WhatsApp: Eine der beliebtesten Funktionen wird jetzt noch besser

Eine der möglicherweise längsten Testphasen bei WhatsApp neigt sich dem Ende entgegen. Bereits im Jahr 2021 gab es Berichte, dass WhatsApp an einer nützlichen Verbesserung für die beliebten Sprachnachrichten arbeitet. Darauf folgten Meldungen, dass die Entwicklung eingestellt wurde. Zuletzt zeigte sich aber im Juli 2024, dass es nicht so ist. Die Verbesserung nahm konkrete Formen an und zeigte sich abermals in Screenshots aus den Beta-Versionen des Messengers. Nun hat das Unternehmen ganz offiziell die Hüllen gelüftet und die Transkriptionen von Sprachnachrichten angekündigt.

WhatsApp: Sprachnachrichten schon bald auch in Textform

Eigentlich können Sprachnachrichten hilfreich sein, insbesondere für den Absender. Statt lang ausschweifende Texte zu verfassen, sprichst du deine Nachricht einfach ins Handy und der Empfänger kann die Mitteilung direkt abhören. Problematisch wird es aber zum Beispiel dann, wenn der Empfänger deiner WhatsApp-Nachricht unterwegs ist. In Bus, Bahn oder Flugzeug will oder kann man nur ungern die Audio-Mitteilung abhören.

WhatsApp arbeitete daher bereits seit Jahren daran, auch Transkriptionen von Sprachnachrichten anzubieten. Das bedeutet, du musst nicht zum Kopfhörer greifen, um den Inhalt einer Meldung zu hören. Stattdessen wird die Sprache in Text umgewandelt und von der App dann im Chat angezeigt.

WhatsApp bietet nun auch Transkriptionen von Sprachnachrichten an

Laut dem Unternehmen werden diese Texte direkt auf deinem Smartphone erstellt. „Niemand, auch nicht WhatsApp, kann deine Sprachnachrichten anhören oder den Inhalt der Transkriptionen deiner Sprachnachrichten ansehen“, lautet der Hinweis in einem Dokument des Unternehmens.

Transkripte von Sprachnachrichten aktivieren

Zur Nutzung des neuen Features musst du die Transkripte von Sprachnachrichten ein- oder ausschalten. Diese Option findest du in den Einstellungen > Chats > Transkriptionen von Sprachnachrichten. Hier musst du außerdem die Sprache wählen, in der du die Transkripte sehen willst. Das ausgewählte Sprachpaket wird danach heruntergeladen und steht dir dann zur Verfügung.

So aktivierst du die neue Funktion in WhatsApp

Je nach Betriebssystem unterscheidet sich die Liste der verfügbaren Sprachen. WhatsApp für Android unterstützt derzeit nur Englisch, Portugiesisch, Spanisch und Russisch. iPhone-Nutzer haben deutlich mehr Auswahl. Ab iOS 16 werden Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Chinesisch und Arabisch unterstützt. Wenn du iOS 17 oder neuer nutzt, kommen Dänisch, Finnisch, Hebräisch, Malaiisch, Norwegisch, Schwedisch und Thai hinzu. In den kommenden Monaten sollen weitere Sprachen ergänzt werden. Auf dem iPhone muss laut dem Unternehmen zusätzlich „Hey Siri“ aktiviert sein.

Hast du das Feature aktiviert, kannst du beim Eingang einer Sprachnachricht diese lange gedrückt halten. Danach erscheint die Option zum „Transkribieren“. Laut WhatsApp werden die neuen Transkripte in den kommenden Wochen weltweit für einige ausgewählte Sprachen eingeführt.