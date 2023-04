WhatsApp mit drei wichtigen Neuerungen: Aufgepasst beim Handy-Wechsel

Viele kleine Neuheiten des Messengers werden zunächst in den Beta-Versionen der App entdeckt, bevor das Unternehmen öffentlich über diese spricht. Im aktuellen Fall kündigt WhatsApp allerdings ganz offiziell die künftigen Verbesserungen und Änderungen in seinem Messenger an. Dabei handelt es sich um drei neue Sicherheitsfunktionen: Kontoschutz, Geräteverifizierung und automatische Sicherheitscodes. Insbesondere der erste Punkt könnte in Zukunft einen Stolperstein für die Nutzer der App bedeuten.

Kontoschutz kann Bestätigung bei Handy-Wechsel erfordern

WhatsApp will dein Konto nämlich mit einem zusätzlichen Schutz versehen. Wenn du deinen Account in Zukunft auf ein neues Gerät übertragen willst, kann es daher dazu kommen, dass du dies auf dem alten Smartphone bestätigen musst. Unter welchen Umständen diese zusätzliche Sicherheitsüberprüfung stattfindet, sagt das Unternehmen nicht.

Ziel dieses Kontoschutzes ist es, dass du darauf hingewiesen wirst, wenn ein unbekannter Nutzer deinen WhatsApp-Account übernehmen will. Beim Wechsel deines Smartphones solltest du aber darauf achten, dass du das alte Gerät nicht auf die Werkseinstellungen zurücksetzt, bevor du das neue eingerichtet hast. Weitere Angaben zu dieser Funktion machte das Unternehmen bislang nicht.

Die zweite Neuheit ist die sogenannte Geräteverifizierung. Dieses Feature arbeitet im Hintergrund und du musst selbst nichts tun, um sie zu aktivieren. Laut dem Unternehmen soll die Funktion gegen eine ungewünschte Nutzung deines WhatsApp-Kontos durch Malware schützen. Weitere Details dieser Funktion erklärt man in einem separaten technischen Bericht.

Zu guter Letzt versprechen die Entwickler der App auch automatische Sicherheitscodes. Hiermit will man es ermöglichen, dass du einfacher überprüfen kannst, ob eine Verbindung mit einem Kontakt sicher ist. Bislang konntest du dies bereits mit Hilfe einer Sicherheitsnummer manuell verifizieren.

Hierzu konntest du in den Informationen eines Kontakts entweder einen QR-Code abfotografieren oder eine lange Nummernkette verifizieren. Dies soll sicherstellen, dass du auch wirklich mit der Person sprichst, die sich hinter dem Kontakt versteckt. Die neue Funktion soll diesen Prozess erleichtern.

WhatsApp weist auf bereits existierende Features hin

Wenn du deinen WhatsApp-Account weiter absichern willst, stehen dir aber noch diverse andere Optionen bereit. So kannst du etwa für dein Konto die Verifizierung in zwei Schritten aktivieren. Außerdem kannst du auch für das Backup eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung einrichten.