WhatsApp: Mit dieser Funktion schaffst du endlich Ruhe

WhatsApp wird von den meisten Anwendern primär zum Austausch von Textnachrichten genutzt. Der Messenger bietet aber auch die Möglichkeit, Audionachrichten zu hinterlassen oder gar altbekannte Anrufe zu tätigen. Wie bei Textnachrichten öffnet insbesondere Letzteres unter anderem nervigen Spammern Tür und Tor. Mit einer neuen Funktion, die die Entwickler nun offiziell vorgestellt haben, kannst du den Anrufdienst jetzt jedoch gezielt still legen.

WhatsApp: Neue Funktionen sollen Privatsphäre verbessern

Die neuen Features sollen laut WhatsApp eure Privatsphäre um zwei Ebenen erhöhen. Das Unternehmen schreibt, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung die Grundlage der Sicherheit darstellt. Mit dem „Datenschutz-Check“ und einem Feature zum Stummschalten von Anrufern kündigt man gleich zwei Neuheiten an.

Die beiden Funktionen sind ab sofort in WhatsApp unter Einstellungen > Datenschutz zu finden. Während ganz oben der Banner zum neuen Check auf sich aufmerksam macht, versteckt sich die möglicherweise hilfreichere Telefonfunktion hinter der neuen „Anrufe“-Option.

Diese ermöglicht es dir, eingehende Telefonate von unbekannten Nummern stummzuschalten. Du wirst also nicht länger von mit lästigen Anrufen gestört. WhatsApp zeigt die verpassten Kontaktversuche trotzdem weiterhin in der Anrufliste und deinen Mitteilungen an. Damit hast du die Möglichkeit, einen möglicherweise wichtigen Anruf im Nachhinein zu erkennen.

Beim Datenschutz-Check handelt es sich hingegen um eine Sammlung bereits verfügbarer Optionen. Diese sind nun jedoch deutlicher kategorisiert und an einem Ort zusammengefasst. Dies gibt dir eine bessere Übersicht über diese Funktionen.

Die beiden Neuheiten sind laut dem Unternehmen ab sofort für alle Nutzer verfügbar. Traditionell kommt es bei WhatsApp jedoch immer wieder vor, dass es einige Tage oder gar Wochen dauert, bis sie auch bei dir in der App für iPhone und Android zu sehen sind.