WhatsApp mit neuem Abhör-Trick: So verhinderst du Missbrauch

Schon seit geraumer Zeit kannst du Fotos oder Videos mit Hilfe von WhatsApp so versenden, dass sie vom Empfänger nur einmal angesehen werden können. Wie WABetaInfo berichtet, kann der beliebte Messenger in der aktuellen Beta-Version für iOS und Android aber auch deine Sprachnachrichten auf diese Weise verschwinden lassen. Schickst du einem Freund eine Nachricht, für die diese neue Funktion aktiviert ist, kann dein Kontakt sie nur einmal abhören.

WhatsApp bringt Selbstzerstörung für Sprachnachrichten

Derzeit ist das Feature nur für einige ausgewählte Nutzer der Beta-Version von WhatsApp für Android und iOS verfügbar. Hier kannst du die Funktion nach dem Aktivieren des Freihandmodus auswählen, indem du auf die kleine „1“ neben der Aufnahme tippst. Im Chat erscheint dann ebenfalls ein entsprechender Hinweistext: „Sprachnachricht auf einmalige Ansicht eingestellt“.

Hast du diese Option aktiviert und die Mitteilung abgeschickt, kannst du diese selbst nicht erneut anhören. Gleichzeitig kann der Empfänger sie auch nur einmal hören, bevor sie sich selbst zerstört. Diese Funktion kannst du also dazu nutzen, um private Sprachnachrichten in WhatsApp zu verschicken. Du kannst damit einen etwaigen Missbrauch reduzieren, solange das Gegenüber nicht vorbereitet ist und sie bei der Wiedergabe mit einem anderen Gerät aufzeichnet.

In der WhatsApp-Beta lässt sich eine einmalige Ansicht für Sprachnachrichten aktivieren

Seit 2021 bietet der Messenger bereits eine ähnliche Funktion für Fotos und Videos. Es ist also eine logische Weiterentwicklung, dass WhatsApp dieses Feature auch auf Sprachnachrichten ausweitet. Im Dezember 2022 gab es Berichte, dass das Unternehmen außerdem an Textnachrichten arbeitet, die sich nach einmaliger Anzeige automatisch löschen. All dies ist nicht zu verwechseln mit dem Feature, das es erlaubt, dass sich Inhalte nach einer gewissen Zeit – zum Beispiel nach 24 Stunden – von selbst zerstören.

Ob und wann die neue Funktion für die Sprachnachrichten für alle Nutzer verfügbar sein wird, ist bislang nicht bekannt. WhatsApp lässt sich üblicherweise viel Zeit, um neue Features an alle Anwender zu verteilen. Selbst wenn das Unternehmen eine Option offiziell angekündigt hat, dauert es oft noch viele Wochen oder gar Monate, bis sie alle Nutzer erreicht.