI ungefragt Werke vertretener Künstler um die Sprachmodelle, etwa ChatGPT, zu trainieren. Zahlen will der Entwickler dafür nicht. Er beruft sich auf einen Grundsatz für wissenschaftliches Arbeiten, der im Urheberrecht verankert ist.
Ein Laptop zeigt KI-Daten neben einem hohen Stapel von Papierunterlagen.
Das Münchner Landgericht klärt: Wann entsprechen Trainingsdaten für KIs dem UrheberrechtBildquelle: KI-generiert
  • Teilen

Nun hat die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) vor dem Landgericht München Klage gegen OpenAI erhoben. Bei einer Prüfung im letzten Jahr fiel auf, dass OpenAI die Liedtexte von mindestens neun der vertretenen Künstler zum Training seiner KI verwendete. Die GEMA wurde über die Verwendung weder informiert, noch wurde eine Lizenzzahlung angeboten. Darüber hinaus wurden die Texte wurden vom Chat-Assistenten ChatGPT nach der Eingabe einfacher Prompts größtenteils im Original wiedergegeben.

Nach Auffassung der Verwertungsgesellschaft ist dies nicht nur ein Beleg dafür, dass die Werke zu Trainingszwecken verwendet wurden. Vielmehr werden die Daten in das Sprachmodell kopiert und dort gespeichert. Aus Sicht der GEMA handelt es sich dabei um eine unzulässige Vervielfältigung geschützter Kunstwerke – und somit um einen Verstoß gegen das Urheberrecht.

OpenAI beruft sich auf Regelung für Wissenschaft

OpenAI sieht sich – natürlich – völlig zu Unrecht auf der Anklagebank. Die Gewinnung der Trainingsdaten stehe nach Angaben des Unternehmens im Einklang mit dem deutschen Urheberrecht. Bei der Nutzung der Daten beruft man sich auf die Regelungen zu„Text- und Data-Mining für die wissenschaftliche Forschung“. Allerdings ist diese Einschätzung umstritten, denn die Nutzung der Trainingsdaten erfolgt nicht im Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit.

Der Softwareentwickler hinter dem bekannten KI-Assistenten ChatGPT erklärt, dass das Sprachmodell lediglich das auf Basis der Trainingsdaten Erlernte wiedergebe. Das Modell verfügt demnach über keine Datenbank, in die die Daten als Fundus für Fragen der Nutzer aufnehmen könnte. Die Vertreter von OpenAI sehen vielmehr den Nutzer in der Verantwortung, der durch seine Eingabe das vom KI-Assistenten erzeugte Ergebnis hervorruft.

Bewertung von Trainingsdaten im Urheberrecht steht noch aus

Das Besondere an dem Prozess ist nach Ansicht von Silke von Lewinski, Expertin für Urheberrecht bei der Max-Planck-Gesellschaft, dass es sich um ein Musterverfahren handelt. Bisher hat sich noch kein Gericht in der Europäischen Union (EU) mit der Frage befasst, welche rechtlichen Bedingungen für Entwickler von Sprachmodellen bei der Nutzung von Trainingsdaten gelten. Ein finales Urteil könnte sich daher noch länger hinziehen.

Die Entscheidung in dem Verfahren soll am 11. November fallen. Der Verlierer des Prozesses wird jedoch aller Wahrscheinlichkeit nach Revision einlegen. Möglicherweise werden die Richter des Münchner Gerichts den Fall zunächst dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) zur Entscheidung vor.

Ein leuchtendes digitales Gehirn mit Schaltmustern, das künstliche Intelligenz und Technologie symbolisiert.
Jetzt weiterlesen

Und was sagst du?

Bitte gib Dein Kommentar ein!
Bitte gibt deinen Namen hier ein

VERWANDTE ARTIKEL

Eine Collage mit Telekom-Logo einem symbolischen DSL-Anschluss und einem Glasfaserkabel
DSL und Breitband
DSL-Abschaltung: Das sind die Pläne der Regierung
WhatsApp-Anwendung
Kriminalität
Obacht! Diese Bilder solltest du nie wieder verschicken
Kostenschock - Panne lässt Strompreise explodieren
Strom und Energie
Ab heute: Strompreis-Berechnung ändert sich grundlegend, das musst du wissen
Post- und Paketdienste
DHL stoppt Paketversand! Diese Sendungen sind ab sofort verboten
Video Streaming
Trotz 2,5 Abos: Nach den Platzhirschen zählt der Preis
AVM
Neuerung bei Fritz! Das gab's noch nie!
Strom und Energie
Strompreis 2026: Jetzt ist klar, wie es weitergeht
Podcast
Podcast: Kennen wir bereits das beste Smartphone 2026?
Apps und Software
10 Euro? Heute nicht! Diese 6 Apps sind für kurze Zeit kostenlos